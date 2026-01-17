Постновогодняя реабилитация: девять легких блюд в ресторанах Самары

Ну, как прошла первая неделя без майонезных салатов? Для тех, кто только встает на пэпэ-рельсы, Собака.ru составила гастроподборку легких (без лишних сантиметров на талии!) блюд из самарских кафе и ресторанов. Настраиваемся на волну легкости и не грузимся!