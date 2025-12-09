Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Капля моря, ложка счастья: пять ресторанов и кофеен Самары, где подают лучшую икру

Время есть красную и черную икру! Знаем минимум пять мест, где это сделать не только вкусно, но и красиво – отправляемся в гастропутешествие: американская классика в «Гастромании», изысканная Азия в ресторане Nebo, экзотическая Греция в Lunasole, сладкая иллюзия от кофейни «Корж» и закуски на все времена в «Боре» – все с королевской ложкой русской икры!

Кафе-магазин «Гастромания»

Хрустящий хашбраун с яйцом кремовой текстуры, соус из сметаны, хруст свежей зелени и отборная лососевая икра – американская классика с русским размахом – для тех, кто жить не может без жареной картошечки.

Видовой ресторан Nebo

Эксклюзивный деликатес из премиальной мраморной говядины – тартар вагю с черной икрой – находка для гурманов, ценящих качество продукта. Тот самый случай, когда слова излишни – вкус скажет сам за себя.

Ресторан средиземноморской кухни Lunasole

Любителям морепродуктов рекомендуем попробовать нежнейшую тарамасалату из осьминога с добавлением кальмаров, тимьяна, сливочного масла и красной икры – идеально в сочетании со свежим поджаренным хлебом.

Кофейня «Корж» 

Зимний спешл от кофейни «Корж» притворился бутербродом. На деле – сочный кекс с ярким вкусом цитрусов, сливочный крем а-ля масло и икринки из мандаринов. Казалось бы, обман – но какой вкусный!

Рюмочная «Боря»

А вот настоящий бутерброд – тост белого хлеба, щедро намазанный сливочным маслом и слоем красной икры – идем вкушать в «Боре». На добавку – берем нежно сваренное вкрутую яйцо, разрезанное пополам, с ложечкой густой красной икры на вершине.

Текст: Ирина Никифорова
Фото: архивы пресс-служб

