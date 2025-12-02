Едем есть! Выбрали шесть лучших загородных ресторанов

Тем, кто исследовал вдоль и поперек все кафе и рестораны Самары и Тольятти, посвящается: вам (и нам!) есть, что есть за пределами волжских городов! Выбираем между пельменями из дичи, голубцами из кролика, правильным борщом, неаполитанской пиццей и спринг-роллом с копченым окунем и отдаем свой честный голос за лучший проект на нашем сайте!
«Рыбацкая хижина»
Рыбалка, охота и велосипедные прогулки: на территории базы отдыха «Рыбацкая хижина» созданы все условия для того, чтобы забыть о суете больших городов и зарядить свои батарейки. Добиться максимального эффекта от перезарядки поможет уютный ресторан с интерьером в стиле фьюжн, который работает на территории комплекса. В меню фирменные колбаски из кабана, пельмени из косули, суп с морепродуктами, спринг-ролл с копченым окунем и творожным сыром и стейк филе-миньон.
Кутулукское водохранилище
«Русская охота»
Ресторан, расположенный на территории загородного комплекса, смело можно назвать старожилом самарского гастрономического мира. Вот уже много лет любители дичи – это изюминка меню «Русской охоты» – приезжают сюда, чтобы провести выходные на природе и заказать жаркое из кабана, оссобуко из лося, голубцы из кролика или отбивные из косули. Но, разумеется, здесь готовят не только дичь: в меню большой выбор блюд из русской печи и приготовленных на открытом огне деликатесов.
п. Курумоч, ул. Садовая, 100А
«8 миля»
Нельзя просто проехать мимо этого загородного кафе, расположенного в сосновом бору, и не сделать в нем остановку. История этого уютного заведения началась с небольшого домика, который появился на опушке бора в 2002 году, а сегодня «8 миля» – самый настоящий развлекательный комплекс, создатели которого сохранили естественный ландшафт. Главная фишка кафе – это мясо на огне! Кроме классики Европы и Кавказа, в меню «Восьмой мили» двадцать видов шашлыка!
трасса М5, 977 км
«Маяк»
Ресторан круглогодичного загородного комплекса привлекает гостей не только видом на Волгу: его кухня базируется на концепции «Четыре огня», и каждый «огонь» помогает по-новому раскрыть мир уникальных вкусов и ароматов. Традиционные славянские блюда здесь медленно томят в настоящей русской печи, американские копчености готовят в смокере, хиты средиземноморской кухни – в испанском хоспере, а несравненную неаполитанскую пиццу – в дровяной итальянской печи.
п. Курумоч, берег Мастрюковских озер
Lac Blanc
Главные козыри ресторана авторской кухни в KISLOROD Boutique Club – это роскошные виды на Белое озеро и утонченная гастрономия от шеф-повара Ивана Чернышова. Работая над меню, он взял за основу классические, знакомые всем блюда, придал им новые грани, обогатив неожиданными оттенками, и превратил подачу блюд в высокое гастрономическое искусство. А создать теплую и уютную атмосферу в заведении помогает настоящий камин на дровах, который прекрасно вписался в стильный интерьер.
п. Власть Труда, KISLOROD Boutique Club
«Земские имения»
На границе природного заповедника и реликтового соснового бора в Кинельском районе расположен загородный комплекс «Земские имения», известный не только роскошными пейзажами, прекрасным – рыбаки оценят! – клевом и идеальными условиями для того, чтобы отдохнуть от шума большого города. Здесь работает уютный ресторан, который предлагает своим гостям большой выбор классических блюд европейской кухни, приготовленных из натуральных фермерских продуктов и дичи.
п. Поплавский, ул. Земская, земельный уч. 1
