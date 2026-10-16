Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Что Где Есть
  • News
Что Где Есть

Поделиться:

Цифра дня: восемь самарских ресторанов вошли в список премии WHERETOEAT

Открываем гастрономическую карту и видим Самару: в эту среду в Нижнем Новгороде подвели итоги ресторанной премии WHERETOEAT. В первые 50 мест списка вошли: «Земляне», La volte, Lunasole, «Ваще огонь», «Ливингстон», Puri, «Дом Нино», «Кухмистерская фон Вакано»

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Михаил Денисов

Фото:

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: