Нашли шесть новых барных концепций Самары

Камерные, шумные, яркие и минималистичные – такие они разные – номинанты премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти в категории «Лучшая новая барная концепция». Знаем, куда идти за напитками с халапеньо, где бьет коктейльный фонтан, а где можно встретить «Бейонсе» и «Леонида Агутина» на баре. Время выбрать лучший проект на нашем сайте!
«Люди»
Тренд на камерность – ин! Бар «Люди» – место, где за вкус и атмосферу отвечают они – Константин Полищук и Максим Емельянов ака Дядя Гриша. Внутри: внушительный выбор красных, белых и игристых позиций, коктейли (есть с чаем, алоэ, лемонграссом и халапеньо!), а еще – напитки с секретиком и историей для тех, кто готов к приятным экспериментам. Красота кроется в деталях – и это точно про «Людей».
ул. Молодогвардейская, 65
«Чин Чин»
Бар со звенящим как девиз ярких выходных названием и широкой коктейльной картой на любой жизненный случай находится в самом центре Ленинградской. В будний день после работы забегаем на «Лимонный пирог» (если понимаете, о чем мы!), в пятницу тестируем классические позиции, а субботу проводим в компании главного героя этого бара – коктейльного фонтана, из которого напитки действительно льются рекой.
ул. Ленинградская, 68
«Шум. Пустой оркестр»
Гранд-карта бара (читать: фонотеки, караоке и места с винилом!) для команды проекта не пустой звук: на выбор здесь готовят и наливают авторские коктейли (можно попробовать Бейонсе и Эминема на вкус), классику, более крепкие напитки и безалкогольные позиции. Из запоминающегося – шутеры: от Натальи Ветлицкой с розой и абрикосом и Леонида Агутина с пачули и макадамией до Владимира Высоцкого с щавелем и Виктора Цоя с матчей.
ул. Ленинградская, 29
«Пижама кота»
Нейминг – первый грин-флаг, который буквально кричит: «Скучно тут не будет!» Бар с непредсказуемыми, характерными и непохожими друг на друга (как коты!) коктейлями, пересчитать которые не хватит пальцев на двух руках. Выбираем между вариантом с черным душистым перцем и табаско или с кардамоном и арбузом, а лучше пробуем сразу все. Кстати, крепкое, красное, белое и игристое тут тоже имеются.
ул. Куйбышева, 98
«Синий треугольник»
В одной руке – классика, в другой – авторский блокбастер, вокруг – камерный бар на двадцать пять посадочных мест. Считаем это идеальным сценарием на любой жизненный случай. В «Синем треугольнике» умеют экспериментировать (и не боятся этого делать!): обязательно заглядываем в гости, чтобы попробовать коктейли с четверговой солью, карри, томатной водой и кинзой. Во-первых, это красиво. Во-вторых, дико вкусно.
ул. Молодогвардейская, 63
«Кутеж»
Настоящие гусары и их прекрасные спутницы сегодня и всегда выбирают «Кутеж»! Атмосфера бара – услада для глаз, а барная карта – мед для ушей (сами послушайте!): от «Бала в полночь» с грушей и корицей и «Фиалки для маркизы» с лавандой и ванилью до «Звона клинков» с розмарином и ананасом и «Дуэли на заре» с какао-маслом и наршарабом. В меню есть и сеты, состоящие из напитков и легких закусок, а также безалкогольная альтернатива.
ул. Куйбышева, 78
Фото: Валерия Карагодина, Анастасия Мякишенко, Евгений Комиссаров, Сергей Тарасов, Аким Барон, архивы пресс-служб
Комментарии (0)