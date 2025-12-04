Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новость-молния: мы готовы объявить список финалистов премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти

Вот они – герои, которых выбрали читатели Собака.ru. Напоминаем, что победителей премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти будет определять Совет фуди (исключение – номинация «Лучший шеф-повар», в которой победителя будут выбирать сами шефы!). Все бэст-имена, названия заведений и блюда мы узнаем в эту субботу, 6 декабря, на официальной церемонии награждения.

Лучший новый ресторан 

• «Хокку»

• «Земляне»

• «Супра»  

Лучшая новая барная концепция 

• «Люди»

• «Шум. Пустой оркестр»

• «Синий треугольник»

Лучшая новая кофейня 

• Wave Volga

• «Корж»

• Balance coffee

Лучший новый стритфуд

• Be my bubble

• «Тотти»

• Very Peri

Лучший загородный ресторан 

• Lac Blanc

• «Маяк»

• «Земские имения»

Лучший ресторан с доставкой в «Яндекс.Еде» 

• «Дом Нино»

• The Brasserie  

• Puri  

Лучший ресторатор 

• Роман Вавилин, «Ресторанная компания Поляна» 

• Артем Шишакин, Ulandy

• Константин Кочетков, TwoKeys Group

Лучший шеф-бармен 

• Егор Ширяев, «Ресторанная компания Поляна»

• Алена Жигулевская, Idol

• Денис Попков, «Рюмочка»

Лучший шеф-кондитер 

• Дмитрий Кулиш, «Гринберг»

• Илья Ивановский, «Ресторанная компания Поляна»

• Александра Оксюта, Sladko

Лучший официант 

• Александр Стариков, «Дом Нино»

• Лера Игнатьева, «Турбаза Ветерок»

• Александр Русаков, «Где нас нет»

Лучшие мега-завтраки

• Lunasole

• La Volte  

• «Искра»  

Лучший тартар 

• «Где нас нет»

• Meat Happens BBQ

• La Volte  

Лучший безалкогольный коктейль

• Kiss your lips, Lunasole

• «Гвен Стефани», «Шум. Пустой оркестр»

• Clover Club, «Пижама кота»

Лучшее блюдо «Волжских сезонов»  

• Квари с фермерскими сырами и сливочным маслом, The Brasserie

• Котлеты из щуки с креветочным бешамелем и красной икрой, «Маяк»

• Эклер с паштетом из гуся с вареньем из одуванчиков, Lunasole

