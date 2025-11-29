Они делают сладко: вот девять лучших шеф-кондитеров Самары!

Не можем представить жизнь целого города без них – лучших шеф-кондитеров, номинантов премии «Что Где Есть в Самаре и Тольятти». Знакомим с теми, кто делает жизнь гораздо приятнее (и сахарнее!): рассказываем, к кому идти за конфетами ручной работы, эклерами, тортами-бомбами, муссовыми пирожными (разных форм и размеров!), медовиками и булочками с корицей.

Пришло время сделать сложный и очень важный выбор – отдать свой голос за лучшего шеф-кондитера можно на нашем сайте!