Новый стритфуд Самары и Тольятти: вот шесть лучших проектов

Простая и понятная еда – наше все! Идем за пончиками со сгущенкой, огромными онигири с щедрой начинкой, вафлями на любой вкус, буррито с креветками, хот-догами-таксами и спешелти-коктейлями, а после (но можно уже и сейчас!) – выбираем лучший проект с новым стритфудом на нашем сайте!
«Гриль & Пудра»
Когда-то на углу улиц Дворянской и Панской располагалась лучшая из самарских кондитерских – «Крюгеръ», которая славилась своими ромовыми бабами и пончиками. Сегодня ровно на том же углу – стильное бистро «Гриль & Пудра», которое возрождает сахарно-пудровое наследие и готовит самые нежные пончики в городе. Для любителей вкусняшек посытнее в меню блюда ближневосточной кухни – от шаурмы до кебаба.
ул. Ленинградская, 24
Very Peri
Азиатский стритфуд давно стал неотъемлемой частью гастрономической культуры Самары, так что, прогуливаясь по Ленинградке, не стоит проходить мимо раменной Very Peri, где традиционная азиатская кухня с нотками экзотики прекрасно сочетается с эстетикой тихих неоновых улочек Токио. А одну из первых строк в списке рекомендаций занимает фирменный рамен с курицей – восторг обеспечен!
ул. Фрунзе, 86
«Ягоза»
Если вы когда-нибудь задавались вопросом «А где в Самаре можно перекусить самой самарской едой?», добро пожаловать в «Ягозу»! Антураж заведения – старая Самара с нотками современности: здесь стильно, уютно и душевно. В меню представлено много авторских блюд и напитков, также аутентичных Самаре – идеально как для туристов, так и для горожан, что просто расширяют свои гастрономические горизонты.
ул. Фрунзе, 126
«Тотти»
Кафе открылось в Тольятти всего год назад, но уже успело стать центром притяжения фанатов энергетики бунта и творчества и любителей крафтового пенного и живой рок-музыки. Заведение удивляет не только дерзким интерьером, но и самобытным меню, в котором классика стридфуда сочетается с яркими авторскими экспериментами: киндер кантри каша, мак-н-чиз, буррито с креветками, и это далеко не все!
ул. Юбилейная, 85Б
Be my bubble
Наслаждаемся незабываемыми коктейлями с джус-болами, ярким бабл-ти и бабл кофе в стильном тольяттинском баре Be my bubble! Каждый напиток – отдельный тести-тренд Восточной Азии: от холодных фруктовых чаев до кофейной классики с тапиокой, карамелью и кокосом. А еще здесь можно ощутить себя героем корейской дорамы и перекусить милейшим панакотиком с мармеладом, сырными токпоками и сэндвичем с ветчиной.
ул. Юбилейная, 85Б
Bubble Bar
В сердце философии команды Bubble Bar – создание трендовых напитков, способных подарить незабываемые эмоции и впечатления с каждым глотком. На выбор более двадцати спешелти-коктейлей с добавлением уникальных топингов и сиропов. Для поклонников текстур и ярких азиатских вкусов – возможность дополнить напиток суперпопулярной тапиокой, сочными джус-болами или кусочками кокоса.
ул. Аэродромная, 47А
