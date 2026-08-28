Ветка спокойствия! 8 мест в Самаре, где можно попробовать блюда и напитки с базиликом

Базилик давно вышел за пределы песто и капрезе — и, кажется, строит собственную гастрокарьеру! Городские шефы научились превращать эту зелень в героя самых неожиданных сочетаний: базилик добавляют в пасту, десерты и даже конфеты! А еще ученые доказали: его пряный аромат работает как антистресс, активизирует мыслительные процессы, повышает концентрацию внимания и (!) снижает тревожность.

Собрали восемь способов, как «выдохнуть» со вкусом.