Шефы в городе: вот девять имен, которые нужно знать

Знаем (и рассказываем вам!), кто отвечает за комфорт-фуд по-самарски, устраивает громкие гастрофестивали, продвигает паназию и европейскую кухню на Волге и делает все, чтобы блюда можно было легко перепутать с произведениями искусства. Номинанты премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти перед вами – осталось только сделать свой выбор!
Евгений Гурин и Андрей Рогачев
«Ресторанная компания Поляна»
Этот тандем – вау и троекратное «да!»: бренд-шефы «Ресторанной компании Поляна» уже не первый год в ответе за самарский гастростиль. Да, они умеют придумывать что-то новое и удивлять необычным (доказано Межрегиональным фестивалем локального продукта «Волжские сезоны»!).
Иван Оленин
«Земляне»
За полным комфортиком (от пирожков и оладушек до лепешек из печи и каш!) в городе стоит Иван Оленин. Простая, но в то же время изысканная еда – его конек. И тут без каких-либо «но»: бренд-шеф бистро «Земляне» лично проверяет качество продуктов и допускает до тарелок только суперфуд.
Николай Кунцевич
SKY BAR
Зимой 2025 года шеф-повар Kondratovich Group возглавил кухню руфтопа SKY BAR. Сила Николая Кунцевича (с опытом работы более пятнадцати лет!) – готовить паназиатскую кухню в современном творческом прочтении: в его руках знакомые ингредиенты раскрываются под новым углом!
Алексей Мелентьев
«Гринберг»
Кто ведет нас сквозь лабиринт гастроэкспериментов? Шеф-повар «Гринберга»: это он придумал и разработал основное меню, которое базируется на многогранности европейской кухни с новым прочтением классических блюд. Коллекция постоянно пополняется новинками: недавно здесь появилась серия мясных блюд!
Андрей Воробьев
La Volte
Шеф-повар ресторана La Volte Андрей Воробьев приехал в Самару из Нижнего Новгорода с важной миссией – познакомить волжан с красотой и простотой французской кухни, помочь городу избавиться от излишней официозности и полюбить комфорт-фуд. И у него все отлично получилось!
Ян Сорока
Koza Family
Любовь к смелым экспериментам и внимание к деталям – вот отличительные черты фирменного стиля Яна, чье мастерство и опыт стали надежным фундаментом для многих самарских проектов. Сегодня мастер удивляет авторскими прочтениями классических рецептов гостей флагманского ресторана Koza Family.
Алексей Кызъюров
Nebo Group
Девиз бренд-шефа группы компаний Nebo Group простой: «Готовь так, как готовил бы своей маме». Любитель фридайвинга приехал в Самару из Санкт-Петербурга и успел влюбить городских фуди в Omakase, что в переводе с японского означает «Довериться шефу» – открытые ужины на несколько человек.
Руслан Кантюков
«Кухмистерская фон Вакано»
Выпускник парижской школы Le Cordon Blue приехал в город на Волге, чтобы развивать традиции, заложенные легендарным Альфредом фон Вакано: бренд-шеф «Кухмистерской» переосмыслил меню гастропаба, сделав акцент на простую и понятную кухню на основе волжских и австрийских традиций.
Сергей Корнев
Milimon Team
За многолетнюю – почти тридцать лет! – карьеру бренд-шеф ассоциации ресторанов Milimon Team и лауреат всероссийской премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» запустил множество успешных проектов и стал одним из создателей серии гастрономических фестивалей «Искусство есть».
