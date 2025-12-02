Едем есть! Выбрали шесть лучших загородных ресторанов

«Русская охота»

Ресторан, расположенный на территории загородного комплекса, смело можно назвать старожилом самарского гастрономического мира. Вот уже много лет любители дичи – это изюминка меню «Русской охоты» – приезжают сюда, чтобы провести выходные на природе и заказать жаркое из кабана, оссобуко из лося, голубцы из кролика или отбивные из косули. Но, разумеется, здесь готовят не только дичь: в меню большой выбор блюд из русской печи и приготовленных на открытом огне деликатесов.

п. Курумоч, ул. Садовая, 100А