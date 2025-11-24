Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Нашли шесть новых барных концепций Самары

Камерные, шумные, яркие и минималистичные – такие они разные – номинанты премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти в категории «Лучшая новая барная концепция». Знаем, куда идти за напитками с халапеньо, где бьет коктейльный фонтан, а где можно встретить «Бейонсе» и «Леонида Агутина» на баре. Время выбрать лучший проект на нашем сайте!   

«Люди»

Тренд на камерность – ин! Бар «Люди» – место, где за вкус и атмосферу отвечают они – Константин Полищук и Максим Емельянов ака Дядя Гриша. Внутри: внушительный выбор красных, белых и игристых позиций, коктейли (есть с чаем, алоэ, лемонграссом и халапеньо!), а еще – напитки с секретиком и историей для тех, кто готов к приятным экспериментам. Красота кроется в деталях – и это точно про «Людей».

ул. Молодогвардейская, 65

«Чин Чин»

Бар со звенящим как девиз ярких выходных названием и широкой коктейльной картой на любой жизненный случай находится в самом центре Ленинградской. В будний день после работы забегаем на «Лимонный пирог» (если понимаете, о чем мы!), в пятницу тестируем классические позиции, а субботу проводим в компании главного героя этого бара – коктейльного фонтана, из которого напитки действительно льются рекой.

ул. Ленинградская, 68

«Шум. Пустой оркестр»

Гранд-карта бара (читать: фонотеки, караоке и места с винилом!) для команды проекта не пустой звук: на выбор здесь готовят и наливают авторские коктейли (можно попробовать Бейонсе и Эминема на вкус), классику, более крепкие напитки и безалкогольные позиции. Из запоминающегося – шутеры: от Натальи Ветлицкой с розой и абрикосом и Леонида Агутина с пачули и макадамией до Владимира Высоцкого с щавелем и Виктора Цоя с матчей.

ул. Ленинградская, 29

«Пижама кота»

Нейминг – первый грин-флаг, который буквально кричит: «Скучно тут не будет!» Бар с непредсказуемыми, характерными и непохожими друг на друга (как коты!) коктейлями, пересчитать которые не хватит пальцев на двух руках. Выбираем между вариантом с черным душистым перцем и табаско или с кардамоном и арбузом, а лучше пробуем сразу все. Кстати, крепкое, красное, белое и игристое тут тоже имеются.

ул. Куйбышева, 98

«Синий треугольник»

В одной руке – классика, в другой – авторский блокбастер, вокруг – камерный бар на двадцать пять посадочных мест. Считаем это идеальным сценарием на любой жизненный случай. В «Синем треугольнике» умеют экспериментировать (и не боятся этого делать!): обязательно заглядываем в гости, чтобы попробовать коктейли с четверговой солью, карри, томатной водой и кинзой. Во-первых, это красиво. Во-вторых, дико вкусно.

ул. Молодогвардейская, 63

«Кутеж»

Настоящие гусары и их прекрасные спутницы сегодня и всегда выбирают «Кутеж»! Атмосфера бара – услада для глаз, а барная карта – мед для ушей (сами послушайте!): от «Бала в полночь» с грушей и корицей и «Фиалки для маркизы» с лавандой и ванилью до «Звона клинков» с розмарином и ананасом и «Дуэли на заре» с какао-маслом и наршарабом. В меню есть и сеты, состоящие из напитков и легких закусок, а также безалкогольная альтернатива.

ул. Куйбышева, 78

Фото: Валерия Карагодина, Анастасия Мякишенко, Евгений Комиссаров, Сергей Тарасов, Аким Барон, архивы пресс-служб

