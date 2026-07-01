По булочке? Семь мест в Самаре и Тольятти, где есть эклеры и симиты, пить кофе и бабл-ти!

И за кофе! В нашем ежегодном гиде «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти собрали семь мест, которые не оставят шансов воздержаться от эклеров, пончиков, сосисок в тесте, разнообразных напитков и завтраков!
«Эклерная»
Знаем два места в Самаре, где кофе, десерты, любовь — это база! И городское кафе «Эклерная» на Садовой с летней террасой, панорамными окнами, простым и понятным меню — первое из них. А второе — крошка «Эклерная» на Ленинской — в формате «счастье с собой»: сюда удобно забежать за кофе и тем самым эклером, чтобы поскорее успеть на набережную — провожать волжские закаты, конечно же!
ул. Садовая, 137, ул. Ленинская, 301
Yeti
В правой руке — напиток, в левой — пончик! Бар авторских напитков Yeti заходит в это лето с четким планом: вывести ежедневный чилл на новый уровень. Команда проекта делает ставку на освежающие миксы на основе чая и натуральных фруктовых пюре — и что это, если не идеальный ответ самарской жаре? Но Yeti — это не только про гастрономию, это полноценная лайфстайл-локация с коллаборациями, ивентами и яркими моментами. Основная база проекта прописалась в историческом центре на Молодогвардейской, а для тех, кто ежедневно (как и мы!) провожает закаты у Волги, работают еще три локации на набережной.
ул. Молодогвардейская, 90
mamiche
Слышим хруст счастья! Тартины на закваске (едим обязательно с соленым маслом!), булочки с корицей, симиты с кунжутом, а с недавнего времени еще и сосиски в тесте (2.0!) — берем все в ремесленной пекарне Дарьи Сапожниковой mamiche.
Пока город каждый день несется в диком ритме, в mamiche тесто «отдыхает» сутками, чтобы превратиться в тот самый тартин с плотной корочкой и влажным мякишем и фокаччу с томатами и травами. Сладкая выпечка здесь — наше отдельное «заверните сразу пять!»: к завтраку запасаемся парой манки брэд с соленой карамелью и ватрушками с творогом и персиками, а к кофейному перерыву посреди рабочего дня — ореховым печеньем и кантуччи с фисташкой.
Ассортимент пекарни — от бриошей и мини-багетов до деревенского хлеба с гречкой, бородинского на ржаной закваске с травами и сосисок в тесте (из стопроцентной говядины!). Вся философия проекта построена на тотальной честности и прозрачности: воде, муке, соли и времени — единственном «усилителе» вкуса, который признает Дарья. Эти же принципы основатель проекта транслирует на своих мастер-классах, которые регулярно проходят в студии mamiche в Доме искусств.
ул. Садовая, 150а
«Терраса»
Мы (и вы!) это заслужили: неспешно начинаем день в историческом центре города в атмосфере тихой роскоши. Да, это про завтраки в ресторане «Терраса», который находится в Лотте Отеле Самара.
Здесь Самара ощущается почти как курорт: неспешные завтраки, вид на исторический центр и утро, которое не хочется торопить. «Терраса» мастерски балансирует между безупречными стандартами пятизвездочного сервиса и той самой расслабленностью, которую мы ласково называем «волжским гедонизмом».
В меню ресторана «Терраса» — блюда европейской и азиатской кухни, свежая выпечка, сезонные фрукты, сырная коллекция, красная икра, авторские десерты из кондитерской мастерской отеля и ароматный кофе. Для настроения особого утра — бокал шампанского, а затем прогулка к набережной с освежающим лимонадом в руках.
Впрочем, классическим завтраком в будни можно не ограничиваться. В «Террасу» приходят на утренний шведский стол в выходной день, ранние деловые встречи и свидания. И такая возможность есть не только у гостей отеля — двери ресторана открыты для всех желающих.
ул. Самарская, 110
Surf Coffee x Globe
По мелочам не беспокойте — мы в споте Surf Coffee x Globe ловим правильные волны! Здесь лето не заканчивается в августе, и даже в декабре тут светит солнце благодаря расслабленному калифорнийскому вайбу. Это место давно заслужило статус главной штаб-квартиры для локальных креаторов и фрилансеров: проверьте лично (или поверьте на слово!) — количество ноутбуков на один квадратный метр в будни буквально зашкаливает! Широкая кофейная карта, матча, какао, горячие и холодные чаи и смузи (наш выбор — «Португальский»!) — далеко не все, за чем стоит заглянуть в этот спот. Витрина с десертами — от творожного кольца до чизкейка и брауни — и внушительный выбор готовой еды — сэндвичи, сбалансированные салаты и боулы — здесь собрали все для быстрого, а главное — полезного перекуса.
ул. Некрасовская, 57
«Дринкит»
Здесь — в двухэтажной диджитал-кофейне «Дринкит» на Галактионовской — варят будущее! Мегахит этого техно-пространства в паре шагов от Самарской площади — интерактивный кофе-конструктор в приложении. Главные шеф-бариста тут — сами гости (управляем температурой напитка, плотностью пенки, сладостью и смело экспериментируем с альтернативным молоком!). Заказ собирают точно к приходу, а это значит, что не будет никаких очередей. И не забываем сфотографироваться на кассе, чтобы распечатать фото на чеке. Вот такие технологии!
ул. Галактионовская, 130
Wave Volga
Видам, которые открываются рядом с этой кофейней, ставим твердую десятку: Wave Volga находится в Тольятти в одной из самых захватывающих локаций — прямо у памятника Татищеву, с панорамой на Волгу и горы. В меню — идеальный баланс классики и спешелти-альтернативы, концептуальные напитки на основе матчи и согревающий горячий шоколад (выбор Собака.ru — «Кошачья мята»!). На завтрак в кофейне готовят хитовые лепешки роти, зеленую гречку с креветками, сэндвичи, боулы, сырники и «омлет, просто омлет».
Тольятти, ул. Комзина, 1
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