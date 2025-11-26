Шесть лучших безалкогольных коктейлей Самары и Тольятти

В бесконечном – и очень любимом на берегах Волги! – сериале «Пятничный вечер» новые герои – яркие, сочные и экзотические безалкогольные коктейли! Чтобы собрать убедительные доказательства того, что отсутствие градуса вовсе не означает отсутствие вкуса (скорее наоборот!), провели тщательную инспекцию баров Самары и Тольятти и отобрали шесть хитов для амбассадоров осознанной жизни. Отдать голос за свой любимый коктейль можно по ссылке!
«Гвен Стефани»
«Шум. Пустой оркестр»
Новый амбициозный проект, где приглушенный свет и блики диско-шара располагают к комфортному отдыху. Барное меню заведения посвящено великим музыкантам: от Боба Марли до Фрэнка Синатры. За каждым музыкантом стоит своя история, и здесь ее рассказывают через вкусы коктейлей. Гвен Стефани звучит так: безалкогольное вино, грушевый кордиал, малина и пена из фисташек и мягкого сыра. Найти свой коктейльный ритм не сложно!
Clover Club
«Пижама кота»
Кофе в постель? Скучно. Лучше – коктейль в «Пижаме кота»! Безалкогольные миксы в баре звучат так же ярко, как и их старшие братья. Хит карты напитков – малиновый Clover Club: с травянисто-фруктовым вкусом, горькими нотками негрони и редистиллятом Whisky Sour. Он создан, чтобы доказать – отсутствие градуса не значит отсутствие характера. Ищем новые сочетания вкусов и экспериментируем вместе с барменами заведения!
«Милк панч»
«Синий треугольник»
Закрытое сообщество «Синего треугольника» материализовалось на карте в виде камерного коктейльного бара, в котором каждая позиция в ассортименте меню – маленький шедевр миксологического искусства. Взять хотя бы экзотический «Милк панч» на безалкогольном роме с бананом: в основе – кожура, отдавшая весь вкус напитку, и мякоть фрукта для богатства молочной базы. Берем друзей и ведем их в «Синий треугольник»!
«Сердце гусара»
«Кутеж»
Интеллигентный летний бар, где история встречается с современностью, а беззаботное веселье напоминает времена гусарских балов. Подтверждение тому – коктейль «Сердце гусара»: безалкогольный джин, спелая черная смородина, соленая карамель, ароматный базилик и игристое без градуса – дикий, экспрессивный и озорной! «Кутеж» – это не просто бар, это настроение, которое хочется сохранить надолго!
Zero Mango Sour
«Посольство»
Теплые встречи, музыка, неспешные разговоры при свечах – так звучат вечера в «Посольстве». Каждая комната особняка – бар, отражающий свою концепцию. В «Портретной», кроме напитков с градусом, есть безалкогольные коктейли: например, позиции на безалкогольном джине с малиной, лимоном и пеной из лепестков розы или вариант на джине без градуса – с манго и попкорном!
Kiss your lips
Lunasole
Главные герои местных десертов и коктейлей – цитрусы. Так, младший брат лимона – апельсин – стал главным аккордом коктейля Kiss your lips. В основе напитка – ароматная ратафия из сочной мякоти красного апельсина, глубину вкуса создает кордиал, а венчает дуэт воздушная молочная пена с апельсиновым соком и свежая цедра, аромат которой пробуждает вкус к жизни. Идеальный способ задать настроение на весь день!
