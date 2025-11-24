Нашли шесть новых барных концепций Самары

«Кутеж»

Настоящие гусары и их прекрасные спутницы сегодня и всегда выбирают «Кутеж»! Атмосфера бара – услада для глаз, а барная карта – мед для ушей (сами послушайте!): от «Бала в полночь» с грушей и корицей и «Фиалки для маркизы» с лавандой и ванилью до «Звона клинков» с розмарином и ананасом и «Дуэли на заре» с какао-маслом и наршарабом. В меню есть и сеты, состоящие из напитков и легких закусок, а также безалкогольная альтернатива.

ул. Куйбышева, 78