Евгений Косяков о ресторане «Астромарин»: «И если в ресторане ты ответственен за один общий зал, то в отеле у тебя намного больше точек питания — мы работаем нон-стопом»

«Какими бы ни были цифры, мне всегда их мало!»

Начнем с главного: объясните, действительно ли ресторан при отеле и «самостоятельный» гастропроект — две совершенно разные истории? Есть ли существенные различия между этими форматами?

Разница между ними есть! Во-первых, ресторан при отеле берет на себя большую нагрузку: ты должен непрерывно обеспечивать работу не только основного зала, но и ресторана с завтраками, рум-сервиса, кафе и мероприятий с питанием. И если в ресторане ты ответственен за один общий зал, то в отеле у тебя намного больше точек питания — мы работаем нон-стопом.

Во-вторых, многое зависит от часов загрузки: в «самостоятельном» заведении команда может точно спрогнозировать часы пик, например, бизнес-ланчи, ужины, выходные дни. В отеле же можно лишь примерно представить, в какое время и где у тебя будет больше всего гостей, опираясь на загрузку отеля.

А в-третьих, у постояльцев отеля есть четкие рамки бюджета. И мы просто обязаны предлагать ту еду, которая будет близка и доступна широкому кругу, без звездных цен, но со вкусом, за которым хочется возвращаться.

Можно ли сказать, что зачастую ресторан при отеле расценивается как дополнительный «бонус к проживанию»?

Да, нередко люди так и воспринимают заведения при отеле. И бизнесмены, открывающие серьезные, приличные рестораны, должны быть к этому готовы. Здесь, конечно, присутствует ряд рамок и ограничений, связанных с психологией: у многих есть твердое убеждение, что отель — это место, где можно жить, спать и принимать душ, но они никак не воспринимают эту точку как локацию для завтраков, обедов или ужинов. И единственная возможность раскачать такой проект — это активно его продвигать и делать упор на маркетинг.

Какие ограничения накладывает концепция приотельного ресторана на его работу?

Ты должен четко понимать свою ценовую нишу, знать, кто твоя целевая аудитория и какой у нее бюджет. А все остальное — это ограничения, которые касаются концепции общего проекта.

Важным критерием для любого ресторана является его местоположение. Ресторан привязан к отелю «Реальянс». Все, что получаешь от локации, принимаешь и работаешь с этим.

Можете ли поделиться статистикой: сколько гостей из десяти приходят в «Астромарин» из отеля, а сколько, как говорится, с улицы?

Семь — это люди, проживающие в отеле, а три — посетители, узнавшие о нас из других источников.

И еще про цифры! Считали ли вы, сколько человек в день в среднем посещает ваш ресторан? И как эта цифра зависит от сезонности?

Пусть это останется нашей внутренней тайной. Но скажу одно — какими бы ни были цифры, мне всегда их мало!