Шесть лучших безалкогольных коктейлей Самары и Тольятти

Zero Mango Sour

«Посольство»

Теплые встречи, музыка, неспешные разговоры при свечах – так звучат вечера в «Посольстве». Каждая комната особняка – бар, отражающий свою концепцию. В «Портретной», кроме напитков с градусом, есть безалкогольные коктейли: например, позиции на безалкогольном джине с малиной, лимоном и пеной из лепестков розы или вариант на джине без градуса – с манго и попкорном!