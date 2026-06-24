Ты выглядишь дорого! Подборка вау-блюд в заведениях Самары и Тольятти

Записываем план идеального летнего досуга: устраиваем променад по старому городу и красиво завершаем вечер изысканным блюдом от бренд-шефа (в этом случае настоящим кладом!). Заказываем «Сундук Фон Вакано» (за день!) из пяти блюд: пончик из говяжего ребра с маринованной черемшой, шницель из щуки с кремом из трав, штрудель из грибного пате, бутерброд с вяленой воблой и копченым маслом и каша из перловки со стерлядью, трюфелем и яблоком. К этому богатству уже прилагаются две порции пенного. Шкатулка гастрономических драгоценностей обойдется в 5000 рублей.

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