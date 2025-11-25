Мы нашли шесть лучших шеф-барменов Самары

Снимаем шляпу перед лучшими шеф-барменами Самары! Именно они смешивают, взбалтывают, мастерски экспериментируют с напитками и – что важно! – всегда попадают в цель (даже без слов!). Познакомиться с ними можно в барах города, а отдать свой голос за лучшего – на нашем сайте.
Максим Емельянов
«Люди»
Смех и имя гастроэнтузиаста Максима Емельянова ака «Дяди Гриши» уже не первый год (а около семнадцати лет!) у всех на слуху. Ex-идейный вдохновитель укромного «Милорада», который так горячо любила вся Самара, сегодня стоит за баром коктейльного бистро «Люди» на Молодогвардейской. Да, он создает не просто напитки, а целые истории для людей, потому что все начинается с них и продолжается ради них.
Константин Полищук
«Люди»
Человек-харизма, который более семнадцати лет (скоро отметим совершеннолетие!) делает барную культуру города такой, какой мы ее любим. Бар-менеджер, шеф-бармен, управляющий, операционный директор и неоднократный финалист, призер и победитель профессиональных конкурсов сегодня работает в баре «Люди», а до этого ставил меню, по нашим подсчетам, в десятках заведений Самары. Проверьте – или поверьте на слово!
Станислав Шерашов
NAPI:BAR
В небольшом баре NAPI:BAR под лестницей (история про Гарри Поттера 2.0!) миксует и собирает волшебным образом коктейли Станислав Шерашов. Пятничное настроение требует чего-то бодрящего, а субботний вечер, наоборот, расслабляющего? Скажите об этом Стасу – тот поймет без слов. Необычные вкусы и знакомые сочетания старой доброй классики в его руках (с 2015 года!) приобретают новые смыслы.
Денис Попков
«Рюмочка»
Имя резидента Barhub Expo – 2025 и одного из авторов телеграм-канала «Самара Барная» известно не только самарским амбассадорам пятничных – и не только! – бар-путешествий. Экс-шеф-бармен «Тати Номи», который этой осенью сменил ресторан Girafe на «Рюмочку», провел десятки гостевых смен в ресторанах и барах страны, внес огромный вклад в развитие самарской культуры коктейль-потребления и заслужил свое место в списке лучших шеф-барменов города-курорта.
Егор Ширяев
«Ресторанная компания Поляна»
В этом году бар-менеджер «Ресторанной компании Поляна», взяв за основу ностальгию и собственные детские воспоминания о летних каникулах на даче, создал самый настоящий шедевр коктейльного искусства, который стал хитом юбилейного фестиваля локального продукта «Волжские сезоны». Аромат можжевельника Жигулевских гор в коктейле «Купеческий», основой которого стал вишневый кордиал, сочетается с летними вкусами дачных яблок и черешни.
Алена Жигулевская
Idol
Основой философии шеф-бармена, которая превратила свой тики-бар Idol в самый настоящий портал в тропическую сказку, где вымысел и реальность сливаются воедино, стал принцип «просвети, но не навреди». Вместе со своей дружной командой – Алена уверенно руководит шестью мальчишками – она радушно знакомит волжан с миром барной культуры, чтит проверенную временем классику и всегда находится в поиске новых вкусов и сочетаний, держа руку на пульсе актуальных трендов.
Фото: Максим Монахов, Ольга Бондарева, архивы пресс-служб
