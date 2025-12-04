Новость-молния: мы готовы объявить список финалистов премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти

Вот они – герои, которых выбрали читатели Собака.ru. Напоминаем, что победителей премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти будет определять Совет фуди (исключение – номинация «Лучший шеф-повар», в которой победителя будут выбирать сами шефы!). Все бэст-имена, названия заведений и блюда мы узнаем в эту субботу, 6 декабря, на официальной церемонии награждения.