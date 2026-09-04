Давай мясо! Евгения Тимакова и ее личный гид по мясным блюдам Самары

Весь летний сезон главный эксперт по патитаймингу и бескомпромиссный мясоед редакции Собака.ru Евгения Тимакова исследовала самарские рестораны, тестируя стейки, бургеры и шашлыки на сочность и честность вкуса. Результат — гид по блюдам, за которыми хочется возвращаться снова и снова: не ради красивого кадра в соцсетях и не ради галочки, а ради чистого, концентрированного вкуса.
Стейк-салат, «На угле»
Если вы до сих пор считаете салат легким компромиссом между голодом и фигурой, этот вариант быстро изменит ваше мировоззрение — мягкий фланк-стейк здесь становится главным героем, а спелые томаты, свежие листья салата и густой соус с щедрой порцией ароматной зелени подчеркивают его характер. Это редкий случай, когда свежесть овощей и насыщенный мясной вкус существуют в абсолютном балансе.
Смэш-чизбургер, бар «Люди»
Есть блюда, которые действуют как гастрономические объятия, и этот бургер — именно такой. Сочная котлета идеально совпадает по толщине с воздушной булочкой, благодаря чему каждый укус получается сбалансированным. Картофель фри, хрустящие огурчики — все на своих местах. Это тот самый бургер, который нужно попробовать хотя бы раз (хотя одним разом дело точно не закончится!). Особенно хорош после насыщенного вечера — в компании фирменной безалкогольной мичелады.
Стейк рибай, Meat Happens BBQ
Уверена, что идеальный рибай — понятие субъективное, но здесь он максимально близок к совершенству. Правильная прожарка, насыщенный мясной сок и внимание к деталям превращают ужин в настоящий ритуал. Перед подачей вам приносят сундучок с коллекцией стейковых ножей — и выбор «своего» оружия становится отдельным удовольствием. Мелочь? Возможно. Но именно такие детали превращают обычный ужин в запоминающийся опыт.
Перечный стейк, La Volte
Есть соусы, которые просто сопровождают мясо, а есть те, что становятся главной причиной заказать блюдо снова. Перечный соус в La Volte именно такой. Глубокий, насыщенный, с правильной пикантностью — он буквально собирает все вкусы в одну яркую эмоцию. Хочется вымакать в нем последний кусочек хлеба и совершенно не думать о приличии. А идеально приготовленный стейк лишь подтверждает: здесь точно знают толк в хорошем мясе.
Шашлык-салат с курицей, «Заволга»
Иногда самые сильные эмоции вызывают не сложные гастрономические конструкции, а простые вкусы, мгновенно возвращающие в счастливые воспоминания. Этот салат — ностальгия в чистом виде: ароматные томаты, много свежей зелени, семечки и сочная курица с огня. Вкус дачного лета, пикников и теплых вечеров удивительным образом оказался в самом центре города. Искренне, просто и очень душевно.
Обожженная говядина стриплойн с соусами тоннато и понзу, «Где нас нет»
Это блюдо начинается еще до первого кусочка. На столе разворачивается эффектное действие: три отреза стриплойна выкладывают на подушку из соусов тоннато и понзу, после чего мясо обжигают прямо перед гостями. Несколько секунд — и ужин превращается в настоящее гастрошоу. Но главное, что за ярким эффектом скрывается безупречный вкус. Если хочется не просто перекусить, а получить впечатление, которое останется в памяти, — заказывайте именно его.
Текст: Евгения Тимакова
Фото: Евгения Тимакова
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