Лучшие новые кофейни: шесть заведений Самары и Тольятти!

Кофейная карта Самары и Тольятти растет с каждым годом: и мы говорим «да, да, да!» каждому открывшемуся проекту. Выбрали шесть кофеен из двух городов на Волге: разбираемся, где пить медовый латте, куда ехать за аффогато с большой порцией мороженого, кто делает мегафильтр и дополняет все ароматными булочками, трубочками со сгущенкой и круассанами с щедрой начинкой.
Ни на что не намекаем, но проголосовать за лучшую новую кофейню можно прямо сейчас на сайте.
«Корж»
Не нужно искать сладкий повод, чтобы зайти в «Корж» на Куйбышева: здесь греются не только зерна от локальных обжарщиков, но и любовь. План – влюбиться в сладкие завтраки (от хрустящих круассанов и воздушных сырников до панкейков с щедрой начинкой!) и обеды, которые удобно взять с собой. Финальная стрела гастрокупидона – муссовое сердце с клубникой и белым шоколадом и плетенка с маком (со вкусом детства!).
ул. Куйбышева, 103
Balance Coffee
В Balance Coffee главное – баланс: и во вкусовых сочетаниях, и в стильном интерьере, и в самой атмосфере кофейни. Место, где можно начать день с пэпэ-каш с фруктами и орехами, а закончить вечер поке боулами (идеальными по КБЖУ!). На другой чаше весов – привычные напитки с нетипичными сочетаниями: например, осенние спешлы – латте с тыквой и маскарпоне и чай-латте с магнолией – простые радости, которые делают дни ярче.
ул. Куйбышева, 70
Skuratov Coffee
Для любителей поставить время на стоп и после прогулок у Волги насладиться чашкой кофе построили маршрут до Skuratov Coffee на Максима Горького. Минималистичный и стильный интерьер (который так круто дополняет работа самарского художника и иллюстратора Севы Выводцева!), многоуровневые зоны для отдыха, тренировочный класс и панорамные окна с видом на самарскую набережную – ставим сто лайков из десяти.
ул. Максима Горького, 129
Wave Volga
Нагулявшись по тольяттинскому Итальянскому пляжу, который красив в любое время года, доезжаем до памятника основателю города Василию Татищеву, любуемся горами, а после – отправляемся греться в кофейню Wave Volga. К классике, альтернативе, напиткам на основе матчи, сезонным спешлам (осенью есть даже кисель!), горячему шоколаду и чаю добавляем кекс, чизкейк, кейк-поп или его величество вишневый торт.
Тольятти, ул. Комзина, 1А
«Белотурка»
И если хлеб всему голова, то в руках непременно должны быть булочки (только что из печи!) из большой двухэтажной «Белотурки» у Самарской площади. Это не просто пекарня, а настоящий телепорт прямо в сердце ремесленного города на Волге. Меню опережает мысли: выбираем между знаменитой неклютинкой, денишами и тарталетками или просим упаковать сразу все, конечно же, вместе с парой буханок ремесленного хлеба.
ул. Молодогвардейская, 153
Chernov Coffee
Тольятти стал богаче на одну кофейню – у жителей появился второй Chernov Coffee. Внутри все по законам волжского минимализма: панорамные окна, небольшие столики и витрина с десертами, мимо которой точно не пройдешь. Обращаем внимание на марочино, шоколадно-кедровый или медовый латте, а еще аффогато с большой порцией мороженого, добавляем круассан или пэпэ-конфеты и просто релаксируем – по-тольяттински и с душой!
Тольятти, ул. Юбилейная, 85Б
Фото: Ярослав Гуров, Кристина Чернова, архивы пресс-служб
Комментарии (0)