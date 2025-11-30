Гастрозвезды на столе: вот шесть лучших тартаров Самары

«Ваще огонь»

Говорят, что каждый, кто хоть раз попробует здешний тартар из фермерского молодого ягненка с трюфельным сыром, желтком конфи и горячей лепешкой из печи, обязательно вернется за ним еще раз. Правда ли это, мы не знаем, но то, что сочетание нежной текстуры мяса и изысканных акцентов, которые добавляют трюфельный сыр и желток, это очень вкусно – факт, с которым сложно спорить. Важно: не забудьте перемешать ингредиенты для раскрытия всех вкусов.

ул. Куйбышева, 81