Открываем гастрономическую карту и видим Самару: в эту среду в Нижнем Новгороде подвели итоги ресторанной премии WHERETOEAT. В первые 50 мест списка вошли: «Земляне», La volte, Lunasole, «Ваще огонь», «Ливингстон», Puri, «Дом Нино», «Кухмистерская фон Вакано».
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Михаил Денисов
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Цифра дня: восемь самарских ресторанов вошли в список премии WHERETOEAT
Открываем гастрономическую карту и видим Самару: в эту среду в Нижнем Новгороде подвели итоги ресторанной премии WHERETOEAT. В первые 50 мест списка вошли: «Земляне», La volte, Lunasole, «Ваще огонь», «Ливингстон», Puri, «Дом Нино», «Кухмистерская фон Вакано».
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