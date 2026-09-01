Фи́говый тренд: восемь мест в Самаре, где подают блюда с инжиром

Фи́га, смоква или тутовый фикус… Называйте инжир как хотите! Сладкий, мясистый (и с южным характером!), он уверенно захватывает сентябрьское меню, добавляет блюдам глубины, сочности и нотку романтики. Хоть за окном уже и пахнет осенним дождем — инжир умеет продлить лето.
Собрали восемь самых интересных вариантов — от завтраков до десертов.
Скрэмбл с салатом и инжиром, кафе «ТЕПЛО»
Кажется, идеальный завтрак найден (и да, его здесь подают весь день!). Воздушный скрэмбл, свежий салат, сочные томаты и дольки инжира. Формула простая: белок — чтобы не голодать, зелень — поможет проснуться, а сладость — заставит улыбнуться.
Творожная запеканка со сметаной и инжирным кремом, кафе «Кэрри»
Вкус детства в новом прочтении! Творожная нежность, сметанная прохлада и густой, бархатистый инжирный крем — идеальное трио. Этот десерт можно есть смело без чувства вины: с радостью — и (возможно!), желанием заказать еще одну порцию.
Паштет с вареньем из инжира, бар «Пижама кота»
Если сочетание сладкого и соленого — идеальный мэтч, фиксируйте! Плотный, насыщенный паштет из куриной печени и сладкое варенье из инжира — интересный вариант. Закуска подается с хлебными палочками гриссини.
Самарская утиная грудка с соусом из инжира и картофельным пюре, ресторан «Ваще огонь»
Блюдо, где сладость плода оттеняет насыщенность мяса, а локальный колорит добавляет гордости за регион. Утиную грудку здесь маринуют с розмарином, тимьяном и чесноком, подают с картофельным пюре и соусом на основе вяленого инжира. Сочно и тепло!
Тыквенное ризотто с инжиром, ресторан «Этажи»
Шелковая текстура, которая буквально тает во рту, а вкус — надолго остается в памяти. Нежное ризотто с печеной тыквой, дополненное сладким инжиром, тонкими слайсами прошутто с выразительным солоноватым вкусом. Итальянская классика с сезонным настроением.
Десерт «Другие берега», ресторан «Босфор»
Время соединять континенты! Наполеон с инжиром появился в коллаборации с Barasa House. Да, это не только эффектный десерт, но шанс выиграть путешествие на плавдоме по Волге (так что смело заказываем два: один — на пробу, второй — на удачу!).
Тарт с инжиром, ресторан Osteria Lora
Вся осенняя палитра в одной тарелке! Хрустящий крамбл с корицей отвечает за пряное настроение, карамель — за сливочную нежность, инжир добавляет сочность, а ежевика — задорную кислинку. Сладко, хрустко (и немного дерзко!).
Пастила инжир, пекарня Puri
Натуральная пастила из инжира — настоящий суперфуд для прогулки или легкого перекуса на бегу. Сладкая, но не приторная дает быстрый заряд энергии и отлично помещается в сумочку. Минимум калорий, максимум пользы (а нам такое нравится!) .
Текст: Ксения Баканова
Фото: Архивы пресс-служб
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