Девять мега-завтраков Самары

Знаем девять мест, где начало дня точно будет успешным, потому что, как мы знаем, вау-день начинается с вкусного завтрака. Красная икра ложками, сбалансированные каши и пэпэ-десерты, а также безлимит на шведском столе – все это (и не только!) можно найти у номинантов премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти в категории «Лучший мега-завтрак». Отдать свой голос за вкус, подачу, а главное – эмоции – можно на нашем сайте!
Lunasole
Встречать начало дня в антураже солнечной Италии отправляемся в Lunasole. И это средиземноморский шик в мире завтраков! Шакшука из печи с греческой лепешкой, овсяная каша с финиками и банановым ганашем, а также бестселлер заведения – мегазавтрак с мортаделлой и камамбером.
ул. Ново-Садовая, 160М
«Эклерная»
С этих завтраков в «Эклерной» точно стоит начать свое утро. Нежнейшие сырники с сезонными фруктами и ягодами, панкейки, блинчики и рикотники, каши с допами, а также разнообразие блюд из яиц: от скрэмбла с мортаделлой и страчателлой до омлета с курицей и чеддером.
ул. Садовая, 137
«Искра»
Команда «Искры» уже успела познакомить Самару с блюдами классической Италии (идеальными для вечерних застолий!). Но и утреннее меню впечатляет не меньше – глазунья с томатами и моцареллой, омлет с пармезаном и рисовая каша с брусникой – все это заставляет сердца биться быстрее.
ул. Молодогвардейская, 209
«Земляне»
Бистро «Земляне» раскрывает концепцию локального комфорт-фуда не только в основном меню, но и в завтраках: если скрэмбл, то с борской индейкой и авокадо, а хашбраун – с ростбифом и соусом тоннато. Хит – большой завтрак с жареной докторской и дивеевскими яйцами. Надо пробовать!
ул. Вилоновская, 24
«Пэпэ»
Открытие, которого мы так долго ждали: в Самаре появилось кафе здорового питания «Пэпэ». И есть как минимум три повода для радости, и большие порции – первый из них. Второй – разнообразие завтраков: от тостов с креветками, каш и вафель до шакшуки и роти с авокадо. Ну и третий – это стиль!
ул. Некрасовская, 54
Lotte Hotel Samara
Еврозавтрак с русскими и азиатскими нотами – дуэт, находящийся не в мечтах, а в Lotte Hotel Samara. Для раскрытия всей вкусовой палитры – вау-выбор блюд в формате шведского стола: от морепродуктов и красной икры до различных каш и свежих экзотических фруктов (с игристым!).
ул. Самарская, 110
«Дуся»
Пробуем легкость на вкус в воздушных блюдах из творога: сырниках, запеканках и пончиках. Различаем слои разных текстур в тейсти-дуэте мягкой вафли и насыщенной начинки на выбор. И находим баланс в сытных мегазавтраках: от омлета с лососем и брокколи до – внимание! – фланкстейка.
ул. Самарская, 69
La Volte
Быстро в европейское бистро за завтраками! До двенадцати утра пробуем французские традиции на вкус: для любителей легкого пробуждения – глазунья с томатами, омлет с мягкой посыпкой страчателлы и нежная бриошь, для сытного баланса – гриль-чиз с сыром чеддер и овсянка с камамбером.
ул. Самарская, 200А
«Босфор»
Держим гастротур на Восток: на столе (почти ковре-самолете!) – полный вкусовой сет с берегов Босфорского пролива. Внутри есть, кажется, вообще все: от яичницы с суджуком, шпинатных блинов, лепешек и чеддера до оливок на гриле, овощей, рахат-лукума и шоколадной пасты!
ул. Самарская, 110
Фото: Олеся Смолякова, Анастасия Микишенко, архивы пресс-служб
Комментарии (0)