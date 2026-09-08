Кутюр в мире стритфуда: рассказываем о блюдах, за которыми стоит охотиться в самарских ресторанах и кафе

Не советуем отрицать тот факт, что уличная еда давно превратилась в главную экспериментальную площадку для шефов всего города! Стираем границы форматов, пробуем люксовые позиции («Да!» фрито мисто с морепродуктами от «Мидийного места», вау-хот-догам от «Дуси», чикенбургеру от La Volte и тем самым бургерам от гастропроекта «В космосе есть»!) и доказываем — стритфуд стал новым «тихим люксом» и главным комфорт-фудом современности.
«Мидийное место»
На Куйбышева уличная еда официально ушла в далекое плавание, как только тут открылся ресторан «Мидийное место». Что пробуем? Однозначно, золотистое фритто мисто с кальмарами и мидиями, креветки в темпуре под дерзким дуэтом шрирачи и кисло-сладкого, тающие шарики из тунца с васаби-акцентом и шашлычки из морепродуктов на гриле. Тут делают ставку на понятную еду (с каплей азарта!), где хрустящие текстуры, чистый вкус и приятная острота соседствуют рядом и только дополняют друг друга.
«Дуся»
Казалось бы, что нового можно придумать с хот-догом? Но в «Дусе» даже его превращают в гастрошедевр. Секрет прост: сосиски (на выбор из индейки и говядины!) здесь получают свою дерзкую корочку на единственном в Самаре гриле OFYR. Это не просто техника, а целая философия открытого огня, которая придает блюду свой собственный характер и тот самый дымный привкус. А если захочется чего-то более основательного, то в меню ждет гриль-бургер а-ля рус — сочный и крайне щедрый на начинку.
La Volte
Пришло время закрывать сезон купальников (а мы и рады!) и хотя бы ненадолго отказаться от сухого подсчета калорий! На читмил отправляемся в La Volte — место, где можно поставить любые диеты на паузу и получить чистый дофаминовый удар. В главном составе этого гастротрюка: сочнейший бифштекс из говядины под плавящимся чеддером на румяной бриоши, хот-дог с характером (внутри нежная рваная говядина, долго томленная в густом демиглясе!) и чикенбургер 2.0 с нежной котлетой, хрустящим беконом и сочными томатами. Не благодарите!
«В космосе есть»
Напоминаем: Самара — космическая столица, и гастрономия у нас под стать статусу! Локальный бренд «В космосе есть» доказывает: за идеальным бургером не нужно лететь на другую планету (все самое сочное есть у нас дома!). Главная фишка проекта — стопроцентное собственное производство. Здесь не признают полуфабрикаты: команда самостоятельно печет воздушные булочки, крутит свежий фарш, лепит сочные котлеты и готовит просто космические авторские соусы.
Фото: Архивы пресс-служб
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