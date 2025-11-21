Девять лучших рестораторов Самары и Тольятти

Встречайте и знакомьтесь: вот девять человек, которые делают нашу жизнь вкуснее! Исполнив свою мечту и построив собственные гастрономические империи, лауреаты премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти в номинации «Лучший ресторатор» уже который год помогают исполнять желания всех, кто мечтает об удивительных гастрономических открытиях и просто любит вкусно поесть. Настало время поделиться своим мнением: кто из них угадал тайные гастрожелания? Чьи рестораны удивили – и продолжают удивлять! – роскошной вау-подачей и к кому приятнее всего приходить в гости и приводить друзей? Вспоминаем, выбираем и голосуем по ссылке!