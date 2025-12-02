Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Поделиться:

Шесть лучших блюд с «Волжских сезонов»

Одно из самых ярких событий в мире самарской гастрономии – это «Волжские сезоны». Поэтому мы решили посвятить одну из номинаций премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти выбору самого яркого доказательства того, что волжские продукты идеально вписываются – и делают ее немножечко лучше! – в любую национальную кухню. Знакомьтесь: шесть самых интересных блюд, которые можно было попробовать в самарских ресторанах-участниках юбилейного фестиваля локального продукта. Выбирайте самое любимое по ссылке! 

Птичье молоко по-самарски

La Volte

Специально для «Волжских сезонов» шеф-повар ресторана французской кухни La Volte приготовил идеальный десерт для настоящих волжан и не только: у птичьего молока по-самарски – тает во рту! – есть все, чтобы стать сладкой визитной карточкой города-курорта.

Севиче из судака с томатами

Koza Tapas

В уютных гастрономических пространствах Koza Tapas, где аутентичные вкусы Испании органично сочетаются с волжским теплом и уютом, легко почувствовать себя как дома. И оценить, как легендарный волжский судак вписался в концепцию не менее легендарной латиноамериканской закуски.

Эклер с паштетом из гуся с вареньем из одуванчиков

Lunasole

Чтобы добавить в меню ресторана Lunasole фестивальных красок, бренд-шефы «Ресторанной компании Поляна» Евгений Гурин и Андрей Рогачев приготовили роскошный – легкий, колоритный и неожиданный – эклер с паштетом из гуся с вареньем из одуванчиков, голубикой и фундуком.

Шашлык из сома с вялеными томатами черри

Meat Happens BBQ

Для «Волжских сезонов» амбассадоры стейка и шашлыка из мясной гостиной Meat Happens BBQ представили новое прочтение самарской классики и приготовили шашлык из самого крупного хищника из глубин Волги – идеально с вялеными томатами черри!

Котлеты из щуки с креветочным бешамелем и красной икрой

«Маяк»

Хитом фестивального меню, которое создал шеф-повар ресторана экоотеля «Маяк», стало сочетание волжской – можно даже сказать: купеческой! – классики с новыми акцентами: креветочный бешамель изящно подчеркнул вкус волжской щуки – повелительницы великой реки.

Квари с фермерскими сырами и сливочным маслом

The Brasserie

В рамках фестиваля локального продукта шеф-повар ресторана The Brasserie при отеле HolidayHall добавил волжского колорита в грузинскую классику: оказалось, что сыры от поволжских сыроделов идеально сочетаются с кавказской кухней, добавляя ей новых красок и оттенков.

Фото: архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: