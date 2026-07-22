Новые настройки «Этажей»: как Ян Давиденко стер старые сценарии ради создания нового гастропродукта

В ресторанном проекте «Этажи» произошли серьезные изменения. Что сегодня представляет собой ресторан?

Сегодня можно смело заявить: «Этажи» пережили тотальную перезагрузку. Мы обновили абсолютно все: команду кухни, сервис, меню, а главное — сам подход к ресторанному делу. Это абсолютно новый этап развития проекта, в котором мы сделали ставку на качество, премиум-продукт и максимальный уровень гостевого опыта.

Что изменилось на кухне? И кто теперь у гастроруля?

В первую очередь, радикально обновилась команда поваров. К нам присоединился шеф-повар Александр Дмитриев. Только вдумайтесь: за его плечами работа в таких московских проектах, как «Пушкин», Cosmos (рекомендованный гидом Michelin!) и «Плакучая Ива» от White Rabbit Family. Мы собрали настоящих гастромастеров, которые разделяют единое видение современной гастрономии. Для нас важно создавать впечатления: каждый ингредиент, каждая подача и каждая деталь в тарелке сегодня имеют значение.

Верно ли понимаю, что изменения коснулись не только кухни?

Да! Полностью обновилась и команда сервиса — официанты, бармены, менеджеры. Мы уделяем внимание культуре гостеприимства. Премиальный ресторан — это ведь не только еда, это целая экосистема впечатлений: атмосфера, филигранное внимание к деталям, профессионализм команды и те самые — неповторимые! — эмоции, которые получает гость.