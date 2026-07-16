Где встречаемся сегодня?

История одного из старейших самарских пабов продолжается! Harat’s на Дачной уже больше десяти лет принимает гостей, ставших хорошими друзьями, а вот паб на Красноармейской — относительно новое место для более спокойных вечеров под живую музыку. И там и там гостей ждут открытые веранды — каждая со своим настроением.

Harat’s в старом городе, кроме вида на Волгу, дает еще и интересные предложения по обедам. Меню обновляли бренд-шефы «Ресторанной компании Поляна» Евгений Гурин и Андрей Рогачев: зная аппетиты самарской публики, они включили в него не только фирменные закуски, но и стейки, а также горячие блюда — выбор для полноценного ужина есть. И куда же в пабах без бара: в Harat’s — одна из самых богатых стоек с крепкими и пенными напитками. Настроение вечерам задают выступления музыкантов и концерты. А спортивные трансляции — уже само собой разумеющееся. Вход на все мероприятия всегда бесплатный (это мы и называем тем самым самарским гостеприимством!).

ул. Красноармейская, 1А

ул. Дачная, 2, к. 1

«Скай бар»