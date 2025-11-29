Они делают сладко: вот девять лучших шеф-кондитеров Самары!

Не можем представить жизнь целого города без них – лучших шеф-кондитеров, номинантов премии «Что Где Есть в Самаре и Тольятти». Знакомим с теми, кто делает жизнь гораздо приятнее (и сахарнее!): рассказываем, к кому идти за конфетами ручной работы, эклерами, тортами-бомбами, муссовыми пирожными (разных форм и размеров!), медовиками и булочками с корицей.
Пришло время сделать сложный и очень важный выбор – отдать свой голос за лучшего шеф-кондитера можно на нашем сайте!
Дмитрий Кулиш
«Гринберг»
Вот, кто в ответе за «дольче вита» в Самаре! Торты с роскошным декором, шоколадные конфеты, ванильные мини-шу – десерты, достойные королевского стола – каждый день радуют сладкоежек на Волге. Еще вчера они были в мыслях у шефа, а сегодня уже на дегустации гостей «Гринберга»!
Аделина Павлович
«Эклерная»
С легкой руки шеф-кондитера десертная линейка «Эклерной» стала шедевром, а витрины наполнились тартами, кексами и чизкейками. Авторский почерк сладкой феи легко узнать: в каждом кусочке – деликатная сладость и природный вкус отдельно взятого ингредиента.
Илья Ивановский
«Ресторанная компания Поляна»
Начав свой путь обычным поваром, Илья быстро влюбился в искусство создания тортов и пирожных. Сегодня шеф-кондитер воплощает уникальные идеи в шедевры, которые становятся «сладкими акцентами» в концепциях новых заведений «Ресторанной компании Поляна».
Людмила Кец
Vivi
Шеф-кондитер, чьи десерты мужчины выбирают для эффектного предложения руки и сердца. Королева сладкого мира, которой подвластно все – от классических трюфелей ручной работы и джелато с темным шоколадом до велюрового «Облака» и фирменного десерта Vivi в виде сицилийской головы.
Любовь Зеленых
«Белотурка»
Поженить сладость тыквы с пикантной кислинкой маракуйи? Легко! Испечь исконно русский сочник? Не проблема! Жемчужина португальской кухни – паштел-де-ната? Умеет и такое! Ностальгия по советскому качеству? Пожалуйста – торт «Птичье молоко». С любовью, шеф-пекарь «Белотурки»!
Александра Оксюта
Sladko
Создательница студии кондитерского искусства Sladko и совладелец кофейни Sladko.coffee Александра Оксюта знает, как сделать торт-бомбу (тот, который разбивают молоточком!), превратить десерты в произведения искусства и порадовать близких вау-десертами – красивее, чем в Pinterest!
Дарья Булгакова
Nebo
Оригинальность, инновации и аутентичность – принципы, на которых основаны десерты шеф-кондитера ресторана Nebo. Бисквит с компоте манго, сливочно-сырный мусс с малиной, смородиной и (!) укропом, мусс бабл-гам с хрустом вафель – в каждом лакомстве страсть, движение и глубина вкуса.
Елена Колышева
«Моменты сладости»
Настоящий рай для сладкоежек каждый день создает гуру десертов в кондитерской «Моменты сладости». Нежнейшие бенто, меренговые рулеты, пирожные (от картошки и эскимо до моти и муравейника!) и авторские торты-шедевры – яркие гастрозвезды любого праздника!
Ольга Канигина
«Корж»
Шеф-кондитер кофейни «Корж» создает маленькие сладкие шалости, которые сплетаются в один клубок ярких впечатлений! Те самые булочки, хрустящее печенье из овсяных хлопьев с фундучным пралине, классический медовик с облепиховым топингом – десерты, после которых добреешь.
Фото: Анастасия Микишенко, Олеся Смолякова, архивы пресс-служб
Комментарии (0)