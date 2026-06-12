Дышите! Делимся большой (на 28 пунктов!) подборкой летних веранд Самары!

Встретимся на летнике? Отправляем это сообщение всем знакомым и готовимся встречаться Самарой на летних площадках и верандах волжского города. Собака.ru собрала летнюю карту с локациями и составила личный маршрут по местам, где хорошо — нам, вам, всем (и мы можем это доказать!).
«На угле»
Это просто огонь (без лишнего пафоса!): ниже Струковского сада, прямо на набережной, ищем новый проект команды европейского бистро La Volte. «На угле» — шкодно-народный летник с хоспером, на котором весь сезон будут готовить колбасы, бифштексы и бургеры из фермерского мяса — в общем, все то, чего так хочется самарской душе. В меню добавили и гриль-авокадо, и стейки из капусты, и запеченных целиком окуней, а на десерт — поджаренный на огне маршмеллоу.
Отдельное внимание уделяем Дурняше — сказочной корове, которая сидит на угольке и ждет своих гостей. Все в соответствии со шкодно-хулиганским концептом, не иначе!
ул. Максима Горького, 1
TRIBE
Не ограничиваем себя (и вам не советуем!): проводим время с друзьями или устраиваем свидание — обязательно застав первые рассветные лучи! — в круглосуточном лаунже TRIBE. У нового для города заведения целых две летних веранды: одна — более спокойная и уединенная для тех, кто выбирает камерность и разговоры до утра, другая — живая и динамичная.
Желающим перейти от разговоров к песням здесь предложат взять в руки микрофоны и ни в чем себе не отказывать: караоке в лаунже встроено в общий вайб, а не вынесено в отдельный формат. Нет, это не просто «активность на вечер», скорее, естественное продолжение общения. Музыка — громче, столы — ближе, настроение — на высоте.
ул. Ново-Садовая, 3
«Турбаза Ветерок»
Идеальный вечер? Записывайте: собираемся с друзьями на летнике бара «Турбаза Ветерок» (или приходим в одиночку — тут можно встретиться со всей Самарой!), занимаем столик, берем кружечку пенного, хот-дог или кукурузу (наш выбор — с солью и лаймом!) и просто проживаем свою лучшую жизнь.
В этом сезоне внутренний двор обновился: появилась беседка и — внимание! — «профессиональная детская площадка» с зоной для первых шагов в альпинизм и скалолазание. В спешл-гриль-меню можно найти кесадилью с курицей, роти с креветками и смэш-бургер с говядиной. Хитом сезона — вангуем! — станет кура гриль.
ул. Куйбышева, 96
«Терраса»
Роскошный максимум среди летних площадок города — веранда ресторана «Терраса», которая находится прямо в отеле «Лотте Самара». Свет и простор, легкость и непринужденная обстановка, живые цветы и вид на город — исполняем мечты об отпуске, не выезжая за пределы области.
Заходим утром и остаемся дольше, чем планировали: начинаем день с завтрака в формате шведского стола (со свежесваренного кофе, ароматной выпечки, фруктов и сытных блюд!). На обед выбираем арт-ланч с правильно расставленными акцентами на сезонные продукты и авторские идеи шефа. Никаких повторов и рутины — только живое движение вкуса. Сразу после — знакомимся с меню а-ля карт: в нем собраны блюда исключительно из свежих продуктов и актуальных вкусовых сочетаний.
ул. Самарская, 110
«Босфор»
Напоминаем: Самара летом — это про бесконечное движение. И здесь действительно важно найти свой «тихий порт», в котором можно замедлиться и прочувствовать город. Терраса ресторана «Босфор» на первом этаже отеля «Лотте» — настоящий урбанистический оазис и место, где межконтинентальная гастрономия не конфликтует с тем, что принято называть «волжским вайбом», а только усиливает его.
В меню — премиальные стейки и блюда на мангале, фирменные десерты (пробуем их баскский чизкейк!) и авторские напитки. Собираемся: гастроканикулы уже начались!
ул. Самарская, 110
Nebo
Nebo в вечном (высшем!) прайме! Гастрономия, атмосфера и вау-виды — три кита, на которых уже несколько лет подряд уверенно взмывает вверх проект от Nebo Group. Обо всем — по порядку: на страницах меню — свежайшие морепродукты, авторские блюда и напитки под настроение. Терраса на крыше отеля «Лотте» подходит как для камерных ужинов (не ждем — зовем на свидание!), так и для громких городских событий, на которых собирается практически вся Самара. Так, каждую пятницу и субботу здесь играют резиденты: диджей-сеты с видом на открыточную Самару — стопроцентное попадание в цель, не меньше.
ул. Самарская, 110
«Скай Бар»
Место для проводов закатов и встречи рассветов изменить нельзя: под любой запрос выбираем террасу «Скай Бара» с панорамным видом на исторический центр города. К сезону вечеринок под открытым небом, диджей-сетам от резидентов, вечерам живой музыки и ужинам с паназиатским акцентом — готовы!
ул. Садовая, 137
Osteria Lora
Днем — сиеста (обед в компании друзей или кофе с десертом наедине с собой), после захода солнца — камерный ужин с беззаботными беседами, приятно обдувающим ветерком и горячей хрустящей пиццей из дровяной печи. Рецепт: применять несколько раз в неделю — все лето!
ул. Садовая, 137
Meat Happens BBQ
Раз — закрываем глаза. Два — переносимся в слегка прохладный летний вечер. Три — выбираем место для камерного ужина в самом сердце Самары, среди исторических зданий. А теперь возвращаемся в реальность и фиксируем: мясная гостиная Meat Happens BBQ будет кормить гостей фирменными стейками, ребрами и бургерами на своей веранде — все лето напролет!
ул. Куйбышева, 86
Brims
В планы на лето добавляем пункты: «Проводить закат в центре города» и «Устроить фиесту с игристыми напитками на веранде». Объединяем два в одном вместе с Brims — местом, где в меню переплетаются гастрономические традиции со всего света, локальные тренды и авторский взгляд шефа заведения.
ул. Куйбышева, 86
«Где нас нет»
Бизнес-ланчам на веранде — «Да!» (как и завтракам, камерным ужинам и праздникам с размахом!). Особое внимание в ресторане «Где нас нет» уделяют специалитетам из смокера: пробуем брискет, куриные крылья, дорадо и свиной бок.
ул. Коммунистическая, 90
«Перчини»
Все мы знаем, что в знойный весенне-летний день вентиляторы и акваохлаждение на летнике — история на вес золота. Так что выбираемся на веранду «Перчини» (прямо на набережной!): здесь можно попробовать настоящую пасту качо-э-пеппе в сырной голове, стейк «Перчини» с картофелем и пиццу «Сальсичча» с воздушным бортиком. А на десерт — освежающий тирамису с лимонным вкусом.
Волжский пр., 12
Lunasole
Частичка средиземноморского побережья есть у нас дома! И это летняя веранда ресторана Lunasole, где каждый день до двух дня кормят завтраками, во время обеда предлагают отдохнуть от работы, а вечером сервируют столы для самых теплых встреч.
ул. Ново-Садовая, 160м
«Кухмистерская фон Вакано»
Летний манифест: волжский закат, веранда и никакой спешки — то, что нам (и вам!) нужно. Пробуем фирменные блюда и провожаем закаты под красные или белые напитки вместе с «Кухмистерской фон Вакано». Да, это тот самый островок спокойствия — в самом центре города, но надежно спрятанный от городской суеты.
ул. Красноармейская, 4
«Астромарин»
Не просто «столик на улице», а полноценный круиз на побережье — без виз и перелетов! — можно найти на летней веранде ресторана «Астромарин». В ответе за кухню здесь уже знакомый нам (и вам!) шеф-повар Евгений Косяков: в меню можно найти блюда из морепродуктов и мяса, волжские специалитеты и мексиканские хиты прошлого лета.
ул. Ново-Садовая, 162в
«Искра»
Летник «Искры» собрал реальное комбо: большая веранда находится в сквере, вдали от дороги (но вблизи парковки!), в пешей доступности от набережной и центра города. Пробуем настоящую неаполитанскую пиццу, домашнюю пасту и сыры из собственной сыроварни — суперсет для неспешного вечера в приятной компании.
ул. Молодогвардейская, 209
PURI
Камерные и сверхуютные террасы — нестареющий тренд, который (мы в этом уверены!) никогда не выйдет из моды. Доказываем на примере PURI — кафе грузинской кухни в центре Самары. Здесь одинаково хорошо встречаться с близкими за завтраком или обедом, ловить теплые вечера, смотреть, как город медленно окрашивается в закатные тона, и проводить время после захода солнца за беседами — обо всем на свете.
ул. Куйбышева, 79
«Арт кофе»
Поводов влюбиться в Старую набережную стало больше — на Максима Горького открылась вторая точка проекта «Арт кофе». Здесь подают кофейную классику и авторские напитки, матчу и лимонады, а еще (и это база!) предлагают горячие хот-доги, сладкую вату и карамельный попкорн.
ул. Максима Горького, 1б
PURI
ул. 22 Партсъезда, 227а
«Ферма»
ул. Дачная, 2, к.1
«Чин-чин»
ул. Ленинградская, 68
«Гринберг»
ул. Некрасовская, 53
«Белотурка»
ул. Куйбышева, 99
«Рыбалтика»
пр. Ленина, 3
Волжский пр., 36г
Волжский пр., Орловская набережная
ул. Максима Горького, Ленинградский спуск
«Вечно молодой»
ул. Ленинградская, 77
Фото: Архивы пресс-служб
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