Кидаем спасательный (антипохмельный!) круг: Максим Емельянов и его четыре напитка на утро первого января

Подумаем об этом сегодня: по просьбе Собака.ru бармен и сооснователь бара «Люди» Максим Емельянов (он же Дядя Гриша!) составил список из четырех напитков, которые помогут справиться с плохим самочувствием после безумного веселья.
Максим Емельянов
бармен и сооснователь бара «Люди»
Лимонный кефир
Не самый мой любимый напиток, но он очень круто восстанавливает. Натуральный кефир отлично помогает вернуть к жизни микрофлору кишечника и наладить пищеварение. Для усиления эффекта рекомендую добавить сок половинки лимона прямо перед употреблением напитка.
Минеральная вода с лимоном и медом
Этот набор всегда заряжен в моем холодильнике. Хорошее средство для восстановления водно-солевого баланса организма. Рецепт прост: смешиваем минеральную воду типа «Ессентуки Nº4», «Нарзан» или «Боржоми» с соком половины лимона и чайной ложкой хорошего меда.
Зеленый чай с имбирем и медом
Раньше, когда приходил на смену за бар после тусовки, этот наборчик поднимал меня очень быстро! Имбирь улучшает кровообращение и метаболизм, снимает головную боль и тошноту. Все, что нужно, это заварить крепкий чай с добавлением корня имбиря, добавить к этому дольку лимона и ложку меда.
Кокосовая вода
Очень спасала меня в Таиланде и на Шри-Ланке. Этот экзотический напиток содержит много электролитов, особенно калия, утраченного организмом после употребления алкоголя. Быстро восстанавливаемся и прощаемся с чувствами усталости и тяжести.
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)