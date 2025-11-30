Девять лучших официантов Самары

Виктория Терентьева

Puri

Скоро исполнится год с тех пор, как Виктория присоединилась к команде Puri. Ресторанный бизнес нравится ей за то, что дает возможность делать людей счастливыми и дарить им радость, но прямо сейчас девушка, еще совсем недавно мечтавшая о карьере врача, в поиске своего пути и собирается в отпуск за порцией вдохновения.