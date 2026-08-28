Ветка спокойствия! 8 мест в Самаре, где можно попробовать блюда и напитки с базиликом

Базилик давно вышел за пределы песто и капрезе — и, кажется, строит собственную гастрокарьеру! Городские шефы научились превращать эту зелень в героя самых неожиданных сочетаний: базилик добавляют в пасту, десерты и даже конфеты! А еще ученые доказали: его пряный аромат работает как антистресс, активизирует мыслительные процессы, повышает концентрацию внимания и (!) снижает тревожность.
Собрали восемь способов, как «выдохнуть» со вкусом.
Skuratov Coffee
Яркая кислинка смородины и прохладный аромат базилика — летняя формула, которая работает безотказно. На «выходе» получается бодрый и фотогеничный лимонад. Берем на прогулку, в офис или снимаем красивый рилс (а заодно — освежаемся!).
«Эклерная»
Для любителей хрупкой эстетики: в «Эклерной» готовят эффектный десерт в форме банта. Внутри — дуэт солнечного лимона и пряного базилика. Необычно и совсем не приторно!
Nonna di Bruni
Тот самый вкус итальянского лета — без усложнений и с правильными акцентами. Сыр отвечает за сливочность, чеснок добавляет характер, а базилик собирает все ингредиенты в цельное и очень уютное блюдо.
«Этажи»
Зеленая гречка, пармезан, насыщенный песто и яйцо пашот с текучим желтком — вот такой он, идеальный завтрак. И его точно нельзя назвать скучным! Скорее, полезным и очень сытным.
Nebo
Десерт сезона, который выглядит, как настоящий арт-объект. Тонкий корпус из белого шоколада, а внутри — нежная прохлада, яркий цитрусовый вкус и душистый базилик. Такое хочется рассматривать (и, конечно, пробовать!).
«Прага»
Для тех, кто «за!» гастрономические эксперименты, но уже попробовал все привычные вкусы. В конфетах «Нереальный базилик» зелень выходит на новый уровень. Это уже не приправа, а сложный ароматный акцент к шоколаду.
«Искра»
Классика, которую не нужно переизобретать. Нежная буррата, спелые томаты и свежий базилик — трио, созданное для неспешного обеда, бокала вина и долгих душевных разговоров.
Muwa.сoffee
Клубника и базилик — союз, заслуживающий отдельной гастрономической оды. В тарте Muwa сладость ягод встречается с прохладной травянистой нотой, а хрустящая основа делает десерт особенно выразительным.
Текст: Ксения Баканова
Фото: Архивы пресс-служб
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