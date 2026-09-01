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  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

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Фи́говый тренд: восемь мест в Самаре, где подают блюда с инжиром

Фи́га, смоква или тутовый фикус… Называйте инжир как хотите! Сладкий, мясистый (и с южным характером!), он уверенно захватывает сентябрьское меню, добавляет блюдам глубины, сочности и нотку романтики. Хоть за окном уже и пахнет осенним дождем — инжир умеет продлить лето.

Собрали восемь самых интересных вариантов — от завтраков до десертов. 

Скрэмбл с салатом и инжиром, кафе «ТЕПЛО»

Кажется, идеальный завтрак найден (и да, его здесь подают весь день!). Воздушный скрэмбл, свежий салат, сочные томаты и дольки инжира. Формула простая: белок — чтобы не голодать, зелень — поможет проснуться, а сладость — заставит улыбнуться.

Творожная запеканка со сметаной и инжирным кремом, кафе «Кэрри»

Вкус детства в новом прочтении! Творожная нежность, сметанная прохлада и густой, бархатистый инжирный крем — идеальное трио. Этот десерт можно есть смело без чувства вины: с радостью — и (возможно!), желанием заказать еще одну порцию. 

Паштет с вареньем из инжира, бар «Пижама кота» 

Если сочетание сладкого и соленого — идеальный мэтч, фиксируйте! Плотный, насыщенный паштет из куриной печени и сладкое варенье из инжира — интересный вариант. Закуска подается с хлебными палочками гриссини. 

Самарская утиная грудка с соусом из инжира и картофельным пюре, ресторан «Ваще огонь» 

Блюдо, где сладость плода оттеняет насыщенность мяса, а локальный колорит добавляет гордости за регион. Утиную грудку здесь маринуют с розмарином, тимьяном и чесноком, подают с картофельным пюре и соусом на основе вяленого инжира. Сочно и тепло!

Тыквенное ризотто с инжиром, ресторан «Этажи» 

Шелковая текстура, которая буквально тает во рту, а вкус — надолго остается в памяти. Нежное ризотто с печеной тыквой, дополненное сладким инжиром, тонкими слайсами прошутто с выразительным солоноватым вкусом. Итальянская классика с сезонным настроением. 

Десерт «Другие берега», ресторан «Босфор» 

Время соединять континенты! Наполеон с инжиром появился в коллаборации с Barasa House. Да, это не только эффектный десерт, но шанс выиграть путешествие на плавдоме по Волге (так что смело заказываем два: один — на пробу, второй — на удачу!).

Тарт с инжиром, ресторан Osteria Lora 

Вся осенняя палитра в одной тарелке! Хрустящий крамбл с корицей отвечает за пряное настроение, карамель — за сливочную нежность, инжир добавляет сочность, а ежевика — задорную кислинку. Сладко, хрустко (и немного дерзко!).  

Пастила инжир, пекарня Puri 

Натуральная пастила из инжира — настоящий суперфуд для прогулки или легкого перекуса на бегу. Сладкая, но не приторная дает быстрый заряд энергии и отлично помещается в сумочку. Минимум калорий, максимум пользы (а нам такое нравится!) . 

Текст: Ксения Баканова
Фото: Архивы пресс-служб

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