По булочке? Семь мест в Самаре и Тольятти, где есть эклеры и симиты, пить кофе и бабл-ти!

Слышим хруст счастья! Тартины на закваске (едим обязательно с соленым маслом!), булочки с корицей, симиты с кунжутом, а с недавнего времени еще и сосиски в тесте (2.0!) — берем все в ремесленной пекарне Дарьи Сапожниковой mamiche.

Пока город каждый день несется в диком ритме, в mamiche тесто «отдыхает» сутками, чтобы превратиться в тот самый тартин с плотной корочкой и влажным мякишем и фокаччу с томатами и травами. Сладкая выпечка здесь — наше отдельное «заверните сразу пять!»: к завтраку запасаемся парой манки брэд с соленой карамелью и ватрушками с творогом и персиками, а к кофейному перерыву посреди рабочего дня — ореховым печеньем и кантуччи с фисташкой.

Ассортимент пекарни — от бриошей и мини-багетов до деревенского хлеба с гречкой, бородинского на ржаной закваске с травами и сосисок в тесте (из стопроцентной говядины!). Вся философия проекта построена на тотальной честности и прозрачности: воде, муке, соли и времени — единственном «усилителе» вкуса, который признает Дарья. Эти же принципы основатель проекта транслирует на своих мастер-классах, которые регулярно проходят в студии mamiche в Доме искусств.

ул. Садовая, 150а

«Терраса»