Шесть лучших ресторанов с доставкой в «Яндекс.Еде»

Какой же волжанин не любит вкусной еды, за которой даже не обязательно куда-то идти, потому что ее прямо к двери доставляют курьеры? Сухая и бесстрастная статистика определила шесть ресторанов, которым самарские фуди чаще всего доверяли превращение своего завтрака, обеда или ужина в камерный – и это вовсе не обязательно! – гастрономический праздник, а мы щедро делимся этими данными со всеми, чтобы выбрать тройку лучших! Выбираем своего фаворита по ссылке и стараемся не перепутать кнопки «Голосовать» и «Доставить»!
«Дом Нино»
Команда ресторана «Дом Нино» дарит всем и каждому возможность без тени иронии заявить: «Грузия есть у нас дома!» Организовать шумное застолье и наполнить дом ароматами простой и понятной кавказской кухни можно буквально в два клика: курьеры «Яндекс.Еды» ежедневно развозят по городу килограммы хинкали, хачапури, шашлыка «прямо с мангала» и других блюд, которые в ресторане готовят, уважая традиции и классические рецепты.
Московское ш., 254
Lunasole
Концепция этого ресторана построена на разнообразии гастрономического мира Средиземноморья, поэтому здесь можно заказать все, чем славятся кухни Турции, Италии, Греции, Израиля и Сицилии: от проверенной временем классики до авторских прочтений местного шефа. Один из главных козырей ресторана – огромный выбор блюд (от мурманской трески до марокканского осьминога!) из морепродуктов, который впечатлит даже искушенных гурманов.
ул. Ново-Садовая, 160м
The Brasserie
Формула успеха и популярности ресторана The Brasserie очень проста: берете классическую итальянскую кухню, добавляете в меню авторские специалитеты от шеф-повара и специальное детское меню, а потом умножаете это на несколько лет работы на самом высоком уровне. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ресторану доверяют не только гости города, которые останавливаются в отеле HolidayHall Samara, но и коренные волжане.
ул. Алексея Толстого, 99
Ferma
Самара – город, в котором очень любят мясную кухню, поэтому популярность Ferma у любителей устраивать сытные домашние пиры и застолья легко объяснить! В меню ресторана представлены – широко и с размахом! – шашлыки, ростбифы, брускетты, фирменные колбаски, стейки и фермерские обеды, поэтому, когда волжанину хочется наполнить свой дом такими уютными и сладкими ароматами дымного гриля и теплого хлеба, он знает, что делать!
ул. Дачная, 2, к. 1
Puri
Концепт-шеф сети уютных грузинских кафе и пекарен Гига Каховский приложил максимум усилий, чтобы у каждого волжанина была возможность накрыть настоящий кавказский стол и воссоздать волшебную атмосферу, которой славится Puri, у себя дома. В лаконичном меню его заведений представлены все хиты – хинкали, хачапури и шашлыки – грузинской кухни, которые готовят по традиционным рецептам – их собирали – и продолжают собирать! – по всему Кавказу.
ул. Куйбышева, 79
Edateca
Сеть ресторанов мировой кухни открывает каждому желающему свободный – и безграничный! – доступ к библиотеке гастрономической классики. На виртуальных страницах мультинационального – пасты, ризотто, роллы, бургеры и все-все-все – меню каждый сможет найти то, что превратит обычный завтрак, обед или ужин в камерный – и это вовсе не обязательно! – гастрономический праздник.
ул. Молодогвардейская, 204
