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  • Что Где Есть
Что Где Есть

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Одним мясом сыт будешь! Три главных мясных спота этого сезона в Самаре

Рассказываем, кто в городе виртуозно выдерживает правильный медиум-велл, где искать эталонный брискет с отличным коктейльным сопровождением и как элегантная ресторанная команда решилась на дерзкий и «шкодный» летник у Струковского сада.

Meat Happens BBQ

Заглянуть в мясную гостиную Meat Happens BBQ стоит не только за гастроудовольствиями, но и ради эстетического восторга! Пространство (читать: настоящий музей!) наполнено коллекционными артефактами с характером: здесь и перчатка с автографом Майка Тайсона, и сундук с редкими ножами со всего света, и лимитированная утка The Ugly Duck под номером 17. И это лишь малая часть всех экспонатов. Для тех, кто тут впервые, подготовили рекомендацию на вес золота — ищем на страницах меню фирменный брискет. На этом не останавливаемся и пробуем эксклюзивный бургер, созданный в коллаборации мясной гостиной с брендом Karl Lagerfeld. А градус вечеру здесь зададут (и поддержат!) позиции из широкой барной карты заведения.

ул. Куйбышева, 86

«На угле»

Строгие этикеты и всякие условности? Оставьте себе! В районе Струковского сада, прямо на набережной, загудел новый проект «На угле». Команда элегантного бистро La Volte решила отдохнуть от классики и создала нарочито шкодный и народный летник, где всем правит живой огонь. Во главе здесь честный гриль: в хоспере весь сезон превращают фермерское мясо в сочные бифштексы, крафтовые колбаски и те самые бургеры, которые можно (и нужно!) есть руками. А маскот этого гастробезумия — сказочная корова Дурняша, которая присела на уголек и тем самым напомнила — наши-то умеют хулиганить!

ул. Максима Горького, 1

Meat

Возводим мясо в абсолют! Meat — это не просто народный ресторан, а настоящая мясная лаборатория на набережной. В меню — несколько позиций одной только говядины: от мраморного рибая до правильно приготовленного миньона. Повара знают каждую степень прожарки и не прощают «медиум», если гость просит «медиум-велл». Еще одни главные герои здесь — бургеры с сочной говядиной или курицей. Летняя веранда — то, ради чего стоит приехать сюда даже в самую жаркую погоду. Большая открытая территория с зеленью и запах мяса, приготовленного на углях, не дадут пройти мимо. Вечером тут зажигают гирлянды, и место превращается в уютный гастродворик, где можно пить крафтовое пенное, закусывая острыми куриными крыльями или тартаром из говядины.

Волжский проспект, 40В

Текст: Ксения Возгорькова, Кирилл Ляхманов
Фото: Архивы пресс-служб

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