О дивный круглый мир: нашли восемь мест, где отмечать День пиццы (сегодня!)

Мир сошел с ума – пиццу приносят в квадратной коробочке, внутри она круглая, а режут ее на треугольнички. В День пиццы (да, да, его отмечают сегодня!) составили подборку из восьми мест, где тесто + начинка – это база и классика (вне времени, трендов и гастрозаконов!).
Осторожно, это горячо! Высокие хрустящие бортики в объятиях тонкого теста дополняет финальный тейсти-штрих – нежное прошутто котто.
Город никогда не спит – отчасти благодаря «Где нас нет»! Идем сюда (можно даже ночью, мы никому не скажем!) за пиццей с нежной трюфельной индейкой, моцареллой, страчателлой, шампиньонами и сливочным соусом.
Насыщенная ветчина, мягкие шампиньоны, сыр моцарелла – и все на томатной основе: пицца-пример, как из знакомого сочетания ингредиентов найти то, за чем хочется вернуться!
Слабосоленый лосось, хрустящие креветки, сочные черри, зелень и тягучая моцарелла в томатном соусе – пицца-ностальгия о жарком (и таком долгожданном!) лете.
Для любителей ярких, но в то же время нежных контрастов: хрустящая неаполитанская пицца с тягучей моцареллой, сливочным соусом, мягкой говядиной и свежей нотой базилика – берем сразу две!
Сочные ломтики груши и выразительный голубой сыр на тонкой сливочной основе – пицца для тех, кто любит добавить в сытные зимние будни ноту летнего легкого бранча – с сладко-соленым акцентом!
Насыщенная собрасада, нежный тунец-конфи и бравос – гастро-телепорт (и в то же время ностальгия!) на морское побережье. Только вместо солнца здесь круглая пицца.
Пицца с колбасками пепперони и острым маслом чили, кафе Robbi
Для любителей острых вкусовых ощущений с характером – пицца с пикантными колбасками пепперони, болоньезе и тягучей моцареллой. Капля острого масла чили добавит блюду огонька!
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Анастасия Загардинова, архивы пресс-служб
