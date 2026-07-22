Новые настройки «Этажей»: как Ян Давиденко стер старые сценарии ради создания нового гастропродукта

Нарушить привычные сценарии, задать новую планку и смело выйти в премиум-сегмент — такую амбициозную задачу поставили перед собой создатели ресторанного проекта «Этажи». Бренд-шеф трех заведений (в том числе проектов «СмоРодина» и «Русский»!) Ян Давиденко рассказал Собака.ru, что именно изменилось в ДНК заведения, как разрабатывался новый продукт и почему этот перезапуск — не просто смена декораций, а полноценное перерождение.
В ресторанном проекте «Этажи» произошли серьезные изменения. Что сегодня представляет собой ресторан?
Сегодня можно смело заявить: «Этажи» пережили тотальную перезагрузку. Мы обновили абсолютно все: команду кухни, сервис, меню, а главное — сам подход к ресторанному делу. Это абсолютно новый этап развития проекта, в котором мы сделали ставку на качество, премиум-продукт и максимальный уровень гостевого опыта.
Что изменилось на кухне? И кто теперь у гастроруля?
В первую очередь, радикально обновилась команда поваров. К нам присоединился шеф-повар Александр Дмитриев. Только вдумайтесь: за его плечами работа в таких московских проектах, как «Пушкин», Cosmos (рекомендованный гидом Michelin!) и «Плакучая Ива» от White Rabbit Family. Мы собрали настоящих гастромастеров, которые разделяют единое видение современной гастрономии. Для нас важно создавать впечатления: каждый ингредиент, каждая подача и каждая деталь в тарелке сегодня имеют значение.
Верно ли понимаю, что изменения коснулись не только кухни?
Да! Полностью обновилась и команда сервиса — официанты, бармены, менеджеры. Мы уделяем внимание культуре гостеприимства. Премиальный ресторан — это ведь не только еда, это целая экосистема впечатлений: атмосфера, филигранное внимание к деталям, профессионализм команды и те самые — неповторимые! — эмоции, которые получает гость.
Расскажите о новом меню. Какие акценты в нем расставлены?
Полностью пересмотрели гастрономическую концепцию. Новое меню — чистый премиальный сегмент: только качественные продукты, самые современные техники приготовления и, конечно, авторский, смелый взгляд на знакомые вкусы. Мы сделали акцент на эстетике, гармонии и впечатлении, которое должно производить каждое блюдо.
Можно ли сказать, что ресторан полностью изменил свою концепцию?
Да! Сегодня «Этажи» — это ресторан нового уровня: мы совершили полноценную трансформацию всего проекта, перейдя к бескомпромиссной премиальной концепции, но при этом сохранив нашу главную ДНК — искреннее, неподдельное гостеприимство.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Андрей Павлов, архивы пресс-служб
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