Тут знают все про гостеприимство! Гид по душевным грузинским и турецким заведениям города

Грузинская и турецкая кухни в Самаре давно вышли за рамки привычных стандартов: сегодня это утренние ритуалы с авторскими пэйрингами, бургеры с тягучим сулугуни и пространства, где не нужно выгуливать «то самое» платье, а можно быть собой. В гиде «Что Где Есть» рассказываем про четыре концепции, которые переписывают гастрокод города.
«Дом Нино»
Мы сегодня дома, завтра тоже дома (когда речь заходит про «Дом Нино», конечно!): в ресторане грузинской кухни знают все про вах-хачапури, хинкали с щедрой начинкой и сочное мясо. И подходят к делу с вниманием к гостям, как и полагается.
В этом Доме помнят имя каждого: за атмосферой, как в тех самых (ни с чем не сравнимых!) кафе и ресторанах солнечной Грузии, идем в «Дом Нино». Место подойдет как для шумных застолий — отмечаем день рождения мамы, годовщину свадьбы или девичник, так и для тихих вечеров наедине с тем, кто действительно дорог. Камерности добавят специальные комнаты, где можно провести праздник рядом с близкими людьми. Гостеприимство и щедрость — то, чего не отнять у настоящего грузинского заведения: в день рождения помимо десерта гостям предлагают покрутить колесо удачи и вернуться домой не с пустыми руками! А тех, кто захочет собраться большим кругом (от тридцати человек и до бесконечности!), обязательно угостят царскими хачапури, фруктами, шашлыками и домашними напитками — в зависимости от размера компании. Поводов заглянуть в «Дом Нино» может быть несколько, и новинки, которые совсем скоро появятся в меню кухни и бара, — один из них. Пока что без спойлеров, сохраняя интригу, но с четкой уверенностью — будет то, что точно запомнится жителям и гостям города.
Московское шоссе, 254
ул. Аминева, 2
«Босфор»
Вот это точка сборки! Ресторан «Босфор» стал важным гастропортом города, а мегаменю — крепким мостом между традициями. Именно здесь терпкие и пряные вкусы Востока встречаются с современным европейским стилем жизни.
Утро в «Босфоре» — время ритуалов для тех, кто привык начинать день без суеты и никому не нужной спешки. Меню завтраков — микс классики и авторских находок (надежный секрет правильного настроения найден!). Основное меню предлагает интеллектуальную игру вкусов, а выверенная карта игристых и тихих напитков обещает идеальный пэйринг с любыми блюдами. Команда проекта во главе с шеф-поваром постоянно ищет новые сочетания, превращая каждое блюдо в маленькое (но такое важное!) открытие. В теплый сезон жизнь «Босфора» перемещается на летнюю террасу, где регулярно выступают с диджей-сетами локальные музыканты. При этом проект остается по-настоящему гостеприимным ко всем: для самых маленьких посетителей здесь есть специальное меню. И это то самое доказательство, что «Босфор» — универсальное место как для свиданий и бизнес-встреч, так и для больших семейных обедов.
ул. Самарская, 110
«Патари»
Рецепт по-настоящему грузинского гостеприимства? Записываем: комфорт + честная кухня + уют в каждой детали. За таким отправляемся в «Патари» — рестораны, где три этих составляющих работают как единое целое — беспроигрышно, вне времени и постоянно меняющихся трендов.
В эпоху повсеместного перегруза (в меню, в интерьере, в жизни!) и строгих дресс-кодов «Патари» предлагает кое-что по-настоящему ценное — свободу быть собой. Здесь не нужно выгуливать «то самое платье»: джинсы, любимая футболка и компания тех, с кем можно и громко смеяться, и уютно молчать, — идеальное комбо. Веранда «Патари» — манифест «медленной жизни»: когда ужин на три часа под легкий ветерок и закат становится лучшим планом на вечер. Грузинский характер тут проявляется в каждой детали: от сочных хинкали и ароматных блюд на мангале до выпечки с тягучим сыром. По будням в двух ресторанах действует меню бизнес-обедов, которое обновляется ежемесячно: без повторов, но обязательно с грузинским характером. И это тот самый случай, когда честная кухня и искреннее гостеприимство работают лучше любого маркетинга.
Московское шоссе, 36А
Московское шоссе, 18-й км, 25Б
Puri бистро
Такое нам нравится! В грузинском бистро на Солнечной знают, как превратить привычный стритфуд в полноценный гастроопыт. Среди главных хитов сезона — бургер с сочной говяжьей котлетой, тягучим сулугуни и фирменным вишневым соусом барбекю. В пару берем батат фри и завершаем сет бокалом игристого. Здесь же обращаем внимание и на шаурму: на выбор — две версии (с курицей и с говядиной!). Никаких тяжелых майонезных соусов — только качественные ингредиенты и акцент на чистом вкусе.
ул. 22 Партсъезда, 227А
Текст: Ксения Возгорькова, Кирилл Ляхманов
Фото: Архивы пресс-служб
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