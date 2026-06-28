Вот это они нишевые! Восемь заведений в необычных местах Самарской области

Куда ведет гастрономический компас? В места, где еда не просто еда, а зрелище: кофейня‑сказка в кирхе, таверна на водонапорной башне, кафе на ферме с подворьем, бар «под лестницей», «морские обители» и многое другое. Собака.ru собрала маршрут для тех, кто любит гастрономию с характером и сюжетом — с собой понадобятся аппетит и любопытство (каждое место гарантирует приключения!).
«Алиса в стране чудес»
Если никогда не были в кроличьей норе, это шанс исправить ситуацию! В самом сердце исторического центра Самары можно очутиться в противоречивой и даже абсурдной реальности. Здесь все вверх тормашками: витрина расположилась на огромных книгах, люстры перевернуты, над головой парят посуда и растения, а под ногами — шахматная доска. Кофейня оформлена в стиле сказки Льюиса Кэрролла. Кажется, вот-вот из-за угла выйдет Шляпник и укажет на часы: время десерта! Здесь собраны сладости со всего мира: от американского брауни до французского трюфеля, а компанию им составят авторские кофейные напитки (и не только!). Для самых искушенных предлагают сырный раф и латте матчу. Но и на этом удивительное не заканчивается! Заведение находится в правом крыле лютеранской кирхи Святого Георга, здание которой было построено еще в XIX веке. Сложно вообразить в полной мере, что видели эти стены.
ул. Куйбышева, 117
«Китеж»
Спокойствие, только спокойствие! Умиротворение, духовное развитие, благодать, море литературы и десерты (конечно же, в традиционном ключе!). «Китеж» — это культурное пространство, кофейня, книжный магазин и камерная филармония. Атмосфера пронизана фольклором и литературной традицией: чего стоит одно название, означающее мифический русский город. Здесь часто проходят творческие мастер-классы, а на втором этаже — концерты. За чашечкой кофе и десертом можно почитать художественную православную литературу, а все потому, что кофейня находится в тольяттинском Храме Всех Святых в Земле Российской Просиявших.
Тольятти, ул. Революционная, 74А
La Torre
Уно, уно, уно, ун моменто! Узкие итальянские улочки (да, прямо в Самаре!) приведут к веранде и уютному дворику. Пик восторга настигает на вершине водонапорной башни, именно там расположилась настоящая таверна. Интерьер сочетает натуральные материалы, пестрые кресла, светильники бра, а дополняет его панорамный вид на Волгу. Ресторан обещает погрузить в аутентичную кухню по «тем самым» рецептам исключительно из натуральных продуктов. В первую очередь здесь вы сможете попробовать настоящую итальянскую пиццу (такую можно приготовить только в дровяной печи!).
9 просека, 2 линия, 42
«Лазурный»
Заволгой тоже интересно! На острове Лазурный есть настоящий райский кусочек курорта — одноименный бар на пляже. Днем — пенные вечеринки, загар и музыкальные события, которые можно совместить со вкусным обедом (блюда волжской кухни, комфорт-фуд-меню, авторский стритфуд!) и прохладительными напитками. А вечером можно застать закат с барной картой и фильмом (посмотреть можно прямо с воды!).
Заволга, напротив 8 просеки
«Культ Карго»
Культура американской уличной еды ведет свое начало с активного развития промышленности XIX века. Рост городов ознаменовал потребность в быстром и сытном питании. «Культ Карго» — это туземная религия «поклонения западным грузам», последователи ритуально копировали действия и атрибуты технологически развитых обществ. А нам ничего копировать не нужно, все уже сделали за нас: приходим отведать сочные бургеры и пиццу среди нарочито открытых материалов (и тут американский лофт!). Помещение будто переоборудовано из промышленного в коммерческое. Здесь готовят девять видов бургеров (чего стоит только «Валерий Федорович бургер» с сахарной грушей!). В пару к нему предлагаем лимонад «Бавария Родные огоньки» со вкусом тутти-фрутти (в лучших «заморских» традициях!).
ул. Арцыбушевская, 32Б
«Вива Сперанза»
На лугу пасутся к...? Кафе! Прямо на ферме расположилась сыроварня, в которой можно дегустировать разные сыры! Одеваемся в коровий принт (или козий!) и спешим на ферму. У гостей есть возможность познакомиться не только с «производителями» сыра, но и со всем подворьем кроликов, лошадей, перепелок, гусей и жителями пасеки. Уютная лавка насчитывает около пятидесяти разных позиций одного только сыра. Здесь есть возможность выпить домашнего молока и расположиться в полупрозрачном шатре, чтобы рассмотреть горы и попробовать блюда традиционной итальянской кухни, а также гастрономические сырные эксперименты.
поселок Волжский, ул. Кирова, 82
«Напи:бар»
Ночная жизнь и коктейли, вдохновленные природой Самарской области, — это про него. «Напи:бар» находится в парадной старинного дома, поэтому его поистине можно назвать баром «под лестницей». Изящная лепнина заставляет запрокинуть голову (только держите шляпку!), а кованые детали можно потрогать руками. Но все это — только после того, как гость придумает собственный коктейль!
ул. Куйбышева, 78
«Австерия»
Погрузиться в морскую романтику обещает «ресторан-корабль», который расположился вблизи тольяттинского маяка на территории яхт-клуба «Дружба». «Австерия» предлагает своим гостям вид на акваторию, маяк и Жигулевские горы одновременно! Название уходит корнями еще в петровские времена и полноценно отражает элитарность прежнего предназначения: ресторация, питейный дом, клуб для иноземцев и русской знати (меню соответствует!). Предлагаем отведать утиное магре или брускетту с икрой судака и мармеладом.
Тольятти, Комсомольское шоссе, 36
Текст: Аполлинария Булыгина
Фото: Роман Спиридонов, архивы пресс-служб
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