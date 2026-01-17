Постновогодняя реабилитация: девять легких блюд в ресторанах Самары

Ну, как прошла первая неделя без майонезных салатов? Для тех, кто только встает на пэпэ-рельсы, Собака.ru составила гастроподборку легких (без лишних сантиметров на талии!) блюд из самарских кафе и ресторанов. Настраиваемся на волну легкости и не грузимся!
В новом меню завтраков нашли то самое блюдо, которое задает тон всему дню – нежный скрэмбл, сочные креветки, кремовый гуакамоле и устричный соус с луком для пикантности – безупречное сочетание легкости и насыщенного вкуса.
Совершенство прячется в простоте, доказательство – зеленый салат в бистро «Земляне». Хрустящая зелень, питательное киноа, авокадо кремовой текстуры и ароматная ореховая заправка – польза и вкус здесь не спорят.
Новое, но уже нашумевшее заведение предлагает салат-иллюзию из микса свежей зелени, нежных креветок, пармезана, сочных долек цитрусов и фирменного соуса никкей – тот самый случай, когда еда способствует уменьшению талии.
В уютном ресторане сочетаем приятное с полезным и пробуем легкость на вкус. Нежная креветка на воздушной подушке из свежей зелени, брокколи, слайсы цукини и огурца, а дополняет все это великолепие заправка на основе оливкового масла и ростки микрозелени.
Порция зеленого салата в La Volte перевернет понятие о зожном питании: сочная зелень, хрустящий романо, брокколи, сладкий зеленый горошек, прозрачные слайсы цукини и свежего огурца, бархатная заправка из оливкового масла, лимонного сока, меда и розового перца и россыпь льняных и кунжутных семечек с фундуком – наслаждение без чувства вины!
Испанский ресторан с волжской душой предлагает яркое сочное оружие против зимней хандры – хрустящая брокколи, цукини, огурец, сладкий виноград, зеленый горошек, ароматная кинза, кремовый гуакамоле, тыквенные семечки, кунжут и легкая заправка – вкус, который хочется растягивать бесконечно.
За классику французской кухни здесь отвечает салат «Нисуаз» – свежие томаты, огурец, жареный картофель, сочный тунец, оливки и перепелиные яйца – идеальный вариант для легкого и питательного обеда (и ужина!).
В ресторане, который не спит, заказываем салат с характером – свежий сельдерей, кабачок, романо, шпинат, ростки гороха, тыквенные семечки и горчичная заправка с гуакамоле – настоящее спасение от ночных гастрономических порывов.
Для тех, кому недостаточно просто овощей, рекомендуем салат с морепродуктами – нежные креветки, кальмары, слабосоленый лосось, микс свежей зелени, оливковое масло и медово-горчичный соус – компромисс между детоксом и счастьем.
Текст: Ирина Никифорова
Фото: Архивы пресс-служб
