Девять лучших официантов Самары

Рестораны, кафе и бары начинаются с них – лучших официантов Самары. С гордостью знакомим с теми, кто с полуслова, а иногда и без слов, понимает запросы гостей. Да, они точно достойны всех чаевых (а еще голосов, голосов, голосов!). Выбрать «своего» супергероя можно на нашем сайте.
Ира Дмитриева
Koza Tapas
В ресторан на 9-й просеке Ира пришла после окончания первого курса университета и всего за один год сделала блестящую карьеру: через несколько месяцев работы официантом она стала барменом, а потом получила пост менеджера. Что совсем не мешает ей выходить в зал – с удовольствием! – и продолжать расти в дружной семье Koza Family.
Виктория Терентьева
Puri
Скоро исполнится год с тех пор, как Виктория присоединилась к команде Puri. Ресторанный бизнес нравится ей за то, что дает возможность делать людей счастливыми и дарить им радость, но прямо сейчас девушка, еще совсем недавно мечтавшая о карьере врача, в поиске своего пути и собирается в отпуск за порцией вдохновения.
Никита Кожевников
«Земляне»
Никита работает в ресторанной сфере почти восемь лет, успел попробовать себя в разных ресторанах и разных – от бармена до менеджера – ролях, но вернулся к работе официанта в бистро «Земляне», потому что только она обеспечивает ему эмоциональную вовлеченность, разнообразие и – в хорошем смысле слова – непредсказуемость.
Александр Стариков
«Дом Нино»
Душевность и радушие – вот главные козыри ресторана настоящей грузинской кухни, в котором круглый год царит теплая – даже горячая! – атмосфера гостеприимства. Александр, который старается создать хорошее настроение для каждого гостя «Дома Нино», один из амбассадоров этой концепции.
Александр Русаков
«Где нас нет»
Когда говорят, что от путешествия визит в «Где нас нет» отличает только то, что аплодируют здесь повару, а не мягкой посадке пилота, часто забывают о роли проводников, которые помогают гостям круглосуточного ресторана найти свою дорогу в ярком гастрономическом мире. Александр с этой ролью справляется блестяще!
Лера Игнатьева
«Турбаза Ветерок»
В «Турбазе Ветерок» собирается разная публика, но вот в чем парадокс: каждый чувствует себя «своим»! Самое простое объяснение этой аномалии кроется в людях, которые работают здесь официантами. Яркий пример – Лера, которая всегда готова помочь проникнуться настроением вечера и молниеносно доставить заказанную кружку.
Владислав Байраков
«Супра»
Карьера Владислава началась в ресторане «Патари», а потом он – это долгая история! – попал в уникальный ресторанный проект, который приехал в Самару прямиком из Владивостока. Сегодня обладатель потрясающей харизмы создает настроение праздника для гостей «Супры» и обучает этому искусству своих коллег.
Алексей Кипран
«Дуся»
За высокую кухню в ресторане «Дуся», который работает в старинном объекте культурного наследия, отвечает известный в городе шеф-повар Иван Жуковкин. А вот «главные по душевности» здесь официанты, среди которых можно отметить Алексея за его умение встречать каждого гостя, словно своего хорошего друга.
Степан Шаповалов
«Посольство»
Концепция барного особняка объединяет изысканную эстетику и атмосферу безудержного кутежа XIX века, при этом у каждого зала «Посольства» своя волна и особая энергетика. Настроиться на волну каждого пространства гостям помогает Степан, который всегда готов взять на себя роль и гида, и доброго волшебника, и надежного советника.
Фото: архивы пресс-служб
