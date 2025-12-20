Сегодня мы на смене: рассказываем, как связаны концептуальный лаунж-бар S.M.E.N.A., легенда о стоянии Зои и Мексика на Волге

Бесконечность и вторая жизнь одного дома

Лаундж-бар S.M.E.N.A. находится в самом сердце Ленинградки – на пересечении с улицей Фрунзе. Что появилось раньше – удачное помещение или концепт проекта?

Руслан: Стоит начать с того, что S.M.E.N.A. – это франшиза: самый первый проект открылся в Казани пять лет назад. И все это время для новых заведений основатели специально искали места с историей.

Антон: На старте, около двух лет назад, для нас были важны большая площадь, хороший трафик и, конечно, прошлое здания. И, кстати, помещение, в котором сейчас находится лаундж-бар, попалось нам совершенно случайно.

В чем заключается концепция проекта?

Руслан: Сам проект – это, в первую очередь, история про сменяемость всего в нашей жизни: день всегда заканчивается ночью, плохое настроение – хорошим, а после дождя обязательно будет солнце. Но название – это не просто слово, а аббревиатура. На стене бара, под нашей богиней Санта Муэрта, S.M.E.N.A. пишется через точки. И это не случайно: фраза на испанском звучит как Santa Muerte El Nacido Absolucion, что переводится как «Святая Смерть, Рожденная Отпускать Грехи».

Знаю, что проект связан с легендой. Какой?

Руслан: Каждому гостю мы рассказываем известную самарскую легенду про стояние Зои и тут же проводим связь с этим помещением. Не будем рассказывать подробностей, но обязательно поделимся ими с гостями при встрече!

Всю концепцию дополняют еще и различные артефакты – где вы их искали?

Антон: Вся мебель, кроме одного дивана, собиралась по аукционам и приобреталась на интернет-сервисе. А потолок из состаренного дерева – это бывший дом, который отправили под снос: мы выкупили здание, разобрали его и подарили материалу вторую жизнь.

А логотип – почему именно змея?

Руслан: Змея меняет свою кожу на постоянной основе. Это символ бесконечности, а еще символ Мексики.