Едим везде! Девять гастромест на набережной и за городом

«Несите дичь!» — фраза, которая уже 20 лет актуальна для гостей загородного комплекса «Русская охота». Бонусом к ресторану — территория с бассейном, сосновый лес и активности абсолютно под любой запрос (проверено!). Но «основная программа» все же готовится на кухне.

Главные позиции в меню отдали дичи: шеф работает исключительно с натуральным мясом, которое поставляют из проверенных охотничьих хозяйств. Блюда подают с дымком из печи, так что предвкушение застолья будет не менее ярким, чем сами обед или ужин. Да и позиции в меню звучат маняще: щи суточные с мясом косули и гречневыми блинами, картофельный дерун с жульеном из грибов, голубцы из кролика. Добавляем к столу маринованные огурчики и грибочки, а из напитков — фирменные крепленые напитки из собственных погребов «Русской охоты». И это только начало! Каждое блюдо в меню — маленькое приключение: от чего-то знакомого, например, слабосоленой сельди с луком, до гастрономического открытия в виде утиного филе с малиновым муссом. Специи — из лесных трав, а соусы — из ягод, собранных здесь же. Так что это, если не тот самый повод выбраться за город, чтобы провести время с близкими людьми?. 1

Курумоч, тер. «Русская охота», 1А, к. 1

«Ласточка»