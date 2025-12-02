Шесть лучших блюд с «Волжских сезонов»

Одно из самых ярких событий в мире самарской гастрономии – это «Волжские сезоны». Поэтому мы решили посвятить одну из номинаций премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти выбору самого яркого доказательства того, что волжские продукты идеально вписываются – и делают ее немножечко лучше! – в любую национальную кухню. Знакомьтесь: шесть самых интересных блюд, которые можно было попробовать в самарских ресторанах-участниках юбилейного фестиваля локального продукта. Выбирайте самое любимое по ссылке!
Птичье молоко по-самарски
La Volte
Специально для «Волжских сезонов» шеф-повар ресторана французской кухни La Volte приготовил идеальный десерт для настоящих волжан и не только: у птичьего молока по-самарски – тает во рту! – есть все, чтобы стать сладкой визитной карточкой города-курорта.
Севиче из судака с томатами
Koza Tapas
В уютных гастрономических пространствах Koza Tapas, где аутентичные вкусы Испании органично сочетаются с волжским теплом и уютом, легко почувствовать себя как дома. И оценить, как легендарный волжский судак вписался в концепцию не менее легендарной латиноамериканской закуски.
Эклер с паштетом из гуся с вареньем из одуванчиков
Lunasole
Чтобы добавить в меню ресторана Lunasole фестивальных красок, бренд-шефы «Ресторанной компании Поляна» Евгений Гурин и Андрей Рогачев приготовили роскошный – легкий, колоритный и неожиданный – эклер с паштетом из гуся с вареньем из одуванчиков, голубикой и фундуком.
Шашлык из сома с вялеными томатами черри
Meat Happens BBQ
Для «Волжских сезонов» амбассадоры стейка и шашлыка из мясной гостиной Meat Happens BBQ представили новое прочтение самарской классики и приготовили шашлык из самого крупного хищника из глубин Волги – идеально с вялеными томатами черри!
Котлеты из щуки с креветочным бешамелем и красной икрой
«Маяк»
Хитом фестивального меню, которое создал шеф-повар ресторана экоотеля «Маяк», стало сочетание волжской – можно даже сказать: купеческой! – классики с новыми акцентами: креветочный бешамель изящно подчеркнул вкус волжской щуки – повелительницы великой реки.
Квари с фермерскими сырами и сливочным маслом
The Brasserie
В рамках фестиваля локального продукта шеф-повар ресторана The Brasserie при отеле HolidayHall добавил волжского колорита в грузинскую классику: оказалось, что сыры от поволжских сыроделов идеально сочетаются с кавказской кухней, добавляя ей новых красок и оттенков.
Фото: архивы пресс-служб
