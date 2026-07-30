Скучаем по-детски: рассказываем, где пробовать супер-комфорт-фуд в Самаре

Мамин завтрак, каникулы у бабушки в деревне и булочная на углу, в которую обязательно забегали с друзьями после школы, — лучшие воспоминания из детства (и их вкус мы помним до сих пор!). Вместо тысячи слов и сложных гастротерминов выбираем абсолютный уют и отправляемся туда, где пахнет котлетками (конечно, с пюрешкой!), пирожками и манной кашей.