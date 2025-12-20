Сегодня мы на смене: рассказываем, как связаны концептуальный лаунж-бар S.M.E.N.A., легенда о стоянии Зои и Мексика на Волге

Два этажа с историей – это про концептуальный лаундж-бар S.M.E.N.A. в самом сердце Ленинградки. На нижнем этаже – пространство для отдыха, на верхнем – большой зал, секретный кабинет за шкафом, ванная комната и спальня, а в меню – классика и топовые позиции мексиканской кухни. Совладельцы проекта Руслан Волков и Антон Кривоногов рассказали Собака.ru, как концепция заведения объединила в себе легенду о стоянии Зои, ценные артефакты с аукционов, жгучие гастрохиты и романтические вечера при свечах.
Бесконечность и вторая жизнь одного дома
Лаундж-бар S.M.E.N.A. находится в самом сердце Ленинградки – на пересечении с улицей Фрунзе. Что появилось раньше – удачное помещение или концепт проекта?
Руслан: Стоит начать с того, что S.M.E.N.A. – это франшиза: самый первый проект открылся в Казани пять лет назад. И все это время для новых заведений основатели специально искали места с историей.
Антон: На старте, около двух лет назад, для нас были важны большая площадь, хороший трафик и, конечно, прошлое здания. И, кстати, помещение, в котором сейчас находится лаундж-бар, попалось нам совершенно случайно.
В чем заключается концепция проекта?
Руслан: Сам проект – это, в первую очередь, история про сменяемость всего в нашей жизни: день всегда заканчивается ночью, плохое настроение – хорошим, а после дождя обязательно будет солнце. Но название – это не просто слово, а аббревиатура. На стене бара, под нашей богиней Санта Муэрта, S.M.E.N.A. пишется через точки. И это не случайно: фраза на испанском звучит как Santa Muerte El Nacido Absolucion, что переводится как «Святая Смерть, Рожденная Отпускать Грехи».
Знаю, что проект связан с легендой. Какой?
Руслан: Каждому гостю мы рассказываем известную самарскую легенду про стояние Зои и тут же проводим связь с этим помещением. Не будем рассказывать подробностей, но обязательно поделимся ими с гостями при встрече!
Всю концепцию дополняют еще и различные артефакты – где вы их искали?
Антон: Вся мебель, кроме одного дивана, собиралась по аукционам и приобреталась на интернет-сервисе. А потолок из состаренного дерева – это бывший дом, который отправили под снос: мы выкупили здание, разобрали его и подарили материалу вторую жизнь.
А логотип – почему именно змея?
Руслан: Змея меняет свою кожу на постоянной основе. Это символ бесконечности, а еще символ Мексики.
Самобытность и взрыв вкусов
Как к этой истории добавился мексиканский флер?
Руслан: Все просто: бар S.M.E.N.A. изначально был проектом про Мексику, это концепция всей франшизы.
За какими блюдами и напитками чаще всего приходят самарцы в лаундж-бар?
Антон: В основном идут за буррито, тако, чуррос и, конечно, хитом – кесадильей. Это то, что ближе всего самарцам.
Руслан: А из напитков многим нравится безалкогольная «Мичелада» – напиток нашего заведения! В безалкогольное светлое пенное мы добавляем сангриту без градуса, кромку стакана посыпаем перцем и солью, а после украшаем коктейль маленьким огурчиком. И это настоящий взрыв вкусов!
Не было ли идеи адаптировать Мексику под волжан?
Руслан: Нет. Хотя я очень люблю Самару! Но суть в том, что, когда ты создаешь концептуальное заведение, тебе хочется переносить человека в другой мир. Нам важно, чтобы гости ощущали себя в Мексике, в полузаброшенном особняке с местной кухней.
S.M.E.N.A. – это проект не только про мексиканские блюда и напитки, но и про мероприятия. Как подбираются ивенты под концепт заведения?
Антон: Все, что мы проводим, уже было придумано основателями франшизы. Мы проводим и женские дни, когда дарим всем девушкам презенты, организуем диджей-сеты и устраиваем вечера при свечах – отключаем все электричество и погружаемся в атмосферу настоящей романтики.
Руслан: Но мы не ограничены в выборе! Сейчас ведем переговоры с теми, кто устраивает вечера поэзии в Самаре. Все будет, но немного позже. Сегодня самая главная задача для нас – это работа над постоянными качеством и сервисом. Это то, что хочется давать не только быстро, но и всегда безупречно!
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
