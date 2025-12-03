Помедленнее, мы записываем: Екатерина Ненашева разложила по полочкам все флаги – и красные, и зеленые – в самарской гастрономии.

Раз, и готово!

Сначала от лощеных официантов и столов с белыми скатертями мы шагнули в демократичный формат ресторанов на каждый день, а теперь и вовсе заменяем их кулинарией. Точки продажи готовой еды открываются быстрее и чаще: от привычных заигрываний с «домашним-как-у-бабушки» до национальных форматов. Вижу в этом только плюсы: здорово, что рестораны снова становятся местом для повода и выхода – еще не требуют специальной – как в начале нулевых – подготовки, но однозначно отходят от формата 7/0. А рамен – или хачапури, борщ, пирог, да и вообще все что угодно! – проще купить в кулинарии и устроить себе персональный гастроужин на кухне: со своей музыкой, без чужих разговоров, и чаевые не придется оставлять.

Смешать, но не взбалтывать

Коктейльные бары – к моему личному сожалению – на региональном рынке положили на лопатки винную историю. Доказано сухой статистикой: множество – «Люди», «Пижама кота», «Чин-Чин» и все, все, все – открытий и меню формата пять-восемь винных позиций плюс карта – на две-три страницы! – от миксолога. Но что до моих сожалений поклонникам коктейлей? Классика, твисты на классику, авторские коктейли – сегодня в каждом приличном ресторане за спиной у бармена есть полочка с собственноручно изготовленными дистиллятами, настойками и сиропами. А крафтовость и ремесленничество в этой области – почти религия!

Абсолютный ноль

Столичный тренд на безалкогольные напитки в прошлом году накрыл Самару как циклон. И если делать кофе на молоке единорога или заваривать чай из реликтовых шишек, собранных в первое апрельское полнолуние на южных склонах Урала, мы научились уже давно, теперь настал черед для знакомства с безалкогольным ромом, виски, текилой и иже с ними. И это еще один повод порадоваться за ценителей коктейлей: сегодня любой классический микс можно попросить «б/а», и вкус будет максимально приближен к оригиналу. Жаль только, что с вином так не работает: предложения в этой категории – да, такое тоже можно встретить в барных картах – по вкусу больше напоминают подкисший компот.