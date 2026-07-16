Где встречаемся сегодня?

И это главный вопрос, который мы задаем друг другу каждую пятницу (а иногда и посреди недели!). Собрали подробный гид по барным локациям Самары: от почтенной классики с вековыми сводами Монье и гастробаров с танцами под ретро-хиты до скрытых руин-баров, концептуального тики-мистицизма и секретных двориков, где собирается весь город.
Harat’s Pub
История одного из старейших самарских пабов продолжается! Harat’s на Дачной уже больше десяти лет принимает гостей, ставших хорошими друзьями, а вот паб на Красноармейской — относительно новое место для более спокойных вечеров под живую музыку. И там и там гостей ждут открытые веранды — каждая со своим настроением.
Harat’s в старом городе, кроме вида на Волгу, дает еще и интересные предложения по обедам. Меню обновляли бренд-шефы «Ресторанной компании Поляна» Евгений Гурин и Андрей Рогачев: зная аппетиты самарской публики, они включили в него не только фирменные закуски, но и стейки, а также горячие блюда — выбор для полноценного ужина есть. И куда же в пабах без бара: в Harat’s — одна из самых богатых стоек с крепкими и пенными напитками. Настроение вечерам задают выступления музыкантов и концерты. А спортивные трансляции — уже само собой разумеющееся. Вход на все мероприятия всегда бесплатный (это мы и называем тем самым самарским гостеприимством!).
ул. Красноармейская, 1А
ул. Дачная, 2, к. 1
«Скай бар»
Внимание: это действительно история о высоком! «Скай бар» — тот самый случай, когда одно место подходит и для спокойных романтических ужинов, и для танцев до утра под диджей-сеты резидентов проекта. В зале и на открытой летней террасе предлагают меню с акцентом на паназию: от вяленой утки, поке с тунцом и дим самов до удона, роллов и жареного риса с креветками. А дополняет кухню барная карта почти на сотню позиций.
ул. Садовая, 137, 8 этаж
«Идол»
На островах перемены редко случаются внезапно. Обычно они начинаются с нового маршрута, который появляется среди знакомых троп. Этим летом такой маршрут открывается в тики-баре «Идол». В новом коктейльном меню изменился облик двух культовых Идолов, были полностью переосмыслены разделы «Авторские» и «Классика», а еще появилась новая глава — «Незабываемые». Одновременно с этим стартовал летний спешл — четыре коктейля для жарких дней (и теплых ночей!). Среди новинок позиции с прохладой мяты и лайма, свежестью щавеля и легкой кислинкой, с ароматом клубники и нотками огурца, терпкостью северной ягоды и пряностью имбиря. Обновленное меню сохраняет дух острова, но открывает новые истории. Остается лишь выбрать направление и отправиться в путь.
ул. Молодогвардейская, 66
«Чин Чин»
Жизнь кипит прямо здесь и сейчас! Камерный итальянский бар на Ленинградской известен своей кухней от шефа Ивана Родионова (говорим «да!» пасте, горячим блюдам и закускам!), а также широкой барной картой. Аперитивы, крепкая классика, авторские безалкогольные коктейли, а каждую пятницу и субботу — фонтан с безлимитным — и очень интересным — наполнением. И все это под диджей-сеты на веранде в самом центре пешеходной улицы.
ул. Ленинградская, 68
«Люди»
Сверхискренность — наше все: в бистро «Люди» коктейльная культура встречается с честным человекоцентризмом. Здесь нет «посетителей» — только свои, а бармены не обслуживают, а вовлекают в настоящий диалог. Понятная еда, миксы с характером и атмосфера без пафоса позволяют быть — и это важно! — собой. Это место, где экспертиза дружит с сердцем, а каждый вечер обещает стать событием. И главное слово здесь — люди, потому что все начинается с них и ради них.
ул. Некрасовская, 53
The Cat’s Pajamas
Тот случай, когда название говорит само за себя — команда проекта устала от серьезности и пафоса! Здесь каждый коктейль — маленькая пьеса со вкусом: непредсказуемая, характерная и действительно запоминающаяся. Сюда идут, чтобы медленно пить, говорить обо всем на свете и уходить только тогда, когда действительно насытишься — не только напитками, но и атмосферой.
ул. Куйбышева, 98
«Некрасов»
Больше не можем молчать (нам надо петь!): за этим отправляемся в клуб «Некрасов», где бережно сохранили своды Монье XIX века, а четыре уникальные авторские двери уже сами по себе — отдельный арт-манифест и тот самый портал в мир свободы и искусства. Истинная магия кроется здесь не в микрофонах, а в нерассказанных историях, которые живут в каждой детали интерьера. Так что забываем про страх сцены и даем волю чувствам — настоящим и самым искренним.
ул. Некрасовская, 53
«Волжайна»
Это эпохально: гастробар семьи Ирины и Евгения Козаченко «Волжайна» — место-манифест для тех, кто соскучился по искреннему веселью и танцам до утра. По выходным здесь устраивают дискотеки (да, именно так!) под легендарные хиты из прошлого, а в будни собираются на камерные свидания и уютные ужины. На летнике жарят образцово-сочный шашлык (10 огоньков из 10!), меню постоянно обновляют под сезонные тренды, а на баре льют ностальгию в чистом виде — от проверенной пенной классики до авторских коктейлей.
ул. Куйбышева, 128
«Кутеж»
В летнем дворе культур «Кутеж» в выходные собирается под сотню человек: громко, ярко — и именно в этом и кроется магия настоящих волжских тусовок. Ниже, в руин-баре, который открывается после десяти, все иначе: приглушенный свет, авторские коктейли и отдельное меню. Да, здесь тоже танцуют до утра, но с совершенно другим вайбом. Из двух возможных сценариев здесь просто нужно выбрать свой (или совместить их в одном, что тоже реально!).
ул. Куйбышева, 78
Текст: Ксения Возгорькова, Кирилл Ляхманов
Фото: Архивы пресс-служб
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