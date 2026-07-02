«Стоит чувствовать своего гостя, аккуратно понимать, к чему он готов, и обязательно оставлять ему право выбора»

Лето в Самаре — короткое, яркое и по-волжски щедрое. Насколько сильно изменились предпочтения самарцев за последний год? Нам подавай «легкости и овощей» или мы стали чаще смотреть в сторону основательного фуд-гедонизма?

Не сказал бы, что предпочтения гостей сильно изменились. Скорее, сегодня люди чаще выбирают уже полюбившиеся и понятные им блюда. Наверное, это такой островок стабильности среди внешней турбулентности: когда вокруг многое меняется, особенно ценишь места и вкусы, которые хорошо знаешь и которым действительно доверяешь.

Какие обновления коснулись основного меню «Где нас нет» в этот раз? От чего вы решили отказаться и почему?

Когда мы обсуждали с нашими партнерами обновления, то в первую очередь внимательно изучили обратную связь гостей и их пожелания. Признаюсь, меню пересобирали достаточно основательно. Помимо пожеланий гостей нужно было учитывать и работу с сырьем: его качество и стабильность поставок. Сейчас это — без преувеличения — работа со звездочкой. Так что часть блюд мы вывели из меню с большим сожалением, но с пониманием, что не можем предложить гостям продукт того качества, к которому привыкли сами. Как известно, в этом вопросе компромиссов для нас быть не может.

Фестиваль авторских коктейлей в коллаборации с брендом Karl Lagerfeld: о чем эта история?

На самом деле, эта история тоже про понятность и выбор. Мы не забываем о гостях, которые любят классику, но при этом всегда есть и те, кому хочется попробовать что-то знакомое, но с неожиданным акцентом, как говорится, с «перламутровыми пуговицами». Поэтому в фестивальном меню классические коктейли соседствуют с авторскими интерпретациями. Хочется проверенный временем вкус? Есть! А на следующий день душа требует новых впечатлений? Пожалуйста, несколько совершенно разных прочтений одного коктейля. Фавориты гостей сегодня — классическая версия напитка и вариация с ананасом и халапеньо.