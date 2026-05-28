Ну, наварили! Личный топ блюд из гречки от Евгении Тимаковой

Поднять щиты за гречневую королеву! После зимовки в Азии Евгения Тимакова – главная по патитаймингу в редакции Собака.ru – вернулась в Самару (загорелая и соскучившаяся по самой простой и понятной еде!). Здесь-то она и устроила собственный фудтур по городским заведениям, чтобы выяснить, где сегодня готовят самую интересную гречку: от почти деревенской классики до современных гастробистро-интерпретаций.

«Земляне»

Начала маршрут с самого честного блюда – гречневой каши с дивеевским яйцом и деревенским салатом в «Землянах». Крупа здесь доведена до идеала: рассыпчатая, плотная, с легким ореховым ароматом. Баланса добавили свежие овощи, а яйцо –  мягкости. На летней веранде вкус неожиданно переносит в детство: дача, утро и простая еда, которая почему-то кажется самой вкусной. Легкий и почти диетический вариант для тех, кто ценит чистоту вкуса.

«Корж» 

Куриные фрикадельки здесь нежные, с хорошей текстурой мяса, а сливочный соус деликатно дополняет рыхлую гречку. Не жирно, не переварено, полезно и вкусно. Отдельный плюс – в кофейне на Льва Толстого очень уютный летник с видом на Филармонию.

«Пури Бистро» 

В бистро на Солнечной гречка ощущается современно: с гуакамоле, яйцом пашот и пармезаном. Маленькая солнечная терраса сразу задает настроение завтраку. Вместо классического кофе я выбрала холодный напиток на основе апельсинового фреша, колы и эспрессо – неожиданно и очень вкусно. И это моя личная рекомендация! 

«Эклерная»

Именно здесь я встретила одну из самых оригинальных версий гречки: с креветками, яйцом, пармезаном, зеленым маслом и сливочным муссом. Свежие креветки, мусс с легкой кислинкой, рассыпчатая крупа и жидкий желток – все работает идеально. Эксперимент с напитками продолжился клауд-матчей на кокосовой воде (а уйти без эклера с манго и маракуйей оказалось просто невозможно!). У этого места особая магия: огромные окна с видом на сквер у музея Алабина, уют и люди, благодаря которым сюда всегда хочется возвращаться.

«Чин-чин»

В бистро зеленая гречка с яйцом пашот и соусом песто получилась плотной, сливочной и очень насыщенной. Для меня – слегка жирновато, я все-таки люблю более легкие сочетания, но блюдо точно найдет своего поклонника. Отдельно порадовали интерьер новой локации и приветливый персонал. А сырники со сметаной и грушевым конфитюром стали идеальным завершением завтрака.

«Этажи» 

Финальной точкой гастротура стало место, которое мне порекомендовали подписчики. И на летней веранде быстро стало понятно почему: практически у каждого гостя на столе стояла зеленая гречка с пашотом. Здесь ее готовят со сливками, песто, пармезаном, чесноком и миндальными лепестками. Получается очень сливочно, насыщенно и зелено – настоящий комфорт-фуд, у которого уже явно появилась своя армия поклонников.

Фото: Марк Гумеров, архивы пресс-служб

