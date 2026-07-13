Одним мясом сыт будешь! Три главных мясных спота этого сезона в Самаре

Заглянуть в мясную гостиную Meat Happens BBQ стоит не только за гастроудовольствиями, но и ради эстетического восторга! Пространство (читать: настоящий музей!) наполнено коллекционными артефактами с характером: здесь и перчатка с автографом Майка Тайсона, и сундук с редкими ножами со всего света, и лимитированная утка The Ugly Duck под номером 17. И это лишь малая часть всех экспонатов. Для тех, кто тут впервые, подготовили рекомендацию на вес золота — ищем на страницах меню фирменный брискет. На этом не останавливаемся и пробуем эксклюзивный бургер, созданный в коллаборации мясной гостиной с брендом Karl Lagerfeld. А градус вечеру здесь зададут (и поддержат!) позиции из широкой барной карты заведения.

ул. Куйбышева, 86

«На угле»