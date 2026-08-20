Апельсиновая панацея: 6 мест в Самаре, где искать апельсиновый фреш

Минималистичное и светлое пространство, идеально подходящее для утреннего пробуждения за чашкой кофе. Однако главный хит сезона — апельсиновый фреш, который здесь можно взять как отличное дополнение ко множеству пэпэ-завтраков, — двойной заряд витаминов и энергии обеспечен. Стакан освежающего цитрусового напитка здесь обойдется в 340 рублей за 200 миллилитров.

Расположенная в самом сердце города кофейня манит шоколадным запахом обжаренных зерен и стильным интерьером. В противовес классическому капучино здесь можно приобрести густой, свежий апельсиновый сок, и за такой гастрономический изыск объемом в 200 миллилитров придется заплатить 390 рублей.

Уютное пространство с атмосферой творческого беспорядка, где хочется надолго залипнуть за чтением любимой книги. В число их «не кофейного» меню входит не только пряный какао, но и яркий по вкусу, бодрящий фреш из сочных апельсинов. Насладиться напитком объемом в 200 миллилитров можно за 350 рублей — почти как чашка любимого латте (только полезнее!).

Спешелти кофейня распахнула свои двери совсем недавно, но уже успела похвастаться своим многообразием авторского кофе. Если хочется взять небольшую паузу от воронок и эспрессо, то стоит обратить внимание на их свежевыжатый апельсиновый сок: цена напитка — 500 рублей за щедрые 400 миллилитров.

Колоритное заведение со средиземноморским акцентом и по-настоящему итальянским гостеприимством! Забежать в ресторан за «витаминным перекусом» после изнурительных тренировок или во время вечерних прогулок — новый уровень наслаждения. Все это великолепие обойдется в 410 рублей за 200 миллилитров.

Обязательно заглядываем сюда за порцией воздушных булочек с корицей и не забываем прихватить к ним стакан густого и прохладного апельсинового фреша — такая синергия гарантирует заряд чистого гастрономического счастья! За 200 миллилитров свежевыжатого сока тут придется оставить 299 рублей.