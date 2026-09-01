Фи́говый тренд: восемь мест в Самаре, где подают блюда с инжиром

Фи́га, смоква или тутовый фикус… Называйте инжир как хотите! Сладкий, мясистый (и с южным характером!), он уверенно захватывает сентябрьское меню, добавляет блюдам глубины, сочности и нотку романтики. Хоть за окном уже и пахнет осенним дождем — инжир умеет продлить лето.

Собрали восемь самых интересных вариантов — от завтраков до десертов.