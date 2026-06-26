Восемь мест в Самаре на каждый гастродень!

Собрались! Отправляемся в настоящее путешествие по разным уголкам премиального гастромира и берем курс на «Этажи». Именно здесь можно провести весь день — начать утро с бодрящего кофе, продолжить легким (или, наоборот, сытным!) обедом, а вечером остаться на бокал игристого.

На первом этаже пространства гостей встречают ароматы свежесваренного кофе и теплой выпечки из собственной пекарни (жаль, что бумага не может передать этих запахов!). Здесь-то и задаем бодрый ритм на весь день — обязательно за классическим завтраком. Второй этаж — курорт со свежими овощами, морепродуктами, пастой, фирменными супами и средиземноморскими специалитетами (такое лето мы заслужили!). А когда город зажигает огни, наступает время панорамной мансарды. К вечеру третий уровень становится местом для романтических свиданий, светских ужинов и вечеров с роялем. Гостям предлагают авторские коктейли, коллекцию изысканных напитков и легкую гастрономию, которая точно создаст нужное настроение и поставит галочку «было!» в списке лучших летних воспоминаний.

ул. Садовая, 142

Nebo Bistro