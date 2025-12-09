Капля моря, ложка счастья: пять ресторанов и кофеен Самары, где подают лучшую икру

Время есть красную и черную икру! Знаем минимум пять мест, где это сделать не только вкусно, но и красиво – отправляемся в гастропутешествие: американская классика в «Гастромании», изысканная Азия в ресторане Nebo, экзотическая Греция в Lunasole, сладкая иллюзия от кофейни «Корж» и закуски на все времена в «Боре» – все с королевской ложкой русской икры!