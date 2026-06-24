Ты выглядишь дорого! Подборка вау-блюд в заведениях Самары и Тольятти

Это игра по-крупному: заведения Самары и Тольятти вовсю демонстрируют, что такое роскошный максимум. А Собака.ru рассказывает, кто подает мегакомбо (исполненное в смокере!), штрудель из грибного пате, а куда идти за запеченным омаром и трюфельной пиццей.
Meat Happens BBQ
Брутально и сочно — это про сет L из фирменного брискета, копченого ребра и индейки, маринованного ростбифа, коуслоу, фасоли в пенном, картофеля фри и хлеба за 4950 рублей. Явки и пароли: мясная гостиная Meat Happens BBQ.
«Кухмистерская Альфреда фон Вакано»
Записываем план идеального летнего досуга: устраиваем променад по старому городу и красиво завершаем вечер изысканным блюдом от бренд-шефа (в этом случае настоящим кладом!). Заказываем «Сундук Фон Вакано» (за день!) из пяти блюд: пончик из говяжего ребра с маринованной черемшой, шницель из щуки с кремом из трав, штрудель из грибного пате, бутерброд с вяленой воблой и копченым маслом и каша из перловки со стерлядью, трюфелем и яблоком. К этому богатству уже прилагаются две порции пенного. Шкатулка гастрономических драгоценностей обойдется в 5000 рублей.
Nebo
Они не просто на уровне неба, они и есть Nebo! Этот видовой ресторан держит баланс между азиатскими и европейскими позициями, а гости, похоже, могут стать волжскими гедонистами от (одного только названия позиции!) премиальной говядины вагю с повышенной мраморностью и голубым тунцом блюфин за 4850 рублей. Не забываем — под звон бокалов игристого!
«Гринберг»
Дворянская атмосфера начинается в историческом центре города и продолжается внутри ресторанного особняка: лепнина, колонны, роспись на стенах, изгибы лестниц и оконных проемов. Быть званным гостем на музыкальном вечере? И представлять не нужно! Здесь смело ужинаем по-царски — запеченным омаром (на люксовом — 44 000 рублей за килограмм), и не забываем про бокал игристого.
Vivi
Италия с самарским характером! Для гостей предоставляют редкие специалитеты и мясные деликатесы собственного производства. Здесь даже базовая позиция станет особенной, например, трюфельная пицца с итальянскими грибами за 2100 рублей. Обязательно дополняем ее бокалом игристого (хорошего настроения ради!).
«Мурманск»
Локация для тех, кто любит завтраки, обеды и ужины со вкусом океана! А если хочется все самое лучше сразу, то обращаем внимание на ассорти из шестнадцати устриц, морских ежей, камчатского краба с голландским соусом, комбо тартаров и чиабаттой за 26 000 рублей. Наслаждаемся в зале ресторана или на веранде, провожая закат.
«Босфор»
Они совершили гастрономическое путешествие из центра города в турецкую и грузинскую кухни! И про премиум в стиле славянского богатства тоже не забыли: борщ «Босфор» за 920 рублей с говяжьим салом, бородинским хлебом, свежими овощами, зеленью, сметаной и горчицей — явный манифест, что настоящая роскошь кроется в умении сделать привычное безупречным.
«Лобби Лаунж»
Заведение в Лотте Отель Самара предлагает сделать богемным не только вечер, но и деловую встречу. Фиксируем позицию, которая свидетельствует о шике и заставляет сердце биться чаще, — икра осетра на льду за 12 000 рублей. А дальше уже как пожелает душа: с бриошью, бородинскими тостами или с традиционными русскими блинами. Финалим — ну, естественно! — легендарной классикой или авторскими напитками из коктейльной карты.
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб
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