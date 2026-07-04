Едим везде! Девять гастромест на набережной и за городом

На набережной и за городом: вот девять мест (из нашего гастрономического гида «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти!), где еда становится частью вау-пейзажей. На воде, в лесу, среди яхт и с видом на закат — беспроигрышные варианты для любого сценария.
«Белуга»
История ресторана-дебаркадера «Белуга» началась в 2006 году на месте первой пристани Самары. То, что зарождалось как смелый эксперимент на воде, сегодня превратилось в настоящий хаб для тех, кто любит жизнь в городе на Волге или приезжает сюда на время (прямо как на курорт!). «Белуга» давно переросла формат классического ресторана: сейчас это целая экосистема с собственным флотом кораблей, турбазой «Чайка» и террасой с бассейном прямо у реки. Утро здесь начинают с завтрака на понтоне, день проводят на шезлонгах с коктейлями, а вечером — под закат! — отправляются в круиз. У проекта есть собственные корабли, которые сдаются в аренду, а команда может организовать водные экскурсии (по всему Саратовскому водохранилищу!) для групп от 40 до 150 человек. Гастрономия держит курс на локальные специалитеты в премиум-прочтении — от судака с копченым кремом из зеленого горошка и вареных раков до шашлыка из сома и голубцов из щуки в сливочном соусе.
Ульяновский спуск, 41
«Русская охота»
«Несите дичь!» — фраза, которая уже 20 лет актуальна для гостей загородного комплекса «Русская охота». Бонусом к ресторану — территория с бассейном, сосновый лес и активности абсолютно под любой запрос (проверено!). Но «основная программа» все же готовится на кухне.
Главные позиции в меню отдали дичи: шеф работает исключительно с натуральным мясом, которое поставляют из проверенных охотничьих хозяйств. Блюда подают с дымком из печи, так что предвкушение застолья будет не менее ярким, чем сами обед или ужин. Да и позиции в меню звучат маняще: щи суточные с мясом косули и гречневыми блинами, картофельный дерун с жульеном из грибов, голубцы из кролика. Добавляем к столу маринованные огурчики и грибочки, а из напитков — фирменные крепленые напитки из собственных погребов «Русской охоты». И это только начало! Каждое блюдо в меню — маленькое приключение: от чего-то знакомого, например, слабосоленой сельди с луком, до гастрономического открытия в виде утиного филе с малиновым муссом. Специи — из лесных трав, а соусы — из ягод, собранных здесь же. Так что это, если не тот самый повод выбраться за город, чтобы провести время с близкими людьми?. 1
Курумоч, тер. «Русская охота», 1А, к. 1
«Ласточка»
В главных ролях здесь — Волга! Ресторан «Ласточка» находится прямо у воды (на территории действующего яхт-клуба!): здесь не нужно выбирать между живописным видом и гастрономией с локальными акцентами — все складывается само собой. Кухня без заумных конструкторов, но с характером: в меню — свежая волжская рыба, морепродукты, мясо и овощи, приготовленные на открытом огне, сезонные закуски и авторские десерты. Комфорт-фуд в деле! Но главное — все же сама локация. Пришвартованные яхты создают ощущение полного релакса (представляем, что в отпуске!), а окружающая природа заставляет забыть, что ты находишься все-таки в городе. В общем, это именно то место, где хочется задержаться. Хотя бы до следующего заката. И это прекрасно!
ул. Белорусская, 128Г
«Три оленя на Скрябине»
Новый сезон — новая коллаба: ресторан-корабль «Скрябин» объединился с брендом «Три Оленя» (что? да!). Тестим все лично с настроем: «Ешь вкусно, пей смело, танцуй на волнах!» Ресторан позиционирует себя как место для встреч с друзьями и семьей, а также для шумных праздников. Отличительная особенность — все происходит на воде, так что поход сюда может стать интересным опытом: есть и отдыхать предстоит в буквальном смысле на Волге.
ул. Лесная, 23, к. 102
«Чайхона №1»
Именно здесь встречаются восточная и мировая кухни — от азиатского плова до подкопченной утиной грудки! На выбор — морские деликатесы, которые вылавливают и подают на стол прямо из аквариума (идем сюда за базой — свежайшими устрицами!). И все это в центре новой набережной: расположиться можно на большой веранде с видом на Волгу или в одном из просторных залов. Тут же фиксируем: для любителей петь в «Чайхоне № 1» есть караоке.
Волжский пр., 36
«Отдых»
Сразу три кухни, и все в одном месте! Где? В сердце курортной жизни Самары — на набережной. Ресторан «Отдых» расширил меню, и в этом сезоне здесь сразу три направления — русская, грузинская и итальянская кухни (колоритно и очень доступно!). Конечно, приятнее всего будет наслаждаться ими на террасе с видом на Волгу. Настроенческий бонус по пятницам и субботам — музыка от диджеев и выступление кавер-групп.
Волжский пр., 40
«Жизнь удалась»
Собираем курортное бинго: первая линия набережной, панорамный ресторан, открытая терраса с видом на Волгу и ночной клуб — все это про «Жизнь удалась». В меню — набор позиций и для романтического ужина, и для шумной вечеринки: наш выбор — карпаччо из телятины с соусом песто, том-ям и телячьи щечки. А на танцы отправляемся с игристым (и обязательно берем ему в пару десерт!).
ул. Лесная, 23, к. 49А
«Рыбалтика бистро»
Обязательно ищем на набережной «Рыбалтику бистро» — корнеры, в которых буквально перепридумали шаурму! Тут не встретить позиций с курицей и майонезом — только со свежайшими морепродуктами (креветка, лосось, тунец и даже скумбрия!) и легкими соусами — с уважением к продукту. Здесь же бессменная классика — картошка фри. Кстати, одна из позиций — шаурма с судаком и раковыми шейками — стало титульным блюдом города в рамках гастрофестиваля «Самара со вкусом».
Волжский пр., 50
ул. Ленинградская, 1
«Имбирная креветка»
Это лето Самара встречает с Китаем! Сразу по двум адресам любителей Азии ждет «Имбирная креветка»: на Московском шоссе и на набережной. Здесь развеют миф о слишком острой китайской кухне: в основе всего — баланс кисло-сладко-соленого и тонкая гармония имбиря. В меню — классика: легкие азиатские салаты, лапша, рис и пекинские обеды. Обязательно пробуем их фирменные хиты: хрустящую снаружи и сочную внутри креветку с ярким имбирным соусом и пельмени в ароматном бульоне.
ул. Лесная, 23, к. 2
Московское шоссе, 41
Текст: Ксения Возгорькова, Кирилл Ляхманов
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)