Новый стритфуд Самары и Тольятти: вот шесть лучших проектов

«Ягоза»

Если вы когда-нибудь задавались вопросом «А где в Самаре можно перекусить самой самарской едой?», добро пожаловать в «Ягозу»! Антураж заведения – старая Самара с нотками современности: здесь стильно, уютно и душевно. В меню представлено много авторских блюд и напитков, также аутентичных Самаре – идеально как для туристов, так и для горожан, что просто расширяют свои гастрономические горизонты.

ул. Фрунзе, 126