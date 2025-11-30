Гастрозвезды на столе: вот шесть лучших тартаров Самары

Голосование в рамках премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти не останавливается (до 4 декабря!). Продолжаем выбирать бэст-оф-зе-бэст из мира гастрономии: сегодня рассказываем о шести тартарах Самары и предлагаем выбрать лучшего мясного героя – прямо сейчас, на нашем сайте!
«Ваще огонь»
Говорят, что каждый, кто хоть раз попробует здешний тартар из фермерского молодого ягненка с трюфельным сыром, желтком конфи и горячей лепешкой из печи, обязательно вернется за ним еще раз. Правда ли это, мы не знаем, но то, что сочетание нежной текстуры мяса и изысканных акцентов, которые добавляют трюфельный сыр и желток, это очень вкусно – факт, с которым сложно спорить. Важно: не забудьте перемешать ингредиенты для раскрытия всех вкусов.
ул. Куйбышева, 81
La Volte
Элегантный интерьер ресторана идеально сочетается с выразительными экспериментами Андрея Воробьева. Один из хитов шеф-повара – тартар из оленины с гелем из груши и сахарными ягодами смородины. Это изысканное сочетание дикого мяса с его характерной насыщенностью и плотной текстурой, тонких фруктово-ягодных оттенков и чистого природного вкуса нежного геля из груши. Идеальный выбор для ценителей дичи: лаконично, очень точно и никаких лишних акцентов.
ул. Самарская, 200А
Koza Tapas
Тартар, который готовят в Koza Tapas, входит в первую пятерку поводов прогуляться по улице Куйбышева – ресторанной авеню города-курорта. Амбассадоры испанской кухни с волжской душой предлагают своим гостям гастрономическую классику – нежный тартар из отборной телятины с миндалем и луковым гелем, тонко приправленный ароматным маслом можжевельника, которое добавляет блюду сибирскую хвойную ноту.
ул. Куйбышева, 78
«Где нас нет»
Один из главных козырей этого ресторана – отсутствие границ во всех смыслах: от прямого до переносного. Потому что «Где нас нет» работает круглосуточно и здесь представлены лучшие блюда со всех уголков планеты. И одну из первых и почетных строк в этом списке лучших по праву занимает тартар из лося с вяленой свеклой и маринованными (в крепленом напитке!) огурцами. Это очень вкусно.
ул. Коммунистическая, 90
Meat Happens BBQ
Было бы странно, если бы в подборке лучших тартаров города не оказалось одного из хитов меню настоящей мужской гостиной, которая в прошлом году стала лучшим мясным рестораном по версии главной гастрономической премии города – «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти. Так что все очевидно: если кто-то еще не попробовал классический тартар из говядины с трюфельным картофелем пай, осень можно считать идеальным сезоном, чтобы исправить эту ошибку.
ул. Куйбышева, 86
«Рибай»
Вот уже много лет команда этого мясного ресторана на первой береговой линии старой набережной Самары придерживается простой и понятной философии: готовят хорошее мясо по всем правилам, не гонятся за модными тенденциями и поддерживают спокойную, расслабленную атмосферу. Сюда приходят не удивляться, а хорошо провести время. И один из вариантов такого времяпрепровождения – сочетание приятной беседы и тартара из говядины Блэк Ангус.
ул. Максима Горького, 117
