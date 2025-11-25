Как работает система голосования: рассказываем, как будем определять победителей «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти

Начнем с главного: мы уже вовсю собираем голоса в поддержку самых ярких представителей и заведений локального гастрономического сообщества.

Но! Победителей в этом году мы будем определять не по количеству собранных на нашем сайте голосов. Это что же, собранные голоса ничего не решают? Решают! Но есть нюанс! И новые правила игры этого года.

Давайте по порядку: с помощью народного голосования – которое прямо сейчас в самом разгаре! – мы определим тройку финалистов в каждой номинации. Поэтому каждый голос, который получают рестораны, официанты и шеф-кондитеры, имеет значение.

А как же мы выберем победителей? Этот сложный и ответственный выбор мы доверим объективному и независимому собранию фуди: мы решили, что никто лучше самарских гурманов и ресторанных завсегдатаев не справится с выбором лучших из отобранных городом троек. Да здравствует гастрономическая демократия!

Важное напоминание: проголосовать – и повлиять на результат этих выборов! – можно до 4 декабря. Включительно! Не упускайте эту возможность и следите за анонсами.