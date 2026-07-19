Тут знают все про гостеприимство! Гид по душевным грузинским и турецким заведениям города

Мы сегодня дома, завтра тоже дома (когда речь заходит про «Дом Нино», конечно!): в ресторане грузинской кухни знают все про вах-хачапури, хинкали с щедрой начинкой и сочное мясо. И подходят к делу с вниманием к гостям, как и полагается.

В этом Доме помнят имя каждого: за атмосферой, как в тех самых (ни с чем не сравнимых!) кафе и ресторанах солнечной Грузии, идем в «Дом Нино». Место подойдет как для шумных застолий — отмечаем день рождения мамы, годовщину свадьбы или девичник, так и для тихих вечеров наедине с тем, кто действительно дорог. Камерности добавят специальные комнаты, где можно провести праздник рядом с близкими людьми. Гостеприимство и щедрость — то, чего не отнять у настоящего грузинского заведения: в день рождения помимо десерта гостям предлагают покрутить колесо удачи и вернуться домой не с пустыми руками! А тех, кто захочет собраться большим кругом (от тридцати человек и до бесконечности!), обязательно угостят царскими хачапури, фруктами, шашлыками и домашними напитками — в зависимости от размера компании. Поводов заглянуть в «Дом Нино» может быть несколько, и новинки, которые совсем скоро появятся в меню кухни и бара, — один из них. Пока что без спойлеров, сохраняя интригу, но с четкой уверенностью — будет то, что точно запомнится жителям и гостям города.

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«Босфор»