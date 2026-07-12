Достаем палочки! Рассказываем, кто приучил Самару к тунцу из Токио и азиатским хот-догам

Nebo — это не просто видовой ресторан, а настоящий гастротелепорт: основной зал с открытой кухней, клубный этаж с караоке и вип-комнатами и, конечно, терраса на крыше отеля (выше просто некуда!). Спойлер: закаты там провожают под диджей-сеты резидентов проекта и каждый вечер здесь проходит по своему сценарию.

В меню — редкие специалитеты, например, японская говядина вагю (да, та самая, которая тает во рту!) и тихоокеанский голубой тунец, которого доставляют прямым рейсом из Токио. Эти продукты становятся основой авторских блюд, раскрывающих культуру высокой гастрономии на высоком (во всех смыслах этого слова!) уровне. Летом тут — огонь! Терраса оживает: приезжают артисты, играют диджеи, случаются импровизированные вечеринки, которые запоминаются надолго. А зимой время слегка замедляется — Nebo становится той самой локацией, где можно проводить камерные свидания и спокойные вечера (все с тем же потрясающим видом на город!).

ул. Самарская, 110

«Хокку»