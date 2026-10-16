Цифра дня: восемь самарских ресторанов вошли в список премии WHERETOEAT

Открываем гастрономическую карту и видим Самару: в эту среду в Нижнем Новгороде подвели итоги ресторанной премии WHERETOEAT. В первые 50 мест списка вошли: «Земляне», La volte, Lunasole, «Ваще огонь», «Ливингстон», Puri, «Дом Нино», «Кухмистерская фон Вакано».



Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Михаил Денисов