Достаем палочки! Рассказываем, кто приучил Самару к тунцу из Токио и азиатским хот-догам

От японского вагю до вирусных азиатских хот-догов, которые захватили все ленты соцсетей — рассказываем, где искать необычные специалитеты в городе. В гиде «Что Где Есть» собрали три места, где высокая гастрономия встречается с дерзким стритфудом, а каждый визит ощущается как короткое, но яркое путешествие на другой конец света.
Nebo
Nebo — это не просто видовой ресторан, а настоящий гастротелепорт: основной зал с открытой кухней, клубный этаж с караоке и вип-комнатами и, конечно, терраса на крыше отеля (выше просто некуда!). Спойлер: закаты там провожают под диджей-сеты резидентов проекта и каждый вечер здесь проходит по своему сценарию.
В меню — редкие специалитеты, например, японская говядина вагю (да, та самая, которая тает во рту!) и тихоокеанский голубой тунец, которого доставляют прямым рейсом из Токио. Эти продукты становятся основой авторских блюд, раскрывающих культуру высокой гастрономии на высоком (во всех смыслах этого слова!) уровне. Летом тут — огонь! Терраса оживает: приезжают артисты, играют диджеи, случаются импровизированные вечеринки, которые запоминаются надолго. А зимой время слегка замедляется — Nebo становится той самой локацией, где можно проводить камерные свидания и спокойные вечера (все с тем же потрясающим видом на город!).
ул. Самарская, 110
«Хокку»
Летом «Хокку» превращается в точку притяжения для тех, кто любит атмосферные городские вечера, азиатскую кухню и отдых без спешки.
В этом сезоне на Коммунистической открыли новую летнюю веранду — просторную, зеленую и комфортную для долгих встреч, ужинов и летних вечеров в центре города. Уютные веранды также открыты в ресторанах в ТЦ «Мега Сити» и ТЦ «Русь на Волге».
Специально к сезону ресторан запустил летнее меню: кукси, поке и специальное меню безалкогольных мохито.
«Хокку» любят за атмосферу современного азиатского мегаполиса: неон, шум города, холодные напитки, яркие блюда и ощущение маленького путешествия посреди Самары.
ТЦ «Мега Сити»
ТЦ «Русь на Волге»
ул. Коммунистическая, 90
Wanwai
Да-да, те самые — суперфотогеничные! — азиатские хот-доги и суши-боллы, которые вирусятся во всех соцсетях прямо сейчас, — дело рук команды ресторана Wanwai. Ей удалось поженить современный взгляд на стритфуд и японскую классику, которая — предсказываем! — будет актуальна еще долгое время. А теперь — подробности: хот-доги подают на хрустящей основе с яркими топингами, свежими овощами и азиатскими соусами. На выбор — позиции с курицей и креветкой темпура, веганский и рыбный варианты — микс стритфуда, японских текстур и авторского подхода. Суши-боллы с лососем, угрем и тунцом уже стали одной из самых топовых позиций в меню. Секрет? В необычной форме и минималистичной подаче: в основе — рис для суши, внутри — начинка, а сверху — крупные слайсы рыбы, соусы, кунжут и золотой декор. Это просто роскошно!
ул. Куйбышева, 70
Текст: Ксения Возгорькова, Кирилл Ляхманов
Фото: Архивы пресс-служб
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