Лучшие новые кофейни: шесть заведений Самары и Тольятти!

Кофейная карта Самары и Тольятти растет с каждым годом: и мы говорим «да, да, да!» каждому открывшемуся проекту. Выбрали шесть кофеен из двух городов на Волге: разбираемся, где пить медовый латте, куда ехать за аффогато с большой порцией мороженого, кто делает мегафильтр и дополняет все ароматными булочками, трубочками со сгущенкой и круассанами с щедрой начинкой.

Ни на что не намекаем, но проголосовать за лучшую новую кофейню можно прямо сейчас на сайте.