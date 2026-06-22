Как это по-европейски: шесть мест, где искать европейскую кухню в Самаре

Нерушимое правило — в «Искре» всегда (с самого утра и до позднего вечера!) есть гости: сюда идут за эталонной неаполитанской пиццей и локальными специалитетами — сырами из собственной сыроварни. Но главный инфоповод сезона — масштабное обновление раздела домашней пасты. По секрету: это именно то, с чего стоит начать знакомство с кафе. «Искра» умеет подстраиваться под любой ритм жизни: здесь подают завтраки весь день для тех, кто не привык спешить, кормят сверхбыстрыми обедами и задают ужинам особое настроение. Отдельная любовь — большая летняя терраса, спрятанная в тихом зеленом сквере. Добавляем к этому собственную парковку (редкая роскошь для центра!) и получаем локацию под любые поводы и настроение.

ул. Молодогвардейская, 209

«Коза»