Кутюр в мире стритфуда: рассказываем о блюдах, за которыми стоит охотиться в самарских ресторанах и кафе

Казалось бы, что нового можно придумать с хот-догом? Но в «Дусе» даже его превращают в гастрошедевр. Секрет прост: сосиски (на выбор из индейки и говядины!) здесь получают свою дерзкую корочку на единственном в Самаре гриле OFYR. Это не просто техника, а целая философия открытого огня, которая придает блюду свой собственный характер и тот самый дымный привкус. А если захочется чего-то более основательного, то в меню ждет гриль-бургер а-ля рус — сочный и крайне щедрый на начинку.