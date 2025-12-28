Есть, пить (и так по кругу!): пять гастронаходок Самары

Подводим итоги гастронедели и строим съедобные планы на каникулы: начинаем отмечать Новый год бутербродами с черной икрой, зовем друзей на «Горячий котел», тестим театральный сет с шу и тарталеткой, завтракаем бриошью с лососем и не забываем про самый рождественский десерт (мы про штоллен, конечно же!).
Заглядываем в рюмочную на бутерброды с черной (!) икрой. Среди новинок были замечены и варианты с колбасой, лососем, крабовый салат, креветки в панировке, сырные шарики.
Все на Фрунзе – там ввели «Горячий котел»! В центре стола – ароматные бульоны, вокруг которых мясо, грибы, овощи, тофу и соусы. Важно, что «котлы» кипят не каждый день, а раз в неделю.
После «Щелкунчика» идем в бистро «Земляне» – там как раз ввели специальный сет с шу с красной икрой, тарталеткой с тартаром из говядины и пармезаном, бутербродом со шпротами, «Наполеоном» и конфетой «Раздолье».
Обновленное меню завтраков в Lunasole
Lunasole добавили еще больше интересных позиций в меню завтраков: появились сэндвичи с мортаделлой, бриошь с лососем, скрэмбл с креветкой, драники (и не только!). А в дополнение к большим блюдам идет чашечка фильтр-кофе.
Остаться на Новый год без десерта – непозволительное упущение. Ни на что не намекаем (но намекнем!): в «Эклерной» можно взять к столу рождественский штоллен. Внутри огромное количество миндаля, цукатов, специй и изюма.
