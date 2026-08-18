Сезонный улов: главные спешлы августа в ресторанах Самары

Когда фермерские прилавки ломятся от томатов и баклажанов, а лес — от лисичек, шефы города устраивают настоящий праздник! Собака.ru изучила сезонные яства и подготовила подборку самых сочных и уютных спешлов этого августа: от пельменей из дичи с лесными грибами до наполеона с черничным джемом.

Mamiche

Ставим ставки на абсолютный комфорт: если хочется чего-то душевного и теплого, забегаем за выпечкой. В студии ремесленного хлеба делают (в ручную!) не только булочки со сладкой начинкой, но и ватрушки с лисичками.

«Посольство»

Начинаем знакомство с южными специями и барным шиком с закуски из хрустящего баклажана. Такое чувство, что блюдо (обязательно в дуэте с ледяным игристым!) создали для красивого вечера во дворе особняка. И чуйка не подводит: в «Посольстве» как раз есть летняя веранда!

Puri

Устроили манифест волжскому лету и культу спелых томатов! Выбираем тандем — салат с томатами и овечьим сыром (на грузинский лад, конечно же!). Простая, но безупречная классика, в которой вкус главного ингредиента сезона раскрывается на все 200!

La volte

Ностальгируем по обеду от бабушки (особенно, на летней веранде где-нибудь на даче!), возведенного в ранг высокой гастрономии. На тарелке — картофель, обжаренный до хрустящей корочки, с лисичками.

«Ласточка»

Найдена идея для неспешного обеда или ужина (с видом на речную гладь!): приезжаем в единственный яхт-клуб в Самаре, пронизанный европейским духом, и дегустируем такое родное блюдо — пельмени. Здесь они по-настоящему в изысканном исполнении — охотничьи с бульоном из лесных грибов и копченой сметаны.

Nonna di bruni

Они делают центр города Италией (и мы знаем, как это доказать!): пицца и паста — частые герои в меню, но предлагаем присмотреться к горячим закускам. Просим подать первым — баклажаны пармиджано (с секретным рецептом томатного соуса!). Кстати, к классическому сочетанию добавили обжаренные шампиньоны и пармезан для пикантности.

«Чин-чин»

К концу подборки точно будет словлен гиперфикс на итальянской кухне. Восклицаем «Мама мия», потому что выбираем пасту! Ньокки объединяются с томатами, обжаренными вешенками и «островом» из страчателлы. Текстурный и яркий летний микс для искушенных гурманов.

«Кухмистерская Альфреда фон Вакано»

Историческая реконструкция вкусов с легким флером купеческой Самары: для вдумчивых и любителей традиций подготовили позицию с благородным характером — рулетик из кролика, фаршированный лесными грибами! Подается с картофелем и овощным соусом.

«Бримс»

Финальный аккорд, проще говоря, на десерт — отдаем предпочтение наполеону с (вкусовой нотой!) черничным джемом. Получается, кисло-сладкое завершение теплого времени года!

Текст: Анжелика Чернышова