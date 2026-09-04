Давай мясо! Евгения Тимакова и ее личный гид по мясным блюдам Самары

Есть блюда, которые действуют как гастрономические объятия, и этот бургер — именно такой. Сочная котлета идеально совпадает по толщине с воздушной булочкой, благодаря чему каждый укус получается сбалансированным. Картофель фри, хрустящие огурчики — все на своих местах. Это тот самый бургер, который нужно попробовать хотя бы раз (хотя одним разом дело точно не закончится!). Особенно хорош после насыщенного вечера — в компании фирменной безалкогольной мичелады.

Стейк рибай, Meat Happens BBQ