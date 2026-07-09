Тройка под настроение! Три места, где искать игристые и тихие напитки в Самаре

Базовый минимум, безалкогольный дзен или редкий эксклюзив по особому случаю? В этом сезоне самарские проекты предлагают забыть про сложные термины и просто ловить момент. Представляем три локации для тех, кто ценит неспешные диалоги с кавистами и хочет изучать терруары в максимально расслабленной атмосфере — без скучных лекций!
«ГУРМЭ винотека» и VITTORIA gourmet
Базовый минимум или роскошный максимум сегодня измеряется не ценником, а умением ловить момент: в «ГУРМЭ винотека» это правило превратили в главный тренд сезона, собрав внушительную коллекцию безалкогольных напитков по приятным ценам. Стиль жизни для тех, кто за рулем, придерживается здорового питания или просто избегает вопросов в стиле «Почему не пьешь?». Здесь доступно более 25 безалкогольных наименований: от джина, рома, аперитива до тихих и игристых вин (с нулевым градусом!). Жизнь со вкусом — это не только про напитки, но и про гастрономическое сопровождение от VITTORIA gourmet. Здесь эстетично собирают «ГУРМЭ палитры» — сбалансированный сет из мясных, сырных, овощных, рыбных и других деликатесов из разных уголков России и мира. Их одинаково удобно и практично брать как на водную прогулку по Волге, в путешествие на машине по области и на спонтанный пикник в глэмпинге, так и просто для домашних вечеров в кругу близких людей.
«Абрау-Дюрсо»
Ателье — это всегда про детали, ручную работу и личное внимание. Именно с такими правилами в город зашел новый проект «Абрау-Дюрсо», открывшийся в Самаре. Здесь тихие и игристые напитки выбирают неспешно — в формате диалога, с экспертным сопровождением. Локация на Самарской выбрана не случайно: двухвековая история улицы идеально сочетается со 155-летней родословной бренда. Да и само пространство продумано до мелочей: 130 квадратных метров эстетики, профессиональные кависты в роли гидов и атмосфера закрытого клуба делают это место обязательным к посещению во время прогулок по центру. Самара стала тринадцатым городом в России, где открылось Ателье «Абрау-Дюрсо» — место, которое задает высокую планку для всей гастросферы региона.
ALCOSTA
Здесь никто не бегает за тобой с вопросом: «Что ищете?» — и это, пожалуй, главный комплимент! В ассортименте около 1500 позиций со всего света: от классических тихих и игристых этикеток до эксклюзивных позиций, которые можно встретить только здесь. Есть и понятные варианты на каждый день, и такие бутылки, которые захочется открыть по особому поводу. Регулярно здесь проводят закрытые дегустации — без пафоса, в спокойной атмосфере, где дипломированный сомелье рассказывает про терруары, а не про «нотки ежевики». Для еще большего разнообразия в винотеках устраивают пенное и сырное казино, квизы, тематические дегустации с созданием цветочной композиции и картин из эпоксидной смолы. Главное правило ALCOSTA: ничего не навязывать, а давать попробовать что-то новое. И, кажется, это действительно работает!
Текст: Ксения Возгорькова, Кирилл Ляхманов
Фото: Архивы пресс-служб
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