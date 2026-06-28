Вот это они нишевые! Восемь заведений в необычных местах Самарской области

Если никогда не были в кроличьей норе, это шанс исправить ситуацию! В самом сердце исторического центра Самары можно очутиться в противоречивой и даже абсурдной реальности. Здесь все вверх тормашками: витрина расположилась на огромных книгах, люстры перевернуты, над головой парят посуда и растения, а под ногами — шахматная доска. Кофейня оформлена в стиле сказки Льюиса Кэрролла. Кажется, вот-вот из-за угла выйдет Шляпник и укажет на часы: время десерта! Здесь собраны сладости со всего мира: от американского брауни до французского трюфеля, а компанию им составят авторские кофейные напитки (и не только!). Для самых искушенных предлагают сырный раф и латте матчу. Но и на этом удивительное не заканчивается! Заведение находится в правом крыле лютеранской кирхи Святого Георга, здание которой было построено еще в XIX веке. Сложно вообразить в полной мере, что видели эти стены.

ул. Куйбышева, 117

«Китеж»