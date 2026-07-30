Скучаем по-детски: рассказываем, где пробовать супер-комфорт-фуд в Самаре

Мамин завтрак, каникулы у бабушки в деревне и булочная на углу, в которую обязательно забегали с друзьями после школы, — лучшие воспоминания из детства (и их вкус мы помним до сих пор!). Вместо тысячи слов и сложных гастротерминов выбираем абсолютный уют и отправляемся туда, где пахнет котлетками (конечно, с пюрешкой!), пирожками и манной кашей.
Они воплотили десерт-легенду — пирожное «Школьное». Немного переиграли и создали бисквит с карамельно-сметанным кремом, покрытый шоколадной глазурью (вместо сахарной помадки!).
Бережно храним воспоминание о горячих бабушкиных пирожков (укрытых полотенцем!), но не забываем пробовать новое. В ресторане «Земляне» решили пересобрать ностальгический код: начинаем с пирожка с капустой, пару которому составил соус тартар. Для адептов вечной классики пекут пирожки с зеленым луком и яйцом, подают со сметаной. А главным кулинарным откровением обещает стать пирожок с мясом и шпинатом с копченой сметаной.
В стенах старинного особняка готовят с душой русскую кухню, а совсем недавно добавили новое меню завтраков (отсылка к детству имеется!). Точно пробуем пышные оладьи с хрустящей корочкой, украшенные моченой брусникой и кремом из сметаны и вареной сгущенки!
Раньше — в детском саду, сейчас — на бранче! Среди сливочных ирисок, булочек с корицей прячется творожная запеканка, напоминающая чизкейк. Уверены, что так должно начинаться утро, чтобы ничего не раздражало (ну, и плюс кофе!).
Кулинарная рутина выходных и будней! Простое, но такое вкусное блюдо — гренки. В «Доме Нино» придали акцента, контраста температур и текстур и сделали их с россыпью свежих ягод и мороженого из мацони.
Не нуждается в представлении: быстрый родной перекус (и немного в хулиганском прочтении!) — бутер с докторской колбасой с добавлением зеленого лука. Для кого-то символ беззаботного детства, для кого-то — студенчества!
«На угле»
Вспомним, когда картошку бросали прямо в горячие угли прогорающего костра? Черные от сажи пальцы, аромат дыма, щепотка соли на теплую половинку — и ничего вкуснее в мире просто не существовало! «На угле» выполнили вновь это походное угощение, добавив к печеной картошке сыр!
В ленивое воскресенье идти в пижаме на аромат манной каши... А теперь, в суете дней, эта ностальгия принимает совершенно иное звучание (читать: десерт с большой историей!) — манная каша (здесь ее величают, как гурьевскую с самарским акцентом!) с пряностями и малиной. Главный кулинарный восторг — это хрустящая золотистая корочка из тростникового сахара, которую обжигают горелкой прямо перед подачей, создавая тот самый эффект французского крем-брюле.
La volte
Дуэт, который подают в европейском бистро, завоевал сердце еще с юного возраста — куриная котлета с картофельным пюре. Вечная классика, которую мы безумно ценим!
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб
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