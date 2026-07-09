Тройка под настроение! Три места, где искать игристые и тихие напитки в Самаре

Базовый минимум или роскошный максимум сегодня измеряется не ценником, а умением ловить момент: в «ГУРМЭ винотека» это правило превратили в главный тренд сезона, собрав внушительную коллекцию безалкогольных напитков по приятным ценам. Стиль жизни для тех, кто за рулем, придерживается здорового питания или просто избегает вопросов в стиле «Почему не пьешь?». Здесь доступно более 25 безалкогольных наименований: от джина, рома, аперитива до тихих и игристых вин (с нулевым градусом!). Жизнь со вкусом — это не только про напитки, но и про гастрономическое сопровождение от VITTORIA gourmet. Здесь эстетично собирают «ГУРМЭ палитры» — сбалансированный сет из мясных, сырных, овощных, рыбных и других деликатесов из разных уголков России и мира. Их одинаково удобно и практично брать как на водную прогулку по Волге, в путешествие на машине по области и на спонтанный пикник в глэмпинге, так и просто для домашних вечеров в кругу близких людей.

«Абрау-Дюрсо»