Шефы в городе: вот девять имен, которые нужно знать

Иван Оленин

«Земляне»

За полным комфортиком (от пирожков и оладушек до лепешек из печи и каш!) в городе стоит Иван Оленин. Простая, но в то же время изысканная еда – его конек. И тут без каких-либо «но»: бренд-шеф бистро «Земляне» лично проверяет качество продуктов и допускает до тарелок только суперфуд.