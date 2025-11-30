Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Поделиться:

Девять лучших официантов Самары

Рестораны, кафе и бары начинаются с них – лучших официантов Самары. С гордостью знакомим с теми, кто с полуслова, а иногда и без слов, понимает запросы гостей. Да, они точно достойны всех чаевых (а еще голосов, голосов, голосов!). Выбрать «своего» супергероя можно на нашем сайте.  

Ира Дмитриева

Koza Tapas

В ресторан на 9-й просеке Ира пришла после окончания первого курса университета и всего за один год сделала блестящую карьеру: через несколько месяцев работы официантом она стала барменом, а потом получила пост менеджера. Что совсем не мешает ей выходить в зал – с удовольствием! – и продолжать расти в дружной семье Koza Family.

Виктория Терентьева

Puri

Скоро исполнится год с тех пор, как Виктория присоединилась к команде Puri. Ресторанный бизнес нравится ей за то, что дает возможность делать людей счастливыми и дарить им радость, но прямо сейчас девушка, еще совсем недавно мечтавшая о карьере врача, в поиске своего пути и собирается в отпуск за порцией вдохновения.

Никита Кожевников

«Земляне»

Никита работает в ресторанной сфере почти восемь лет, успел попробовать себя в разных ресторанах и разных – от бармена до менеджера – ролях, но вернулся к работе официанта в бистро «Земляне», потому что только она обеспечивает ему эмоциональную вовлеченность, разнообразие и – в хорошем смысле слова – непредсказуемость.

Александр Стариков

«Дом Нино»

Душевность и радушие – вот главные козыри ресторана настоящей грузинской кухни, в котором круглый год царит теплая – даже горячая! – атмосфера гостеприимства. Александр, который старается создать хорошее настроение для каждого гостя «Дома Нино», один из амбассадоров этой концепции.

Александр Русаков

«Где нас нет»

Когда говорят, что от путешествия визит в «Где нас нет» отличает только то, что аплодируют здесь повару, а не мягкой посадке пилота, часто забывают о роли проводников, которые помогают гостям круглосуточного ресторана найти свою дорогу в ярком гастрономическом мире. Александр с этой ролью справляется блестяще!

Лера Игнатьева

«Турбаза Ветерок»

В «Турбазе Ветерок» собирается разная публика, но вот в чем парадокс: каждый чувствует себя «своим»! Самое простое объяснение этой аномалии кроется в людях, которые работают здесь официантами. Яркий пример – Лера, которая всегда готова помочь проникнуться настроением вечера и молниеносно доставить заказанную кружку.

Владислав Байраков

«Супра»

Карьера Владислава началась в ресторане «Патари», а потом он – это долгая история! – попал в уникальный ресторанный проект, который приехал в Самару прямиком из Владивостока. Сегодня обладатель потрясающей харизмы создает настроение праздника для гостей «Супры» и обучает этому искусству своих коллег.

Алексей Кипран

«Дуся»

За высокую кухню в ресторане «Дуся», который работает в старинном объекте культурного наследия, отвечает известный в городе шеф-повар Иван Жуковкин. А вот «главные по душевности» здесь официанты, среди которых можно отметить Алексея за его умение встречать каждого гостя, словно своего хорошего друга.

Степан Шаповалов

«Посольство»

Концепция барного особняка объединяет изысканную эстетику и атмосферу безудержного кутежа XIX века, при этом у каждого зала «Посольства» своя волна и особая энергетика. Настроиться на волну каждого пространства гостям помогает Степан, который всегда готов взять на себя роль и гида, и доброго волшебника, и надежного советника.

Фото: архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: