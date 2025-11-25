Мы нашли шесть лучших шеф-барменов Самары

Максим Емельянов

«Люди»

Смех и имя гастроэнтузиаста Максима Емельянова ака «Дяди Гриши» уже не первый год (а около семнадцати лет!) у всех на слуху. Ex-идейный вдохновитель укромного «Милорада», который так горячо любила вся Самара, сегодня стоит за баром коктейльного бистро «Люди» на Молодогвардейской. Да, он создает не просто напитки, а целые истории для людей, потому что все начинается с них и продолжается ради них.