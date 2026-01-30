Отмечаем День круассана! Нашли топ-шесть начинок от самарских кафе и пекарен

Кафе «Эклерная»

Круассан с заварным ванильным кремом и глазурью из белого шоколада – тот самый случай, когда начинка не перебивает вкус теста, а дополняет его.

Кондитерская «Прага»

Слоеное тесто, томленая куриная грудка, бекон, свежие томаты, хрустящий салат и сырный соус – круассан для тех, кто считает его не десертом, а полноценным приемом пищи.

Пекарня «Булканетто»

Нежный крем «Патисьер», фундучное пралине, воздушное слоеное тесто и хрустящие лепестки миндаля – десерт, за которым возвращаются снова и снова.

Кофейня «Корж»

Сливочное тесто, яркое малиновое конфи и глянцевая глазурь – это уже не просто булка с маслом, а гастрономическая симфония лета (которое мы ждем!).

Кафе «Кэрри»

Настоящий утренний соблазн – это, когда теплое слоеное тесто встречается с темным шоколадом (и дополняется все чашечкой американо!).

Ремесленная пекарня «Белотурка»

Нежные дольки яблока, тягучая карамель и хруст идеальной корочки – завтрак, после которого хочется завернуться в плед и забыть о всех делах. Мы так и сделаем.