Дышите! Делимся большой (на 28 пунктов!) подборкой летних веранд Самары!

Это просто огонь (без лишнего пафоса!): ниже Струковского сада, прямо на набережной, ищем новый проект команды европейского бистро La Volte. «На угле» — шкодно-народный летник с хоспером, на котором весь сезон будут готовить колбасы, бифштексы и бургеры из фермерского мяса — в общем, все то, чего так хочется самарской душе. В меню добавили и гриль-авокадо, и стейки из капусты, и запеченных целиком окуней, а на десерт — поджаренный на огне маршмеллоу.

Отдельное внимание уделяем Дурняше — сказочной корове, которая сидит на угольке и ждет своих гостей. Все в соответствии со шкодно-хулиганским концептом, не иначе!

ул. Максима Горького, 1

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