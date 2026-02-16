Семь на семь! Рассказываем, где есть блины в Самаре всю масленичную неделю

Бистро «Земляне»

«Креп Сюзетт» с хурмой и фисташкой, блины с ростбифом, соусом тоннато, рукколой и вялеными томатами, варианты со сливочным кремом и лососем, мраморным фаршем и соусом жю, а также – блинный черемуховый торт с вишней – вот они – очевидные поводы заглянуть в гости к «Землянам» на этой неделе.

Кофейни «Корж»

У «Коржа» две новости: хорошая и печальная. Начнем с первой: всю неделю здесь будут готовить маковые блины на сливочном масле со сметанным кремом и икрой из варенья черной смородины, сытные морковные блины на сливочном масле с лососем собственного засола, соусом айоли и зеленым маслом. А вторая (грустная!): после Масленицы из меню завтраков уберут блины с курицей и грибами. Но еще есть время попрощаться!

Ресторан Lunasole

Они – бренд-шефы Евгений Гурин и Андрей Рогачев – снова круто подготовились: в меню Lunasole появились блины с лососем, дзадзики и тапенадой, с кроликом, моцареллой и соусом бешамель, с томленой говядиной, шампиньонами и белыми грибами, а на десерт – с шоко-кремом, маком и какао.

Ресторан «Где нас нет»

Для тех, кто хочет блинчиков (с характером!), в «Где нас нет» уже напекли порции с брискетом, семгой и клубничным чатни. Внимание – здесь же целую неделю будут готовить блинный торт с царской начинкой – красной икрой.

Ресторан и бистро Puri

Среди пяти блинных новинок каждый (и мы в этом уверены!) найдет что-то на свой вкус. На выбор – блины с курицей и грибами, с уткой и томленой грушей, с говядиной в перечном соусе, с творогом и ягодами, а еще с вареньем.

Ресторан La Volte

В La Volte идем за порцией пастушьего пирога, блинным тортом с черникой и маком и блинами с тремя видами сыра. Любители классики найдут тут блинчики без начинки и смогут собрать свое идеальное масленичное блюдо с помощью различных допов.

Тревел-гостиная «Ягоза»

Просто и со вкусом (и с воспоминаниями о детстве!): в «Ягозе» пекут блинчики с творогом и малиной, с ветчиной и сыром, со сметаной, сгущенкой и медом. Кроме блинов здесь на неделю ввели в меню нежные творожные оладьи с кленовым сиропом и позицию с сырным кремом и малиной.