Интерьер — просто огонь! Рассказываем, как мясная гостиная Meat Happens BBQ превратился в настоящий клуб для коллекционеров

При всей арт-составляющей главным «да!» ресторана все же остается огонь. Он горит прямо перед гостями: на открытой кухне работает аутентичный аргентинский гриль, привезенный под заказ из Южной Америки.

За процессом жарки отборных стейков можно наблюдать не вставая из-за стола. Огонь здесь становится полноправным участником интерьера — живым, динамичным и достаточно брутальным.