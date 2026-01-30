Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Отмечаем День круассана! Нашли топ-шесть начинок от самарских кафе и пекарен

Сегодня, в День круассана, официально говорим «нет!» диетам и открываем мир слоеных шедевров. И вот они – гастрогерои, которые прошли наш строгий (дегустировали лично!) отбор. Ванильный крем, фундучное пралине, малиновое конфи и тягучая карамель – аплодируем стоя.

Кафе «Эклерная»

Круассан с заварным ванильным кремом и глазурью из белого шоколада – тот самый случай, когда начинка не перебивает вкус теста, а дополняет его.

Кондитерская «Прага»

Слоеное тесто, томленая куриная грудка, бекон, свежие томаты, хрустящий салат и сырный соус – круассан для тех, кто считает его не десертом, а полноценным приемом пищи. 

Пекарня «Булканетто»

Нежный крем «Патисьер», фундучное пралине, воздушное слоеное тесто и хрустящие лепестки миндаля – десерт, за которым возвращаются снова и снова.

Кофейня «Корж»

Сливочное тесто, яркое малиновое конфи и глянцевая глазурь – это уже не просто булка с маслом, а гастрономическая симфония лета (которое мы ждем!).

Кафе  «Кэрри» 

Настоящий утренний соблазн – это, когда теплое слоеное тесто встречается с темным шоколадом (и дополняется все чашечкой американо!).

Ремесленная пекарня «Белотурка»

Нежные дольки яблока, тягучая карамель и хруст идеальной корочки – завтрак, после которого хочется завернуться в плед и забыть о всех делах. Мы так и сделаем.

Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб

