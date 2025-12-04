Новость-молния: мы готовы объявить список финалистов премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти

Вот они – герои, которых выбрали читатели Собака.ru. Напоминаем, что победителей премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти будет определять Совет фуди (исключение – номинация «Лучший шеф-повар», в которой победителя будут выбирать сами шефы!). Все бэст-имена, названия заведений и блюда мы узнаем в эту субботу, 6 декабря, на официальной церемонии награждения.
Лучший новый ресторан
• «Хокку»
• «Супра»
Лучшая новая барная концепция
• «Люди»
Лучшая новая кофейня
• «Корж»
Лучший новый стритфуд
• «Тотти»
Лучший загородный ресторан
• «Маяк»
Лучший ресторан с доставкой в «Яндекс.Еде»
• Puri
Лучший ресторатор
• Роман Вавилин, «Ресторанная компания Поляна»
• Константин Кочетков, TwoKeys Group
Лучший шеф-бармен
• Егор Ширяев, «Ресторанная компания Поляна»
Лучший шеф-кондитер
• Илья Ивановский, «Ресторанная компания Поляна»
Лучший официант
• Александр Стариков, «Дом Нино»
• Лера Игнатьева, «Турбаза Ветерок»
• Александр Русаков, «Где нас нет»
Лучшие мега-завтраки
• Lunasole
• La Volte
• «Искра»
Лучший тартар
• La Volte
Лучший безалкогольный коктейль
• «Гвен Стефани», «Шум. Пустой оркестр»
Лучшее блюдо «Волжских сезонов»
• Квари с фермерскими сырами и сливочным маслом, The Brasserie
• Котлеты из щуки с креветочным бешамелем и красной икрой, «Маяк»
• Эклер с паштетом из гуся с вареньем из одуванчиков, Lunasole
