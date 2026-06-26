Восемь мест в Самаре на каждый гастродень!

Не ждем особых поводов, чтобы устроить завтрак, обед или ужин вне дома. В гиде «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти (от Собака.ru!) оставили восемь мест, в которых точно не надоест — семь дней в неделю и 365 дней в году!
«Этажи»
Собрались! Отправляемся в настоящее путешествие по разным уголкам премиального гастромира и берем курс на «Этажи». Именно здесь можно провести весь день — начать утро с бодрящего кофе, продолжить легким (или, наоборот, сытным!) обедом, а вечером остаться на бокал игристого.
На первом этаже пространства гостей встречают ароматы свежесваренного кофе и теплой выпечки из собственной пекарни (жаль, что бумага не может передать этих запахов!). Здесь-то и задаем бодрый ритм на весь день — обязательно за классическим завтраком. Второй этаж — курорт со свежими овощами, морепродуктами, пастой, фирменными супами и средиземноморскими специалитетами (такое лето мы заслужили!). А когда город зажигает огни, наступает время панорамной мансарды. К вечеру третий уровень становится местом для романтических свиданий, светских ужинов и вечеров с роялем. Гостям предлагают авторские коктейли, коллекцию изысканных напитков и легкую гастрономию, которая точно создаст нужное настроение и поставит галочку «было!» в списке лучших летних воспоминаний.
ул. Садовая, 142
Nebo Bistro
Хорошая новость — за настоящей неаполитанской пиццей больше не нужно лететь в Италию. Команда Nebo Group открыла новый семейный проект Nebo Bistro и сразу превратила его в точку притяжения для тех, кто ценит неспешные обеды и ужины — рядом с близкими. Главный повод для визита и безусловная гордость шефа — аутентичная пицца из настоящей дровяной печи. Здесь строго следуют канонам: используют итальянскую муку высшего качества, а тесто проходит двухдневную ферментацию, чтобы в итоге получились те самые воздушные бортики и нежная текстура. Вся гастрономическая концепция построена на беспроигрышном балансе понятной европейской классики и яркой паназии, а на страницах меню соседствуют роллы, дим самы, паста, горячие блюда и, конечно же, десерты. Nebo Bistro продумано до мелочей — и это факт, с которым сложно спорить: для малышей здесь создано отдельное пространство с детской комнатой (родители, ваш выход!), а в теплое время года здесь обустраивают веранду — подходящее место для летних встреч и праздничных вечеров на свежем воздухе.
ул. Нестора Постникова, 1
«Русико»
Банкетный зал, рассчитанный на компанию до 20 человек, подойдет под любые частные мероприятия: от дня рождения и камерной свадьбы до семейного ужина, праздника с друзьями и деловой встречи. Оформление столов может быть как в стиле а-ля рус (актуальный тренд!), так и в грузинском стиле (приветствуем яркий колорит!). За настроение на высоте здесь точно можно не переживать: его задаст и заботливо поддержит весь вечер команда ресторана. На страницах банкетного меню — микс из любимой многими русской классики и ярких кавказских хитов: от оливье и селедки под шубой до утки с яблоками и мясных специалитетов. Отдельно отметим супероригинальное блюдо — запеченного судака, фаршированного креветками, зеленью и луком. Вот она — настоящая волжская история с нотками Грузии! Оплатить банкет (при сумме от 10 000 до 50 000 рублей!) можно частями без переплаты. Подробности — в ресторане или по телефону.*
*Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «Центр новых финансовых сервисов» (ОГРН 1 227 700 098 009) и не является кредитом. Решение о предоставлении Сервиса принимается ООО «ЦНФС». Подробнее с условиями сервиса вы можете ознакомиться на сайте platichastyami.ru.
ул. Дачная, 2, к. 1, 2 этаж
«Русский»
Место, где традиции обретают новое звучание: прошлое встречается с настоящим, а культурное наследие становится частью современной городской жизни. Каждое блюдо в меню — бережно переосмысленный традиционный рецепт — готовится из фермерских продуктов: филе сельди с запеченным фермерским картофелем, суточные щи с приварком, оливье с томленой говядиной (и это мы только начали!). Яркое дополнение к по-русски богатому меню — интерьер, в который органично вписывается мезенская роспись — вид художественного промысла Русского Севера. По вечерам в зале ненавязчиво звучит русский фолк, добавляя народной аутентичности семейному ужину, романтической встрече, деловым переговорам или празднику с друзьями.
Московское шоссе, 41
«Рыбалтика»
Два берега одной реки — два ресторана «Рыбалтика» на проспекте Ленина и Волжском проспекте! Недавно обновленное заведение в паре шагов от фонтанов на Осипенко сменило концепт, но осталось верным главному: в меню — тартары, салаты, горячие блюда и гриль-позиции готовятся исключительно из свежих морепродуктов. Барная карта — отдельный вид искусства: от классических коктейлей до игристых и тихих напитков. Локация на Волжском проспекте — полностью летняя история. Ресторан стоит прямо на набережной: здесь можно просидеть часы напролет на открытой площадке (с мегаудобными шезлонгами!), наблюдая, как солнце садится за Волгу. Барная карта расширена до предела — домашние лимонады, фреши, пенное и широкий выбор красных и белых этикеток. Официанты не суетятся, но все успевают — идеальный баланс для тех, кто пришел не просто поесть, а по-настоящему прожить каждую летнюю минуту.
пр. Ленина, 3
Волжский пр., 36Г
«Смородина»
Семейная территория, где никому не удастся заскучать: творческие мастерские, кулинарные классы для детей и родителей, тематические мероприятия и развивающие программы превращают обычный поход в ресторан в полноценное семейное приключение. Сюда приходят молодые родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками — зонирование зала сохраняет баланс между оживленной атмосферой семейного праздника и уютом личного общения. А за вкусовые ощущения отвечает гастрономическая концепция, в основе которой сочетание современных русской и итальянской кухонь. Ароматный борщ рядом с классической пиццей или пастой — да, в «Смородине» это возможно! Русская часть меню вдохновлена знакомыми вкусами родного дома и локальными продуктами, а итальянская — привносит легкость, солнечное настроение и культуру неспешного наслаждения жизнью.
ул. Урицкого, 1
Smoky Rabbits
«Ничего подобного» — слоган, с которым команда заведения подходит ко всему, что создает. В двухэтажном особняке с летней верандой на одной из самых оживленных улиц города находится Smoky Rabbits с впечатляющей коллекцией китайских церемониальных чаев, авторской коктейльной картой, хэнд-роллами, антипасти и бенто в меню. На первом этаже — расслабленное настроение, на втором — бодрая энергия, а на летней веранде — атмосфера города-мегаполиса. Кстати (и это важно!): Smoky Rabbits в мае этого года получил награду от Best Lounges за лучший сервис. Повод проверить все лично!
Московское шоссе, лит. Е110
Smoky People
Рестобар в центре Самары, где начинаются истории. Уже больше восьми лет здесь встречаются городские герои и ценители гастрономического искусства. Каждый визит сюда — выход в свет, где можно почувствовать себя в самом центре городского лайфстайла. Меню — на десять из десяти: на страницах — паста каламарата с прошутто, угольная треска, татаки ролл с лососем, рибай сухого вызревания, пышный зеленый салат и бургеры на домашних булочках (мясо здесь готовят на открытом огне!). А на баре создают авторские коктейли под руководством бренд-бармена Александра Андросова.
ул. Ново-Садовая, 3
Текст: Ксения Возгорькова, Кирилл Ляхманов
Фото: Архивы пресс-служб
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