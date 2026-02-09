Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

О дивный круглый мир: нашли восемь мест, где отмечать День пиццы (сегодня!)

Мир сошел с ума – пиццу приносят в квадратной коробочке, внутри она круглая, а режут ее на треугольнички. В День пиццы (да, да, его отмечают сегодня!) составили подборку из восьми мест, где тесто + начинка – это база и классика (вне времени, трендов и гастрозаконов!). 

Трюфельная пицца с прошутто котто, ресторан Vivi

Осторожно, это горячо! Высокие хрустящие бортики в объятиях тонкого теста дополняет финальный тейсти-штрих – нежное прошутто котто.

Трюфельная индейка, ресторан «Где нас нет»

Город никогда не спит – отчасти благодаря «Где нас нет»! Идем сюда (можно даже ночью, мы никому не скажем!) за пиццей с нежной трюфельной индейкой, моцареллой, страчателлой, шампиньонами и сливочным соусом.

Ветчина и грибы, кафе «Искра»

Насыщенная ветчина, мягкие шампиньоны, сыр моцарелла – и все на томатной основе: пицца-пример, как из знакомого сочетания ингредиентов найти то, за чем хочется вернуться!  

Пицца с креветкой и лососем, таверна La Torre

Слабосоленый лосось, хрустящие креветки, сочные черри, зелень и тягучая моцарелла в томатном соусе – пицца-ностальгия о жарком (и таком долгожданном!) лете.

Вителло тоннато, ресторан Lunasole

Для любителей ярких, но в то же время нежных контрастов: хрустящая неаполитанская пицца с тягучей моцареллой, сливочным соусом, мягкой говядиной и свежей нотой базилика – берем сразу две! 

Груша и сыр горгонзола, кафе Nonna di Bruni

Сочные ломтики груши и выразительный голубой сыр на тонкой сливочной основе – пицца для тех, кто любит добавить в сытные зимние будни ноту летнего легкого бранча – с сладко-соленым акцентом!  

Собрасада, тунец-конфи, бравос, ресторан Osteria Lora

Насыщенная собрасада, нежный тунец-конфи и бравос – гастро-телепорт (и в то же время ностальгия!) на морское побережье. Только вместо солнца здесь круглая пицца. 

Пицца с колбасками пепперони и острым маслом чили, кафе Robbi

Для любителей острых вкусовых ощущений с характером – пицца с пикантными колбасками пепперони, болоньезе и тягучей моцареллой. Капля острого масла чили добавит блюду огонька! 

Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Анастасия Загардинова, архивы пресс-служб

