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  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

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Интерьер — просто огонь! Рассказываем, как мясная гостиная Meat Happens BBQ превратился в настоящий клуб для коллекционеров

Галерея с рестораном внутри (и наоборот!): в мясной гостиной Meat Happens BBQ легко поймать себя на том, что вместо изучения меню вот уже несколько минут рассматриваешь стены и детали интерьера. Никакого случайного декора, здесь каждая вещь — предмет с характером и собственной историей: от масштабной карты России, автомобиля и боксерской перчатки до баскетбольного кольца с хрустальными вставками и редкой лимитированной утки, которая встречает гостей за баром. 

Огонь из Южной Америки: открытая кухня и культ мяса

При всей арт-составляющей главным «да!» ресторана все же остается огонь. Он горит прямо перед гостями: на открытой кухне работает аутентичный аргентинский гриль, привезенный под заказ из Южной Америки.

За процессом жарки отборных стейков можно наблюдать не вставая из-за стола. Огонь здесь становится полноправным участником интерьера — живым, динамичным и достаточно брутальным.

Гастрономические казино и слепые пейринги: новая барная культура

Meat Happens BBQ — история не только про то, что есть, но и про то, как сочетать блюда с авторской картой напитков. Барное направление мясной гостиной — одна из сильных ее сторон.

За барной стойкой не просто подают напитки, а создают вокруг них отдельный гастрономический опыт. Здесь регулярно проводят тематические казино, слепые дегустации и сложные пейринги. Гости пробуют, сравнивают, угадывают и учатся лучше разбираться в неожиданных гастросочетаниях.

Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб 

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