Девять лучших рестораторов Самары и Тольятти

Встречайте и знакомьтесь: вот девять человек, которые делают нашу жизнь вкуснее! Исполнив свою мечту и построив собственные гастрономические империи, лауреаты премии «Что Где Есть» в Самаре и Тольятти в номинации «Лучший ресторатор» уже который год помогают исполнять желания всех, кто мечтает об удивительных гастрономических открытиях и просто любит вкусно поесть. Настало время поделиться своим мнением: кто из них угадал тайные гастрожелания? Чьи рестораны удивили – и продолжают удивлять! – роскошной вау-подачей и к кому приятнее всего приходить в гости и приводить друзей? Вспоминаем, выбираем и голосуем по ссылке!
Гига Каховский
Puri, Puri Bistro
Концепт-шеф сети кафе и пекарен Puri Гига Каховский познакомил Самару с атмосферой уюта грузинского дома, накормил город-курорт хачапури – уникальную коллекцию рецептов собирали по всей Грузии – и построил кухню на возможностях угольной печи Josper, в которой жарятся, пекутся и тушатся лучшие блюда солнечного Кавказа.
Ирина Козаченко
Koza Family: Koza Tapas, Koza Pasta, «Коза Артист», «Кутеж», «Волжайна»
Всего за несколько лет создатель гастросети Koza Family прошла путь – долгий и тернистый! – от гастроэнтузиастки, которая адаптировала испанские тапасы под широту русской души, до заслуженного статуса «Один из самых успешных рестораторов Самары»: как ни крути, но семь заведений за семь лет – это чемпионский темп!
Денис Кондратович
Kondratovich Group: «Эклерная», Osteria Lora, FERMA, SKY BAR, STARS COFFEE
Портфель с фуд-кейсами основателя холдинга Kondratovich Group точно разрастется до межгалактических масштабов: в ближайшем будущем к Osteria Lora, «Эклерной», Sky Bar, Ferma и Stars Coffee присоединятся сразу несколько гастрономических проектов, которые мы (и вы!) очень ждем.
Роман Вавилин
«Ресторанная компания Поляна»: «Где нас нет», «Русико», «Дом Нино», «Хокку», Lunasole, «Перчини», «Кэрри», «Патари», «Пахвали», Harat’s
Одним из главных достижений генерального директора «Ресторанной компании Поляна» можно считать запуск масштабного гастрономического фестиваля локального продукта «Волжские сезоны», который – вот уже пятый год подряд! – знакомит волжских гурманов с локальной кухней и объединяет десятки ресторанов региона.
Артем Шишакин
Ulandy Family: «Земляне», «Супра», Brims, «Stereo Кафе», «Chicko», Nonna di Bruni, «Пэпэ», Meat Happens BBQ
Гастропремьеры ресторатора Артема Шишакина даже и не думают заканчиваться: заведения «Земляне», «Супра», Brims (и не только!) настолько укоренились на карте Самары, что представить город без них уже кажется нереальной задачей. Уже настраиваемся на скорые встречи с другими гастрохитами!
Евгений Реймер
Milimon Team: «Белотурка», «Хариzма», «Чиполучо», «Пряный барашек», «Бенджамин», «Ливингстон», Robbi, «Ваще огонь», «Софи и Аннабель», «Beeroкратия»
Гастропродюсер, ресторатор и глава ассоциации ресторанов Milimon Team продолжает развивать свою империю, трансформировать улицу Куйбышева в ресторанную авеню и превращать Самару в один из центров российской гастрономии: его команда два года подряд привозила в город «Золотую пальмовую ветвь ресторанного бизнеса».
Константин Кочетков
TwoKeys Group: Murmansk, MeatBarrique, Perfetta Bistro, Tavola Perfetta, Tip-sy, BOOZE
Чтобы исполнить детскую мечту – он с детства мечтал о собственном ресторане! – владелец компании TwoKeys Group отучился кулинарии во Франции. А после удачного старта в Тольятти решил не ограничивать себя границами родного города: его заведения радуют гурманов в Самаре – Murmansk bistro – и в Москве – Wine Circle.
Сергей Жданов
Global Kitchen: Picture’s, «По-честному», POSH, «Едатека», «Гоча», «Ну, и Че?», «Потрачено», «Любочка»
Основатель ресторанов «По-честному» и «Едатека» исполнил давнюю мечту всего города и подарил Самаре первый фудхолл: его Picture's расположился на территории, которую когда-то занимал завод киноаппаратуры, и объединил более тридцати корнеров с разнообразными концепциями.
Стас Горчаков
«Горсовет»: «Жизнь удалась», «Чайхона №1», Sky Village, «Гастро-Волга», SamaraGastro, «Отдых», «Скрябин»
Фуди со стажем еще помнят ресторан «Морковный заяц», который заставил самарских гурманов вспомнить почти забытый вкус волжской рыбы и традиционных русских щей, но сегодня основатель ресторанной группы «Горсовет» развивает другие концепции: от восточной кухни и видовых ресторанов до летних гастромаркетов.
Фото: Михаил Денисов, Анастасия Пудинова, Эльдар Март, архивы пресс-служб
