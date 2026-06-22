Как это по-европейски: шесть мест, где искать европейскую кухню в Самаре

Знаем шесть мест, где в Самаре (без перерывов и выходных!) готовят правильную пасту, пиццу с воздушной корочкой, паэлью, супы и блюда из морепродуктов — и рассказываем о них в нашем ежегодном гастрономическом гиде «Что Где Есть».
La Volte
Европейское бистро с атмосферой праздничной повседневности! Утром идем сюда на красивые, почти церемониальные завтраки, которые приносят — внимание! — до четырех дня, а вечером возвращаемся на спокойный ужин. Основа кухни — честный продукт и блюда, вдохновленные европейской классикой, к которым хочется возвращаться каждый день. С каждым визитом в La Volte формируется прекрасная привычка — делать поход в заведение не только вкусным, но и действительно эстетичным. Для камерных праздников можно расположиться в отдельном зале, вмещающем до 23 персон, а на летней веранде — ловить солнечные лучи и провожать закаты.
ул. Самарская, 200А
«Ходят слухи»
Новый поворот (однозначно, счастливый!) случился в гастрожизни Самары! В конце зимы на «Станкозаводе» открылось кафе «Ходят слухи» от бренд-шефа Ивана Жуковкина. Место про «здесь и сейчас» уже успело полюбиться волжанам (говорим «спасибо» за креветки пиль-пиль и пинчос с анчоусами!). Проект продвигает идею неспешной жизни: с завтраками до самого обеда, ужинами после заката и разговорами вслух под винил. Приятным бонусом — летняя программа с живой музыкой, диджей-сетами и возможностью превратить «Ходят слухи» в площадку для небольшой, но крайне важной вечеринки.
ул. Куйбышева, 128/1
«Искра»
Нерушимое правило — в «Искре» всегда (с самого утра и до позднего вечера!) есть гости: сюда идут за эталонной неаполитанской пиццей и локальными специалитетами — сырами из собственной сыроварни. Но главный инфоповод сезона — масштабное обновление раздела домашней пасты. По секрету: это именно то, с чего стоит начать знакомство с кафе. «Искра» умеет подстраиваться под любой ритм жизни: здесь подают завтраки весь день для тех, кто не привык спешить, кормят сверхбыстрыми обедами и задают ужинам особое настроение. Отдельная любовь — большая летняя терраса, спрятанная в тихом зеленом сквере. Добавляем к этому собственную парковку (редкая роскошь для центра!) и получаем локацию под любые поводы и настроение.
ул. Молодогвардейская, 209
«Коза»
Летник «Козы» — это не просто столики под открытым небом, а место, в котором всерьез перестаешь понимать, где заканчивается территория ресторана и начинается город. Да, мы не ошиблись (а всего лишь поделились спойлером!): проект большой гастросемьи «Коза Фэмели» открывает веранду на одной из самых оживленных улиц Самары — Куйбышева. Внутри ресторана — свет, воздух и минимум деталей. На веранде — виды на исторические здания и настоящий фильм про никуда не спешащих волжан (да, это мы!). В тарелке — волжские специалитеты (даже пицца!), которые идеально дружат с европейской базой.
ул. Куйбышева, 78
«Чин Чин»
Фиксируем место, где завтраки, обеды и ужины переносят в настоящее европейское путешествие, — «Чин Чин» на Садовой (с шефом Иваном Родионовым в главной роли!). Утро начинаем с сытных каш, сырников или гранолы, а после прогулки по центру города приближаем время ланча, чтобы попробовать фирменные салаты, супы и горячие блюда. Ближе к вечеру не расходимся: именно в это время бистро замедляется и наполняется неспешной атмосферой. Тут-то и доказываем: гастрономическое счастье не терпит спешки!
ул. Cадовая, 251
«Гринберг»
Есть места, где интерьер — нечто большее, чем просто декорация. Скорее, полноценный участник гастроистории! Нашли такое в Самаре — ресторан-музей «Гринберг» с аутентичной лепниной, сводами окон, колоннами и тем самым маскароном «Беатриче», чей взгляд уже век провожает прохожих. Каждый ужин здесь сравним со званным приемом — с неспешной сменой блюд, коллекционными напитками и крайне внимательным сервисом.
ул. Некрасовская, 53
Текст: Ксения Возгорькова, Кирилл Ляхманов
Фото: Архивы пресс-служб
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